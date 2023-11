Eclipse de 28 de outubro e seus significados astrológicos

O Eclipse de 28 de outubro será do tipo lunar e no signo de Touro (grau 5º09). Ele chega quase semanas depois do Eclipse Solar de 14 de outubro, ou seja, outubro de 2023 terá dois eclipses, mas este do dia 28 será o último do ano.

O evento poderá ser visto, pelo menos em parte, na Europa, Ásia, Austrália, África, América do Norte e parte da América do Sul. Aqui no Brasil, o fenômeno será quase que totalmente penumbral. Isso significa que a Lua pode parecer menos clara do que o normal, com uma tonalidade acinzentada ou avermelhada.

A melhor região no Brasil para ver o Eclipse de 28 de outubro é o Nordeste, principalmente nas cidades do litoral. No entanto, mesmo lá, a mudança deve ser pouco perceptível. Como se trata de um eclipse parcial, apenas uma parte da Lua fica escurecida, como se ela estivesse sendo “mordida”.

O eclipse começa às 15h01 e termina às 19h26 no horário de Brasília. Mas o melhor horário para ver será à noite.

Como se trata de um Eclipse Lunar, portanto numa Lua Cheia, que é o ápice da lunação, normalmente são mais tensos do que o Solar, ou seja, o que acontece neste eclipse do dia 28 de outubro pode fazer “mais barulho” na sua vida.

Eclipses lunares tendem a ser barulhentos, porque a Lua está no seu ápice e as emoções podem ficar mais à flor da pele. Por isso, provavelmente, uma área da sua vida pode “entrar em crise” nesse momento (mais abaixo eu vou te ajudar a descobrir essa área).

As diferenças entre o Eclipse do dia 14 e o do dia 28

Eclipse do dia 14/10 Eclipse do dia 28/10 Tipo Solar Lunar Possibilidades mudanças repentinas significativas revelações e encerramentos Signo Libra Touro Significados Relacionamentos ficaram em foco e, por isso, estamos tendo de refletir sobre parcerias que precisavam ficar para trás ou mudar. Crescimento e expansão são o foco agora. O que não está funcionando? Como está seu desejo de crescimento?

O eclipse do dia 28/10 encerra a série que ocorreu nos últimos dois anos no eixo Touro-Escorpião. No próximo ano, teremos dois em Libra, um em Áries e um em Peixes. Desse modo, você já se preparar aqui para os Eclipses de 2024.

Previsões para o Eclipse de 28 de outubro

Já deu para entender que este eclipse lunar deve ser muito intenso, tornando-nos sensíveis a tudo o que está acontecendo ao nosso redor. Além disso, este eclipse ocorre no eixo Touro-Escorpião.

Embora tenha toda essa complexidade escorpiana, a Lua está em Touro durante este eclipse (veja aqui o calendário lunar com fases e signos).

Touro é um signo que busca a simplicidade e a estabilidade. Valoriza o que é concreto e prático.

Por isso, esse Eclipse Lunar em Touro sugere um desejo de crescimento e expansão na esfera material da vida. Plutão já está direto, mas Júpiter ainda está retrógrado e desempenha um papel fundamental neste eclipse.

Júpiter está se aproximando de uma conjunção com a Lua, que está oposta ao Sol, Mercúrio e Marte. Isso enfatiza a busca por reconhecimento e valor de maneira concreta, particularmente em questões financeiras e materiais.

Este eclipse lunar chega como uma oportunidade para revisar questões relacionais, contratos, acordos e situações em sua vida. No entanto, é importante ter cuidado com o timing.

Júpiter se opõe a Marte, o que pode levar a ações impulsivas e palavras pronunciadas precipitadamente. Com essa conjunção, é fácil se envolver em confrontos desnecessários ou falar demais, o que pode levar a desentendimentos e tensões.

Portanto, o melhor conselho para este eclipse é: sai do drama e da emoção, e vai para a matéria! Seja uma pessoa estratégica e evite o enfrentamento e a impulsividade. Menos paixão, mais praticidade.

Caso queira uma ajuda extra, veja aqui mantras para o eclipse de 28/10 para que você possa lidar melhor com as crises que podem vir e transformar desafios em um processo de começo de crescimento pessoal.

As crises na sua vida

O eclipse do dia 28 pode revelar questões ocultas e inesperadas e envolver perdas ou rompimentos. Ou seja, crises podem começar numa parte específica da sua vida.

Talvez não fique claro agora, mas nos próximos seis meses as crises e mudanças que surgirem agora podem fazer sentido.

Por isso, é importante saber que área da sua vida esse eclipse ativará, trazendo essas reviravoltas. Para isso, você deve seguir o passo a passo abaixo:

Acesse o seu Mapa do Céu aqui neste link do Personare ;

Veja qual é a casa astrológica do seu Mapa que se destaca com o Eclipse.

Na imagem abaixo, você vê um exemplo de como aparecerá para você:

Essa casa astrológica ativada pelo eclipse revela qual é a área da sua vida em que encerramentos e crises podem ocorrer.

Entenda mais sobre o eclipse no vídeo

O que são casas astrológicas: entenda como você encontra as 12 divisões do seu Mapa e o que elas representam.

Eclipse lunar e Eclipse Solar: aprofunde-se nas diferenças astrológicas sobre quando a lua e o quando o sol é eclipsado.

