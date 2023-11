Previsões para o Halloween 2023 e um ritual para mudar o que precisa

Popularmente conhecido por suas fantasias assustadoras, doces e travessuras, o Halloween tem raízes profundas na espiritualidade. Em 2023, a data ocorre logo depois de um eclipse lunar, uma oportunidade de mudança. Pensando nisso, compartilhamos as previsões para o Halloween 2023 e um ritual para conseguir mudar o que precisa.

Lembrando que a origem do Halloween está ligada à celebração celta realizada na noite de 31 de outubro, conhecida como Samhain, que simboliza o ano novo céltico.

O Samhain representava o fim da colheita para os povos celtas, símbolo de um ciclo que termina para que outro novo se inicie. Por isso, seguindo essa tradição, a noite de Halloween carrega uma forte energia, com potencial de canalizar poder e magia. Saiba aqui tudo sobre o Samhain e o Ritual de Halloween para desapego.

Mas se você segue os ensinamentos da Astrologia sabe que o período de eclipses é tenso, por significar um apagão. Então, fazer rituais enquanto estamos no “escuro” pode levar a resultados imprevisíveis.

Então, a decisão cabe a você. A seguir, falo mais sobre as Previsões para o Halloween 2023 e como você pode fazer um belo ritual para conseguir mudar o que precisa.

Previsões para o Halloween 2023

As previsões astrológicas para o Halloween de 2023 prometem uma combinação interessante de energias.

No mapa do eclipse, além da Lua em oposição ao Sol, ficou marcado o trânsito de Marte oposto a Júpiter, sugerindo questões (e até tensões) em relação à espiritualidade e à sabedoria.

É como se fosse uma cobrança para que a gente saia do lugar e tome iniciativas, mas tenha cuidado quanto à impulsividade das atitudes e com a arrogância intelectual. É importante evitar que essas ações sejam impulsivas e inconsequentes.

No dia do Halloween, 31 de outubro de 2023, a Lua estará em Gêmeos (veja o calendário lunar aqui), o que favorece a comunicação, as interações sociais e o aprendizado.

Se você estiver planejando participar de uma festa, esse é o momento ideal para se envolver em conversas estimulantes e interações sociais.

Para quem quer se aprofundar na espiritualidade, este é um excelente momento para aprender rituais novos, explorar a magia natural, estudar ou até mesmo participar de aulas (já conhece o meu curso de Propósito?).

No entanto, é importante mencionar que na madrugada após o Halloween, a Lua fará uma quadratura com Vênus em Virgem, o que pode resultar em frustrações e chateações. Portanto, se estiver planejando uma festa, talvez seja melhor encerrar cedo para evitar contratempos.

Além disso, durante o dia do Halloween, Vênus em Virgem formará um trígono com Urano em Touro, sugerindo a oportunidade de fazer algo diferente em sua vida.

Pode ser tanto algo que você nunca fez, quanto fazer algo recorrente de uma forma diferente. Só se previna quanto a imprevistos, por haver uma tendência nesse sentido.

Ritual para o Halloween 2023

Como Vênus está em Virgem e Urano em Touro, ambos signos de Terra, é interessante realizar rituais ligados ao elemento Terra. Além disso, considerando a influência de Urano, podemos focar em algo novo e diferente que desejamos para nossas vidas.

Pensando nisso, compartilho um ritual simples e poderoso para você fazer no Halloween de 2023:

O que você vai precisar:

Uma folha

Uma caneta.

Uma muda de planta (você pode escolher uma com base no significado no Feng Shui ).

). Um vaso ou um espaço em um jardim.

Como fazer:

Escreva na folha uma palavra que represente o que você deseja que cresça de um modo diferente em sua vida a partir de agora. Plante a muda em um vaso ou num jardim, enquanto visualiza a transformação desejada em sua vida. Cuide da planta com amor e atenção, reconhecendo-a como um símbolo da mudança que você deseja manifestar. Acompanhe o crescimento da planta ao longo dos próximos meses, lembrando-se do seu desejo e das ações que está tomando para torná-lo realidade.

Este ritual combina a energia do Halloween com a influência da astrologia e do elemento Terra, proporcionando uma oportunidade única de manifestar mudanças positivas em sua vida.

Neste Halloween, permita-se mergulhar nas tradições e na magia dessa celebração ancestral. Lembre-se de que o Halloween não é apenas uma festa, mas uma oportunidade para se conectar com o mundo espiritual e manifestar seus desejos mais profundos.

Aproveite o poder deste dia e celebre de acordo com suas crenças e intenções pessoais, pois, afinal, o Halloween é um momento mágico e único.

Nai Tomayno

Astróloga e terapeuta holística, desenvolve um trabalho como facilitadora de (re)conexões voltado para cura, utilizando o mapa astral como ferramenta principal. Formada em terapia de cristais, Magnified Healing e praticante de magia natural, é especialista em unir esses saberes e terapias alternativas às necessidades do mapa.

