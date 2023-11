De cor à respiração: 7 dicas para aliviar tensão no Enem

Você se dedicou muito para se preparar para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), mas isso não previne crise de ansiedade, lapsos de memória ou paralisia durante a prova. O que fazer, então? Então, veja 7 dicas para ir aliviar tensão durante o Enem.

Spoiler: todas elas se baseiam no controle da respiração. Isso porque direcionar a atenção para os movimentos de inspirar e expirar podem desempenhar um papel transformador, afastando a ansiedade e aumentando a concentração.

Isso se torna especialmente relevante quando a pressão é significativa, como no Enem, pois a elevação da tensão pode resultar na diminuição da atenção, ocasionando sensações desagradáveis como angústia, nervosismo e estresse. Se quiser, entenda melhor sobre estresse e atenção aqui.

A seguir, veja as 7 dicas para ir aliviar tensão no Enem, aumentar sua concentração, segurança e tranquilidade nesse momento tão importante.

1. Respiração para quando der um branco

Coloque a mão na frente da barriga. Perceba ao inspirar que a barriga murcha; e ao expirar, a barriga se expande. Você pode fazer o contrário também: inspirar e encher a barriga e, ao expirar, esvaziar a barriga. O que for melhor para você!

Inspire e expire lentamente. Pode ficar com a boca um pouco aberta para perceber o ar saindo e com ele toda a tensão.

Inspire contando mentalmente até 4, segure a respiração contando até 5, e expire contando até 6.

Faça isso pelo menos 3 vezes ou até sentir que está mais calma e sua atenção estiver voltando, com todo seu conhecimento!

Veja mais dicas e como fazer a respiração para quando der um branco no vídeo:

2. Mantra para quando se sentir insegura

Você pode escolher um e repetir algumas vezes, mentalmente. Vai servir para você se lembrar da sua capacidade e voltar com segurança para as questões!

Inspiro, Expiro e me Inspiro.

Ao inspirar, me inspiro no meu potencial.

A força da minha luz interna guia os meus passos.

Confio no meu potencial.

Desopilo e Confio.

A força que existe em mim abre as portas para muitas possibilidades.

3. Meditação para aliviar o nervosismo

Antes de começar a prova, tire um minutinho para meditar. Ouça o áudio abaixo algumas vezes e treine a sua mente para jogar longe o nervosismo.

Sente-se confortavelmente

Respire profunda e lentamente

Ouça o áudio e preste atenção em cada palavra

Lembre-se: “Eu confio no meu potencial e sou muito especial”. Repita isso para você sempre, inclusive durante as provas.

4. Como se manter concentrada na prova

Ao sentar, gire os ombros para trás, pois isso ajuda na postura e tira a tensão das costas e do pescoço.

Além disso, leve sua garrafinha de água e beba bem devagar. A água atua como combustível para seu cérebro funcionar melhor e pegar no tranco na hora que precisar.

Conecte as pontas dos dedos, simbolizando seu cérebro integrado. Essa ação cria uma conexão com seu cérebro e acalma sua mente.

5. Use amarelo para ir fazer o Enem

Use roupa de cor amarela no dia da prova. Segundo a Cromoterapia, que estuda as cores, o amarelo representa a mente, a inteligência e a sabedoria. Por isso, está ligado ao estímulo do raciocínio e o intelecto.

Se você for de roupa amarela ou mesmo algum acessório, vai ajudar a estimular o lado racional do seu cérebro, que é necessário no momento da prova.

6. Ginástica Cerebral

Sabia que existem movimentos desenhados para aumentar o desempenho? É a Ginástica Cerebral (ou brain gym) – entenda o que é aqui.

Que tal usar alguns desses exercícios para melhorar seu desempenho no Enem? Alguns pode até fazer discretamente na hora da prova e sempre na hora de estudar. Veja:

Pontos Positivos: pequena massagem acima das sobrancelhas, pois aguça o pré-frontal ligado a ativação do cérebro racional.

pequena massagem acima das sobrancelhas, pois aguça o pré-frontal ligado a ativação do cérebro racional. Boné do Pensamento: Massageie ambas as orelhas ao mesmo tempo. Inspire devagar enquanto faz. Numa variação pode fazer leve batidinhas de dedos ao redor das orelhas. Ativa a memória. Ótimo para lembrar o que estudou, pois ajuda com a clareza mental.

Massageie ambas as orelhas ao mesmo tempo. Inspire devagar enquanto faz. Numa variação pode fazer leve batidinhas de dedos ao redor das orelhas. Ativa a memória. Ótimo para lembrar o que estudou, pois ajuda com a clareza mental. Bocejo Energético: Boceje e massageie a mandíbula ao mesmo tempo. Alivia e muito a tensão e ainda colabora com a expressão verbal, foco e atenção.

7. Não esqueça de respirar

É sério! Muita gente não dá bola, mas a respiração tem o poder de oxigenar o cérebro. Faz com que você consiga raciocinar melhor e ter foco no que precisa, além de aliviar a tensão.

Lembre-se: Alta tensão abaixa a atenção! Então, alivie sua tensão com uma tranquila respiração.

E caso você precise de ajuda e quiser um acompanhamento terapêutico para lidar com as emoções — o que é tão importante quanto estudar — não exite em pedir ajuda! Se precisar, me chama aqui!

