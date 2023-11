Nova pesquisa afirma que Yoga ajuda a reduzir sintomas depressivos

Quando o assunto é depressão, o tratamento exige apoio médico e especializado. Mas de acordo com uma nova pesquisa publicada no Journal of Clinical Psychiatry , o Yoga ajuda a reduzir sintomas depressivos.

No estudo, os pesquisadores investigaram os benefícios de um tipo específico de Yoga (conheça os principais aqui) para a saúde mental: o Bikram Yoga.

Também conhecida como Hot Yoga, essa prática é formada por 26 posturas e duas técnicas de respiração. As pessoas praticam essa modalidade em uma sala aquecida a cerca de 40 graus Celsius, com alta umidade.

O que o estudo apontou

Na pesquisa, os 80 participantes foram divididos em dois grupos: um grupo que fazia 90 minutos de Bikram Yoga duas vezes por semana e um grupo de controle que não praticava.

Após as oito semanas, mais da metade dos participantes que praticaram este yoga tiveram uma redução de 50% ou mais nos sintomas depressivos. Além disso, 44% deles apresentaram uma diminuição tão significativa que os consideraram em remissão da depressão.

Além disso, alguns dos participantes que só compareciam às aulas uma vez por semana ainda viram o benefício da diminuição dos sintomas depressivos.

Por que Yoga ajuda a reduzir sintomas depressivos

Se enfiar em uma sala a 40°C por uma hora para fazer uma sequência de Yoga pode não parecer atrativo para muitas pessoas, especialmente se você estiver lidando com sintomas depressivos.

No entanto, outros estudos já comprovaram que a prática regular de qualquer tipo de Yoga pode ajudar nos sintomas de depressão (leia mais aqui).

Segundo o professor Fabiano Benassi, a prática ajuda a cessar as oscilações da mente para a sua essência poder se manifestar. Com isso, o Yoga ajuda e dá força para lidar tanto com a ansiedade e o estado de euforia quanto com a depressão e as crises de pânico, por exemplo.

“Isso porque fornece ferramentas de discernimento entre o que a mente está “criando” e o que realmente está acontecendo, para que você possa manifestar e agir de acordo com quem você é e o que quer para si”, afirma Benassi.

Então, seja uma sala quente e úmida, seja num estúdio tranquilo e confortável, encontrar determinação para praticar Yoga, mesmo que apenas uma vez por semana, pode fazer a diferença na sua batalha contra a depressão.

Tipos de Yoga para situações

Além dos tipos de Yoga “oficiais”, vários estudiosos da prática desenvolveram estilos que atendem a necessidades individuais e diferentes condições de saúde. Veja alguns:

