“Meditar é muito difícil”. “Não tenho tempo para incorporar esse hábito”. “É impossível não pensar em nada”. “Não sei nem por onde começar a meditar”. Se você procura Meditação para iniciantes, provavelmente já deparou com pelo menos um desses pensamentos ou crenças.

A boa notícia é que todos eles são mitos e inverdades que costumam rondar este assunto. A Meditação não é tão complexa quanto pode parecer (veja dicas práticas de como meditar aqui).

Claro que chegar no silêncio total, aí, já é resultado de conquista diária a longo prazo. Mas é puro treinamento, igual se preparar para correr uma maratona.

Afinal, para meditar, basta fechar os olhos e mais “nada”. Ou seja, não importa qual técnica vai usar, qual postura vai adotar, quanto tempo tem disponível ou em qual lugar vai fazer.

O que interessa é a sua determinação para conseguir meditar cada vez mais profundamente. Porque se deixarmos de lado todos os nossos conceitos prévios, veremos que é muito simples.

A seguir, falarei mais sobre Meditação para iniciantes, por que e por onde começar, principalmente para quem busca meditação para ansiedade.

Leia até o final e confira uma meditação guiada feita especialmente para quem quer começar a incorporar esse hábito.

Meditação para iniciantes: por onde começar?

Você deve estar pensando que se é tão simples assim, por onde deve começar? A única coisa a se fazer é, de preferência, sentar em qualquer lugar que estiver, fechar os olhos, respirar livremente e prestar atenção nisso.

Determinar qual será seu foco mental neste momento e mantê-lo é o desafio.

Devo ressaltar que quando estamos deitados nossa mente naturalmente entende que devemos adormecer. Por isso, deitar na cama pode não ser muito produtivo para quem quer viver a experiência de um estado de consciência alterado/meditativo.

O corpo produz mais óxido nítrico quando está profundamente relaxado, e essa molécula atua como um antídoto contra o cortisol, o hormônio do estresse. Dos relaxamentos mais pesquisados nos últimos anos, a Meditação desperta uma grande atenção.

Segundo a Unidade de Medicina Comportamental da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), a Meditação:

aumenta a produção de endorfinas (hormônio que reduz o estresse)

previne a perda natural de neurônios

reduz a ansiedade

ajuda no combate à depressão

melhora a concentração, a memória

ativa o sistema imunológico

aumenta a autoestima

Passamos quase o tempo todo dizendo que estamos exaustos, que a vida está muito estressante e que queremos descansar. Mesmo assim, nos mantemos ligados na TV, nos computadores ou nos celulares na primeira oportunidade de relaxamento.

Vamos parar de reclamar e agir em direção às nossas verdadeiras necessidades? Silêncio! Ele já está aí, dentro de você. Os sons e pensamentos são criações, o silêncio é onde a própria natureza existe. Então, tome a decisão consciente de incorporar este novo conceito ao seu dia a dia.

O silêncio é a nossa verdadeira natureza, por esta razão nos faz tão bem. Escute-o! Só isso, nada mais. E o nada se transformará em tudo que realmente precisa.

Meditação para ansiedade

Dentre todos os motivos citados, a ansiedade é provavelmente um dos motivos que mais faz as pessoas procurarem a Meditação para iniciantes — depois, provavelmente, seguem ao notar muitos outros benefícios.

Mas é importante destacar que a Meditação para ansiedade é de grande valia. Percebo com os anos de que dependendo do nível da crise de ansiedade, inicialmente não é possível sentar e tentar se ouvir.

Nestes casos, acabo oferecendo outras ferramentas como as meditações ativas para soltar a energia de medo que está acumulada no sistema nervoso. Afinal, qualquer exercício físico feito com foco em transformar a ansiedade em energia de ação, está valendo. Experimente!

Meditação guiada de 9 minutos

Ficou com vontade de experimentar? Proponho que veja o vídeo abaixo, que é uma Meditação guiada de 9 minutos. Pratique diariamente por, pelo menos, 21 dias consecutivos. Você topa?

São apenas alguns minutos para começar a colocar em prática a Meditação na sua vida. Se depois de 21 dias você avaliar que a experiência foi boa, continue aumentando o tempo ou a quantidade de vezes que se lembra de se recolher dentro de você. Assim, quem sabe se habitue ao bem-estar desta experiência.

