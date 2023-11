Como aumentar a libido naturalmente

A libido desempenha um papel fundamental em nossa saúde sexual e bem-estar geral. No entanto, muitas pessoas experimentam flutuações na libido ao longo de suas vidas, e a boa notícia é que existem formas de aumentar a libido naturalmente.

Muitas vezes, associamos a libido ao desejo sexual, mas ela vai muito além disso. É o que nos motiva a buscar intimidade, a explorar nossas fantasias, a desfrutar do prazer e a estabelecer conexões profundas com nosso parceiro.

Mas se você sente que precisa reacender a chama e manter uma libido saudável, confira as dicas e estratégias a seguir para aumentar sua libido naturalmente e revitalizar sua vida sexual.

9 formas de aumentar a libido naturalmente

1. Comunique-se com a pessoa parceira

Uma comunicação aberta e honesta com a pessoa parceira é o primeiro passo para melhorar a libido. Ou seja, fale sobre suas necessidades, desejos e fantasias sexuais. Compartilhar suas preocupações e desejos ajuda a construir uma intimidade emocional mais profunda e, por sua vez, estimula o desejo sexual.

2. Redescubra o romantismo

Reavivar o romance em seu relacionamento pode ser uma maneira eficaz de aumentar a libido. Por isso, planeje encontros românticos, escreva cartas de amor, envie mensagens sensuais e faça gestos românticos. Às vezes, criar um ambiente romântico e emocionalmente carregado pode despertar a paixão.

3. Cuide de sua saúde geral

Uma boa saúde física está intimamente ligada à saúde sexual. Portanto, certifique-se de praticar exercícios regulares, seguir uma dieta equilibrada e obter sono adequado. Isso não apenas melhora sua saúde geral, mas também aumenta a energia e a disposição para o sexo.

4. Gerencie o estresse

O estresse crônico é um dos principais inibidores da libido. Por isso, encontre maneiras de gerenciar o estresse em sua vida, como meditação, yoga, exercícios de respiração ou simplesmente tirar um tempo para relaxar e cuidar de si.

5. Explore fantasias sexuais

Explorar fantasias sexuais com seu parceiro pode adicionar emoção e variedade à sua vida sexual. Por isso, converse abertamente sobre suas fantasias e desejos, e considere experimentar novas experiências juntos, desde brincadeiras e jogos sensuais até a introdução de brinquedos eróticos no quarto. Conheça aqui a fantasia sexual de cada signo.

6. Priorize a masturbação

Conhecer seu próprio corpo e o que lhe dá prazer é fundamental para aumentar a libido. Nesse sentido, a masturbação é uma maneira saudável de explorar sua sexualidade e aprender sobre suas preferências e limites. Veja aqui dicas para masturbação feminina.

7. Faça ginástica íntima

O pompoarismo ou ginástica íntima trabalha de forma eficiente a musculatura vaginal, e, dentre seus benefícios, está o aumento da libido, conseguir chegar ao orgasmo, eliminar dores e ampliar a satisfação sexual.

8. Experimente Terapias Alternativas

Algumas terapias alternativas, como acupuntura e massagem, podem ajudar a melhorar a circulação sanguínea e relaxar o corpo, o que pode contribuir para um aumento da libido. Confora aqui uma lista de terapias naturais para apimentar o sexo.

9. Mantenha atividade sexual regular

A atividade sexual regular pode ajudar a manter uma libido saudável. Não é necessário que todas as experiências sejam emocionantes; a intimidade regular com a pessoa parceira pode manter o desejo sexual vivo.

Lembre-se de que a libido é um aspecto natural da experiência humana e que flutuações são normais. Se você estiver enfrentando dificuldades persistentes em relação à libido, não hesite em procurar ajuda. Com esforço, comunicação e cuidado, você pode aumentar sua libido e desfrutar de uma vida sexual saudável e satisfatória.

