MUITA atenção para imprevistos: veja as previsões para o Enem 2023

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é um dos momentos mais importantes na vida dos estudantes brasileiros, pois determina seu futuro acadêmico e profissional. Além da ansiedade e do preparo, as previsões para o Enem 2023 indicam que o primeiro dia de prova pode ter imprevistos, turbulências e polêmicas.

Ainda sob o impacto do Eclipse do dia 28 de outubro e de outros trânsitos astrológicos tensos desta semana, os Astros indicam mais chances de eventos inesperados, desafios e polêmicas que podem afetar a realização do exame neste domingo, dia 5 de outubro.

Quer entender por que e quais cuidados adotar? A gente te conta tudo a seguir. Mas não se esqueça: é muito importante conferir o seu Horóscopo Personalizado (é gratuito!), para ver como os planetas estão agindo especificamente na sua vida. Pode te dar ainda mais insights para se preparar e mandar bem nas provas!

Impactos do eclipse

Afinal, se já faz uma semana que ocorreu o Eclipse Solar em Touro, por que ainda estamos falando dele? Primeiro, porque um eclipse pode atuar por até seis meses depois da sua data.

Segundo, que ele ficou marcado no Mapa Astral do Brasil, representando tendências nos dias seguintes também.

E o eclipse do dia 28 de outubro ocorreu com Marte (planeta da ação) na Casa 9 (associada a universidades). Além disso, caiu conjunto a Saturno (planeta das responsabilidades) na Casa 3 (ligada a deslocamentos, escolas e comunicações).

Ou seja, é preciso ter ainda mais atenção neste primeiro dia de prova do Enem 2023. É clichê, mas espere pelo inesperado e adote ainda mais precauções para evitar atrasos ou esquecimentos.

Urano aumenta chance de imprevistos

Urano é conhecido como o planeta do imprevisto e das mudanças repentinas. Nesta semana de Enem, teremos três planetas (Mercúrio, Marte e Sol) fazendo oposição a ele, que é um aspecto tenso.

Essas oposições aumentam as possibilidades de termos situações imprevisíveis, como acidentes, especialmente envolvendo helicópteros ou carros.

Além disso, transtornos e contratempos corriqueiros — como esquecer a caneta da prova ou confundir o local de prova — são tendências.

Portanto, é essencial não contar com a garantia de que tudo ocorrerá conforme você planejou. Candidatos, preparem-se para lidar com possíveis turbulências.

Além disso, pode haver maior nervosismo, sentimento também ligado a Urano. É muito importante saber administrar a ansiedade, para não deixar o lado mental te atrapalhar na prova.

Precauções necessárias

Com essa configuração astrológica para o dia da prova, estudantes devem adotar medidas preventivas para garantir uma realização tranquila do Enem. Algumas dicas importantes incluem:

Sair com antecedência: Devido à possibilidade de atrasos inesperados ou acidentes, sair de casa com antecedência é fundamental para evitar imprevistos. Gerir a ansiedade: é importante adotar medidas para gerenciar a ansiedade e manter o foco durante a prova. Aqui você encontra 7 dicas para aliviar a tensão no Enem. Refletir bem nas respostas: não deixe que a tendência uraniana de respostas precipitadas e impulsivas prejudiquem seu desempenho. Evite acelerar demais e procure refletir sobre suas respostas para garantir maior precisão.

Deu para perceber nas previsões para o Enem 2023 que não dá para contar que tudo vai sair conforme o planejado, não é? Mas com os devidos cuidados e precauções, certamente você vai se sair bem. Boa prova!

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológico-terapêuticas e foi pioneira na Astrologia brasileira ao falar do Céu geral, ao invés do tradicional horóscopo signo a signo. É idealizadora do curso "Alimentação e seu Mapa Astral" no Personare. Participa dos programas semanais de previsões astrológicas no canal do YouTube do Personare.

vanessatuleski@gmail.com

