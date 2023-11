Ano Novo em outubro? Saiba tudo sobre o Samhain, celebrado no Halloween

Ano Novo em outubro? É isso mesmo. Para os antigos povos celtas, o dia 31 de outubro é a celebração do início de um novo ciclo, chamada de Samhain. Um momento para deixar para trás o que você precisa, para o novo poder chegar.

A data, hoje conhecida como Halloween, perdeu muito do seu sentido original, se tornando algo mais parecido com o nosso Carnaval, com muita festa à fantasia. Mas este período pode ser vivido de forma muito mais significativa e transformadora. A seguir explico por quê.

Ano Novo em outubro para celebrar a ancestralidade

O período entre 31 de outubro e 2 de novembro reúne o Halloween nas culturas anglo saxãs, o nosso Dia de Finados e o Día de los Muertos, na América Central.

Longe de serem celebrações macabras, elas nos trazem uma grande oportunidade de celebrar nossa ancestralidade e aprender a difícil arte do desapego.

Similar ao simbolismo do Día de los Muertos, na tradição celta do Samhain acredita-se que neste período o véu entre “os mundos” se torna mais tênue e podemos nos conectar mais facilmente com as pessoas que já morreram, principalmente com nossos ancestrais.

Acreditando ou não, a data pode ser um convite a honrar aqueles que vieram antes de você. Um momento para reconhecer o valor de sua família de origem, de sua cultura e o que eles aprenderam e deixaram de legado para você.

A relação entre morte e apego

Com o simbolismo da morte está muito evidente, é um momento também para revermos nossa relação com esse tema. Em nossa cultura, o conceito de morte está muito ligado ao de perda.

É claro, que a ausência daqueles que amamos é difícil e traz muitos aprendizados, mas pode ser vivida com sabedoria se soubermos nos relacionar de uma forma diferente com a morte.

Da mesma forma, temos muita dificuldade de fechar ciclos em nossa vida: finalizar relacionamentos, abrir mão de um trabalho ou passar para uma nova etapa de nossa existência.

O que fica evidente é o quanto somos apegados ao momento e ao que vivemos, mesmo que isso já não seja o melhor para nós.

Por que trabalhar o desapego

Em nossa sociedade atual, queremos ser tudo, ter tudo, acumular bens, dinheiro, amigos, seguidores, likes… E o resultado? Casas atulhadas, perfis em redes sociais lotados de pessoas que mal conhecemos e uma busca desenfreada por sucesso.

Nos encontramos carregando um fardo pesado pela vida, bloqueando o fluxo de energia em nossos ambientes e vidas. O que resta é um sentimento generalizado de exaustão e uma sensação de acumulação e estagnação.

Precisamos aprender a sabedoria dos ciclos da vida e deixar que algumas “mortes” aconteçam para o novo poder chegar. Quer exemplos?

Ao limpar a casa e jogar muitos objetos parados, obsoletos fora, por exemplo, sua vida financeira pode se abrir.

Ao abrir mão de determinados sentimentos que não lhe servem mais, novas parcerias podem surgir.

Ao honrar aqueles que já foram e o que lhe ensinaram, ao invés de se lamentar pela sua ausência, você pode se sentir muito mais próximo deles e isso até aliviar a saudade.

Exercício de desapego no Samhain

Que tal aproveitar esse Ano Novo em outubro para exercitar o desapego, viver suas próprias mortes e se abrir para o novo ciclo com leveza, alegria e fluidez?

Você pode praticar o exercício a seguir em qualquer época do ano, mas do dia 31 ao dia 4 de novembro você tem um impulso para se renovar.

Vamos lá? São exercícios para trabalhar o desapego em vários níveis do ser.

Desapego físico:

Convido você a separar alguns dias para descartar, doar ou vender tudo o que não serve mais: roupas que você não usou no último ano, objetos quebrados, velhos ou que estão atrapalhando o espaço em sua casa.

O Feng Shui ensina a importância de espaços livres de objetos obsoletos ou desorganizados. Aqui estão algumas dicas do Feng Shui para permitir que a energia vital (chi) flua livremente em nossos ambientes.

Desapego emocional:

Liste todas as emoções que atualmente estão pesando em você.

Em seguida, liste todas as situações ou pessoas relacionadas a esses sentimentos e perceba quais delas você pode abrir mão hoje.

O desapego emocional pode ser mais difícil, pois normalmente acreditamos não ter controle de nossos sentimentos ou apego a determinadas pessoas. Nesses casos, a busca por um caminho terapêutico ou uma limpeza mais energética pode te ajudar.

Desapegar no plano mental:

Dedique algum tempo para pensar quanto tempo tem dedicado às redes sociais, televisão e ao celular atualmente? Esse tempo é realmente necessário para sua vida?

Em caso positivo, responda também: por quê? Em caso negativo, reflita: como você pode reduzir o tempo dedicado a essas mídias e incluir atividades que lhe inspirem e motivem mais?

Tenha atenção, pois o excesso de informações e as energias de raiva e conflitos dessas mídias afetam o equilíbrio de muita gente.

Desapego espiritual:

A meditação guiada de limpeza energética abaixo, pode te ajudar a experienciar algumas formas de desapego de maneira meditativa.

Tenha em mente que desapegar não significa jogar fora com raiva. Podemos deixar ir o que não serve mais agradecendo pelo que essa fase nos trouxe e pelos seus aprendizados.

O ressentimento pode ser, na verdade, uma forte indicação de apego, ao contrário do desprendimento. A real sabedoria do Samhain está neste fechamento de um ciclo, reconhecendo o que ele teve de bom e deixando que algumas mortes aconteçam para adentrarmos no novo com mais leveza e fluidez.

Happy Samhain para você!

