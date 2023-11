Imprevistos e polêmicas: previsões de 05 a 11 de novembro de 2023

A imprevisibilidade estará em evidência nesta semana, segundo as previsões de 05 a 11 de novembro de 2023. Isso acontece porque Mercúrio, Marte e Sol estarão em oposição com Urano, o planeta do imprevisto.

Por isso, é possível que tenhamos transtornos, contratempos e acidentes. Além disso, existe tendência a mais impaciência e ansiedade. Estudantes que farão o Enem, inclusive, devem se organizar para prevenir atrasos e inseguranças.

O equilíbrio nesta semana vem com Vênus em Libra. Esse aspecto favorece a vida social e as relações pessoais, trazendo um pouco de descontração para dias agitados.

Mas não é só. Confira o resumo astrológico da semana:

Até segunda-feira (06): Mercúrio oposto a Urano e Vênus oposto a Netuno

Mercúrio oposto a Urano e Vênus oposto a Netuno A partir de terça-feira (07): Marte oposto a Urano

Marte oposto a Urano A partir de quarta-feira (08): Sol oposto a Urano, Mercúrio em quadratura com Saturno e Vênus em Libra

Sol oposto a Urano, Mercúrio em quadratura com Saturno e Vênus em Libra Até quinta-feira (09): Mercúrio em sextil com Plutão e trígono com Netuno e Vênus em trígono com Plutão

Mercúrio em sextil com Plutão e trígono com Netuno e Vênus em trígono com Plutão A partir de sexta-feira (10): Mercúrio em Sagitário

A seguir, confira os detalhes das previsões de 05 a 11 de novembro de 2023. Para uma análise mais específica sobre a atuação de cada um desses trânsitos na sua vida pessoal, faça seu Horóscopo Personalizado gratuitamente.

Toda a semana: Planetas em oposição a Urano

Nesta semana, temos o planeta do imprevisto, da agitação, das coisas que saem da ordem em oposição a vários planetas.

Até segunda-feira (06), Urano fica oposto a Mercúrio, o planeta do cotidiano. Já a partir de terça-feira (07), é Marte e, na quarta (08), é o Sol que ficam opostos a Urano, ambos até o dia 16/11.

Esses aspectos podem trazer situações imprevisíveis, como acidentes, especialmente envolvendo helicópteros ou carros.

Na nossa vida pessoal também podemos esperar imprevisibilidade. O que é para durar uma hora pode durar três, algo que era para acontecer num dia pode ser transferido para outro, etc.

Portanto, prepare-se para a surpresa, por mais paradoxal que isto pareça. Estas 8 dicas para se acalmar podem ser úteis para você nesses momentos. É preciso ter disponibilidade para mexer na rotina, pois, dificilmente, tudo sairá conforme planejado.

No entanto, essa também é uma combinação que traz muita impaciência. A tendência vai ser de chutar o balde em situações que estejam por um fio — o que é bem uraniano.

Rupturas estão ligadas a Urano. Por isso, é possível que vejamos no noticiário rompimentos entre casais, parcerias ou qualquer tipo de situação inesperada.

Num contexto de guerra, são aspectos bem complicados, porque é imprevisível o que pode acontecer.

Além disso, protestos e expressão da insatisfação podem aumentar – o que as previsões do Tarot também indicam para novembro (veja aqui).

O mundo vai estar bem agitado nesta e na próxima semana, inclusive com possibilidade de vendavais e outros fenômenos meteorológicos.

Atenção ao Enem

A primeira prova do Enem 2023 ocorre neste domingo (05). Com as configurações astrológicas vigentes, alerta para acontecimentos turbulentos, inesperados ou polêmicos, afinal, Urano também se manifesta muito como polêmica.

Então, é preciso reforçar ainda mais a necessidade de sair com antecedência. Não há espaço para arriscar.

Além disso, pode haver mais nervosismo (algo também ligado a Urano). Por isso, controlar sua ansiedade será essencial. E a gente ajuda nisso com 7 dicas para aliviar a tensão no Enem.

Até quinta: Mercúrio em sextil com Plutão e trígono com Netuno

Até quinta-feira (09), Mercúrio está em Escorpião, signo muito sagaz. Essa capacidade será ampliada com o sextil que Mercúrio faz com Plutão, além da ajuda da intuição netuniana, graças ao trígono de Mercúrio com Netuno.

Por isso, é um momento de inteligência, em que conseguimos entender nossas questões e o que está acontecendo ao nosso redor.

A sagacidade trazida por esse aspecto, portanto, ajuda a encontrar soluções para os problemas, o que é uma ótima notícia em uma semana em que não podemos esperar previsibilidade.

A partir de quarta: Mercúrio quadra Saturno

A partir da quarta (08) e até segunda-feira (13), Mercúrio faz quadratura com Saturno. E é aqui que começam os problemas.

Mercúrio tem muito a ver com o dia a dia e o trânsito. E, quando temos uma combinação de Mercúrio com Saturno, a tendência é de haver contratempos, travamentos de sistema e outros transtornos nesse sentido, que requerem paciência, espera, etc.

Também é preciso cuidar do plano mental. É possível haver muita preocupação ou pessimismo. Notícias que nos preocupam e nos absorvem, além de cobranças ou críticas, também podem aparecer.

Nesses momentos, a meditação é uma excelente aliada para aliviar o sofrimento e ajudar a trazer o necessário distanciamento.

A partir de sexta: Mercúrio em Sagitário

Mercúrio entra em Sagitário na sexta-feira (10), onde fica até 01/12. Ao invés da discrição e da estratégia que marcou Mercúrio em Escorpião (22/10 a 10/11), tendemos a mais sinceridade, abertura e impulsividade na comunicação.

Falar o que pensa, ser discursivo e ensinar são características de Mercúrio em Sagitário. Porém, a maior vantagem desse trânsito, é o otimismo. Embora não seja ainda tão visível nesta semana, a tendência é de começarmos a fazer mais planos e desejar alçar voos maiores.

Só é preciso tomar um certo cuidado com a indiscrição de Mercúrio em Sagitário. Perguntar o que não deve, dar palpite não desejado ou não ouvir o outro são coisas que devemos evitar.

Até segunda: Vênus em oposição a Netuno

Vindo desde a semana passada, o trânsito de Vênus em oposição a Netuno, que segue até segunda-feira (06), ainda traz um pouco de carência e insatisfação.

É possível ter estas sensações em relação à estética, amor, vida social, dinheiro, lazer… Ou seja, todos os temas ligados a Vênus.

Conte, também, com menos clareza e objetividade nestas questões. Portanto, pense com cuidado antes de tomar grandes decisões envolvendo compras ou investimentos.

Até quinta: Vênus em trígono com Plutão

Até quinta-feira (09), Vênus está em trígono com Plutão, um aspecto favorável à intimidade e conexão em todas as relações. Se algo lhe chatear, esse é um bom momento para consertar!

Além disso, é um trânsito que pode ajudar a recuperar um pouco as finanças ou qualquer tipo de benefício que achemos ter perdido.

Reforça também a autoestima que possa ter ficado um tanto combalida por qualquer motivo. Veja aqui dicas para aumentar sua autoestima.

A partir de quarta: Vênus em Libra

Já na quarta-feira (08), Vênus ingressa em Libra — que é um dos domicílios do planeta do amor (o outro é Touro). Esse trânsito segue até 04/12.

Vênus em Libra é muito poderoso, porque traz charme, sociabilidade e desenvoltura. Inclusive, tem uma questão muito forte com estética, compras, e beleza.

É uma época muito interessante fazer escolhas acertadas nessas áreas, bem como também em parcerias e relacionamentos. Veja aqui dicas para quem procura ou quer melhorar suas relações durante Vênus em Libra!

Claro que é preciso acompanhar as previsões para ver os aspectos de Vênus lá na frente. Porém, já é possível ver que há uma boa atmosfera para acordos e contratos até o começo de dezembro.

Inclusive, isso ajuda naquele contexto de radicalismo que está permeando as previsões de 05 a 11 de novembro de 2023. Vênus em Libra tenta manter a aliança de alguma maneira, mesmo que isso signifique propor alguma mudança.

Particularmente, gosto muito de Vênus em Libra, porque é um trânsito que dá uma abertura para a beleza, vida social e cultural e para as relações. Vamos aproveitar!

Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seuaqui e. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal . + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral,! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológico-terapêuticas e foi pioneira na Astrologia brasileira ao falar do Céu geral, ao invés do tradicional horóscopo signo a signo. É idealizadora do curso "Alimentação e seu Mapa Astral" no Personare. Participa dos programas semanais de previsões astrológicas no canal do YouTube do Personare.

vanessatuleski@gmail.com

O post Imprevistos e polêmicas: previsões de 05 a 11 de novembro de 2023 apareceu primeiro em Personare.