Previsões para o amor em novembro de 2023 segundo a Numerologia

Como vai ser o amor neste mês? Um caminho para se chegar à resposta dessa e de outras perguntas sobre relacionamentos você confere a seguir, nas previsões da Numerologia para o amor em novembro de 2023.

Vamos começar pelo princípio. Novembro de 2023 significa um Mês Universal 9 dentro de um Ano Universal 7. Isso, segundo a Numerologia, nos aponta para um forte anseio por respostas.

Essa busca pode ser vivenciada por meio de viagens e cursos ou num envolvimento mais profundo com a terapia ou uma prática religiosa. Ou seja, é um mês apropriado ao autoconhecimento.

E o caminho do autoconhecimento pode ser trilhado de duas formas: pelo amor ou pela dor. Convenhamos, a primeira opção é sempre a mais indicada, não é?

Então, não espere a vida empurrar você e jogar luz sobre suas sombras pelo estímulo mais dramático de um sintoma, traição ou perda. Em vez disso, que tal você tomar a decisão de refletir sobre como sua vida está e o que precisa para mudar?

Falando em mudanças, novembro de 2023 é o momento de colocar fim a certos ciclos, assim como de dar um basta a algum vício ou a uma situação que está aprisionando você. Não suporte o insuportável. Desapegue e amadureça emocionalmente!

Na Numerologia, o 7 e o 9 estão associados às crenças que professamos. Portanto, aproveite para refletir quais são as crenças que sabotam e limitam você. Mude, desenvolva novas perspectivas e siga paradigmas mais inspiradores que podem fazer você avançar.

Previsões para o amor em novembro de 2023

Até aqui, você viu o cenário geral para a Numerologia neste mês. Confira abaixo as previsões pessoais no amor para novembro de 2023. Para isso, você precisa saber qual é o seu Mês Pessoal.

Se não sabe, calcule aqui gratuitamente nas Previsões Numerológicas e depois retorne aqui para ler as tendências e dicas para sua vida.

ANO PESSOAL 1 – TRIMESTRE PESSOAL 8 – MÊS PESSOAL 3

Se você não está se relacionando, o romantismo do 3 pode estar a serviço do poder conquistador tanto do 1 quanto do 8.

Com isso, você pode expressar seus sentimentos e desejos por alguém com quem almeja começar a se relacionar. Aproveite o maior poder de sedução desta época para atrair e encantar quem está no seu radar.

Caso esteja se relacionando, é fundamental haver mais romance com a pessoa parceira neste mês. Isso pode significar expressar o que sente, presentear e também receber manifestações explícitas de afeto por parte de seu par.

Também vale a pena pegar mais leve na imposição da sua vontade e abrir mais espaço ao lazer, sem ficar na obstinação compulsiva por algum projeto ou empreendimento.

ANO PESSOAL 2 – TRIMESTRE PESSOAL 9 – MÊS PESSOAL 4

Se você está só, pode ser que o maior romantismo (do 2 e do 9) e um desejo maior por vincular-se (2 e 4) levem você a começar um relacionamento em novembro de 2023.

Mas, para se abrir para essa nova história de amor, você precisa se desapegar de alguém do passado e colocar um ponto final (interna ou externamente). Você provavelmente busque um vínculo sério, seguro e promissor. Se não for assim, dificilmente vai se comprometer.

Caso esteja se relacionando, este mês pede maior maturidade e responsabilidade, especialmente para lidar com alguma divergência entre você e seu par. Ou, ainda, com a necessidade de fazer algum sacrifício pessoal em prol da pessoa parceira e da família.

Contar com o amparo de seu par será essencial. Até porque pode ser você quem precisará desse colo seguro e protetor. Uma mútua ajuda e colaboração entre vocês será a tônica de novembro de 2023.

ANO PESSOAL 3 – TRIMESTRE PESSOAL 1 – MÊS PESSOAL 5

Se você não está se relacionando, talvez vá preferir continuar assim neste mês. São três números que prezam bastante pela independência e liberdade.

Mas isso está longe de dizer que você vai deixar de ter experiências no campo romântico e sexual. Ainda mais porque seu magnetismo e seu desejo por intensidade emocional estão maiores. Aproveite!

Caso você esteja numa relação, será fundamental abrir espaço para novidades, novos programas e mais estímulo, inclusive sexual, no seu relacionamento. Se não houver essa abertura a mais prazer, o risco é você se envolver com uma terceira pessoa.

Há uma crise na relação indicando a importância de mudanças consideráveis na forma de dar e receber amor, para renovar o relacionamento de vocês. Viajar e se divertir muito neste período pode ser uma forma de saciar a sede por novas experiências na vida a dois.

ANO PESSOAL 4 – TRIMESTRE PESSOAL 2 – MÊS PESSOAL 5

Se você está só, a mudança associada ao 5 pode ser justamente a de começar um relacionamento. Afinal, o 2 e o 4 são números que apontam um desejo maior por companheirismo.

É claro que o cenário de novembro também pode representar o conflito entre manter-se livre (5) e vincular-se (2 e 4). Por isso, esteja junto com o outro, mas sem perder sua autonomia.

Caso esteja se relacionando, é um período que pode ser de crise na vida a dois, especialmente por alguma divergência. O estopim talvez seja uma intromissão da sua família ou da de seu par no relacionamento de vocês.

Qualquer que seja o motivo, é fundamental que vocês enxerguem o conflito como uma oportunidade de apararem as arestas entre vocês. Daí pode surgir um novo nível de união e companheirismo, com uma relação muito mais saudável.

ANO PESSOAL 5 – TRIMESTRE PESSOAL 3 – MÊS PESSOAL 7

Se não está num relacionamento, pode ser que prefira manter-se assim. O desejo por manter-se livre e, com isso, ter mais tempo para si e algum estudo, tende a ser forte em novembro de 2023.

Outra tendência é agir com mais seletividade e não dizer sim para qualquer encontro ou experimentação. Você pode até ter algumas experiências românticas e sexuais, mas o filtro seletivo por profundidade e uma troca mais rica estará presente.

Caso você esteja numa relação, pode precisar dividir o seu tempo entre uma vida social mais ativa ao lado da pessoa parceira com momentos de mais retiro, isolamento, descanso ou estudos.

Converse com o seu par a respeito nessa necessidade de diminuir os eventos e a socialização. Também será importante haver uma troca mais profunda entre vocês, tanto no que conversam quanto na intimidade. Há um desejo sexual mais acentuado neste mês.

ANO PESSOAL 6 – TRIMESTRE PESSOAL 4 – MÊS PESSOAL 8

Se você não está se relacionando, pode aproveitar todo o potencial realizador do 8 e do 4 em prol do companheirismo que tanto o 6 quanto o 4 amam. Porém, sua exigência por segurança (tanto emocional quanto material) está acima da média neste mês.

Ou seja, você não está disponível para aventuras. Provavelmente você vai querer se vincular a quem realmente lhe transmite a sensação de que é pra valer numa relação duradoura.

Caso esteja se relacionando, é um mês em que questões financeiras, familiares ou profissionais demandarão mais maturidade e administração do tempo. Por exemplo, por ter de lidar com maiores responsabilidades, ter uma agenda que inclua também o lazer.

Contar com o apoio emocional e material da pessoa parceira será fundamental. Vocês podem realizar algum objetivo neste mês. Se não formalizaram o vínculo, novembro de 2023 é um excelente período para noivar ou casar.

ANO PESSOAL 7 – TRIMESTRE PESSOAL 5 – MÊS PESSOAL 9

Caso não esteja se relacionando, você talvez vá preferir manter-se assim. O 7, o 5 e o 9 se reforçam na tendência a preferirem a liberdade, especialmente para poder viajar, fazer cursos ou se envolver mais profundamente com estudos neste mês.

Você pode aproveitar o estímulo reflexivo dessa combinação numerológica para perceber certos padrões de comportamento em seus últimos encontros ou relacionamentos. Daí você poderá extrair uma consciência do que pode mudar para as relações futuras.

Se você já está se relacionando, pode ser um ótimo período para viajar com a pessoa parceira. Aliás, pode ser que você viaje (ou seu par), e isso obrigue vocês a desenvolver o desapego neste mês. E isso pode gerar uma crise no vínculo de vocês.

Aproveite como oportunidade para colocar fim a um ciclo de insatisfação. Para isso, faça as devidas mudanças para criar mais estímulo, inclusive sexual. Mas se vocês não estiverem com a disposição de fazer o relacionamento renascer, podem terminar.

ANO PESSOAL 8 – TRIMESTRE PESSOAL 6 – MÊS PESSOAL 1

Se você não está se relacionando, pode aproveitar o potencial de começo do 1 junto ao poder de realização do 8 em prol do romantismo e companheirismo do 6. O que essa combinação indica? Pode estar aí o início de um um relacionamento.

Caso esteja num relacionamento, a impaciência com seu par (ou dele com você) pode demandar mais diplomacia e espírito de justiça. Afinal, é preciso muita conversa para discutir como cada um está se posicionando na relação.

Se um de vocês está com uma postura mais agressiva e o outro mais passiva, é fundamental haver o equilíbrio. Cada qual cedendo um pouco, mas tendo sua vontade e individualidade respeitadas. A partir daí, podem criar novos hábitos para renovar o laço que une vocês.

ANO PESSOAL 9 – TRIMESTRE PESSOAL 7 – MÊS PESSOAL 2

Se você não está se relacionando, o desejo de envolver-se de forma profunda e bem romântica está forte. Proporcionalmente, o medo de se entregar e de sofrer no amor, seja pela traição, abandono ou perda, também.

É preciso desapegar de alguém do passado. Mas você pode também contar com a ajuda de alguém em quem confia, ou mesmo dentro de um processo terapêutico. Com isso, você pode ter mais coragem de se abrir novamente para um vínculo íntimo de cumplicidade.

Caso você esteja numa relação, o desejo é por maior companheirismo, união e intimidade entre você e seu par. Não guarde mágoa e ressentimento, nem esconda os seus desejos, por mais que você tenha medo da incompreensão.

Essas são armadilhas que podem distanciar vocês e abrir a possibilidade de um triângulo amoroso. Abra-se para seu par e confie no poder do diálogo para que juntos encontrem um novo caminho. Se o entendimento não for possível, pode haver o rompimento.

Yub Miranda

Numerólogo, astrólogo e tarólogo.

yubmiranda@yahoo.com.br

