Outubro de 2023 foi recheado de trânsitos astrológicos tensos, dois poderosos eclipses, teve Sexta-feira 13 e, para finalizar, temos o tradicional Halloween. Seria outubro o novo agosto? Brincadeiras à parte, é um bom momento para a gente pensar quais são as superstições de cada signo.

A origem do Halloween está ligada à celebração de sabbats (datas especiais no calendário pagão que marcam a transição das estações e da vida) de Samhain, no Hemisfério Norte, no Dia de Todos os Santos.

Apesar da sua popularização através da cultura pop, o fato de o Halloween se originar em uma celebração tão antiga e especial desperta um grande potencial para quem quer canalizar energia, poder e magia.

Você acredita nisso? O quanto você aproveitaria a data para fazer um Ritual de Halloween (ótimo para o desapego – entenda aqui)? Ou você é do time mais cético? O seu Mapa Astral pode ajudar com essas respostas.

Como analisar a superstição no Mapa Astral

Para entender como e quais as superstições de cada signo, o ideal não é olhar para o nosso signo solar — aquele que todo mundo conhece. O melhor é observar o signo lunar. Vou explicar por quê.

A Lua no Mapa Astral, conhecida como o “planeta das emoções” na Astrologia, mostra como lidamos com nossos sentimentos, desde nossas reações emocionais até a busca por nutrição. Além disso, também está relacionada à intuição, à receptividade, aos nossos mundos internos e à ancestralidade.

Nesse sentido, a nossa Lua mostra como lidamos com as experiências de conexão em nós, nossos poderes e mundos que habitam nosso inconsciente e alma.

E tudo isso está intimamente ligado às nossas escolhas espirituais, energéticas, místicas ou supersticiosas — seja lá o nome que você quiser dar.

Além disso, também é interessante observar as Casas 3 e 9 do nosso Mapa, porque são tradicionalmente conhecidas como as casas da Deusa e de Deus. Por isso, podem também indicar como lidamos com assuntos místicos, divinação, espiritualidade, religião, dogmas e doutrinas.

Como ver seu signo lunar e das Casas 3 e 9

Acesse aqui o Mapa Astral grátis Personare e inclua seus dados de nascimento Assim que seu Mapa gratuito for gerado, vá até o menu “Perfil Astrológico“, que fica embaixo da mandala do seu Mapa. Primeiro, selecione a opção “Planetas” e procure por Lua e anote o signo que aparece ao lado. Depois, no menu, selecione a opção “Casas Astrológicas“. Então, veja, na lista, quais os signos estão nas Casas 3 e 9.

As superstições de cada signo

Já sabe seu signo lunar? Então, veja quais são suas superstições a seguir.

Lua em Áries

Para pessoas com a Lua em Áries, a superstição pode estar ligada a uma necessidade de liderança e movimento. Por isso, podem sentir que tomar a iniciativa e serem as primeiras a realizar um ritual ou ação pode trazer sorte e proteção.

São pessoas impulsivas e confiantes, então suas superstições muitas vezes envolvem ações audaciosas, como pular obstáculos para afastar o azar.

Lua em Touro

Indivíduos com a Lua em Touro são conhecidos por seu amor pelo conforto e estabilidade. Por isso, suas superstições frequentemente podem girar em torno de amuletos materiais, como joias e objetos de valor.

Eles acreditam que ter itens preciosos por perto os protege de infortúnios e atraem prosperidade. Além disso, não raro fazem rituais envolvendo a natureza, como enterrar moedas em plantas para atrair boa sorte. Veja aqui um guia de plantas e ervas para proteger energia.

Lua em Gêmeos

Pessoas com a Lua em Gêmeos têm uma forte necessidade emocional de comunicação. Suas superstições muitas vezes envolvem falar ou escrever seus desejos e preocupações.

Elas acreditam que compartilhar suas superstições com os outros pode torná-las mais eficazes, já que a palavra emana vibrações. Além disso, adoram explorar novas ideias, então podem ser atraídos por superstições de diferentes culturas e tradições.

Lua em Câncer

A Lua rege o signo de Câncer, o que significa que as pessoas com a Lua em Câncer são extremamente sensíveis e emocionais.

Suas superstições muitas vezes podem envolver rituais ligados à família e ao lar, como acender velas em homenagem aos antepassados ou manter objetos de valor sentimental por perto. Por isso, muitas vezes, acreditam que essas ações protegem sua segurança emocional.

Lua em Leão

Para pessoas com a Lua em Leão, as superstições frequentemente envolvem o ego e a autoexpressão.

Elas acreditam que, ao se destacarem e brilharem como o Sol, podem atrair sucesso e reconhecimento. Participar de rituais que envolvem um “palco”, artes ou representações pode ser comum, pois acreditam que isso fortalece sua conexão e sorte.

Lua em Virgem

Pessoas com a Lua em Virgem são conhecidas por sua necessidade de organização e rotina. Por isso, suas superstições frequentemente podem envolver limpeza, purificação e manter hábitos saudáveis. Veja aqui limpeza energética para o corpo e a casa.

Acreditam que a ordem e a disciplina são essenciais para evitar o azar, e podem realizar rituais minuciosos, como a arrumação meticulosa de objetos ou a purificação regular de seu ambiente.

Lua em Libra

A Lua em Libra gera uma necessidade de equilíbrio emocional e harmonia. As superstições dessas pessoas envolvem geralmente a busca por justiça e paz.

Elas acreditam que manter relacionamentos saudáveis e evitar conflitos é fundamental para atrair boa sorte. Muitas vezes, recorrem a rituais que promovem o equilíbrio, a igualdade e a reconciliação.

Lua em Escorpião

Indivíduos com a Lua em Escorpião têm uma intensa necessidade de profundidade emocional e transformação. Suas superstições frequentemente envolvem rituais misteriosos, como o uso de amuletos secretos ou a prática de magia.

Nesse sentido, acreditam que o poder do oculto e do desconhecido pode protegê-los de energias negativas e na importância dos rituais de passagem. Confira aqui 7 maneiras de se livrar da energia negativa.

Lua em Sagitário

Aventureiras por natureza, pessoas com a Lua em Sagitário têm superstições relacionadas a viagens e expansão de horizontes.

Acreditam que explorar novos lugares e culturas (inclusive a visão e filosofias espirituais de outros países) é a chave para atrair boa sorte e oportunidades. Seus rituais muitas vezes envolvem planejar viagens ou se aventurar em experiências exóticas.

Lua em Capricórnio

Pessoas com a Lua em Capricórnio são conhecidas por sua determinação e ambição. Suas superstições envolvem frequentemente a busca por status e reconhecimento profissional e financeiro.

Além disso, acreditam que o trabalho árduo e a perseverança são cruciais para afastar o azar e conquistar o sucesso.

Lua em Aquário

Para pessoas com a Lua em Aquário, as superstições muitas vezes envolvem ideias progressistas e inovadoras. Acreditam que a criatividade e a originalidade são essenciais para atrair boa sorte.

Podem se envolver em rituais que promovem a liberdade e a expressão individual. Sua relação com o mundo místico pode ser muito sobre contestar o que é tradicionalmente imposto.

Lua em Peixes

A Lua em Peixes gera uma profunda conexão com o mundo espiritual. As superstições dessas pessoas envolvem frequentemente a intuição e a compaixão.

Além disso, acreditam que a empatia e a sensibilidade são fundamentais para atrair boa sorte. Podem praticar rituais ligados à meditação, à oração e à busca de respostas no mundo espiritual. Veja aqui a meditação de limpeza energética.

