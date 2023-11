Astrologia alerta para acidentes e imprevistos no feriado de Finados

Além de um momento de reflexão e homenagem aos que já se foram, é importante estar atento às previsões astrológicas neste feriado de Finados de 2023. Afinal, temos mais chances de acidentes, excessos e imprevistos.

Há três trânsitos que reforçam essa tendência: a conjunção de Mercúrio e Marte, a oposição de Mercúrio a Júpiter e Mercúrio em oposição com Urano.

Além disso, ainda estamos sob o efeito do poderoso Eclipse Lunar em Touro, ocorrido no sábado, 28 de outubro, e da Lua Cheia, fase lunar marcada por exageros e transbordamento emocional, reforçando o alerta para este feriado.

A seguir, entenda melhor esses trânsitos conturbados da semana. Mas se quiser uma análise específica sobre a atuação de cada um desses trânsitos em sua vida pessoal, consulte seu Horóscopo Personalizado gratuitamente .

Por que ter atenção a acidentes e imprevistos

Vamos aos quatro trânsitos que pedem mais atenção neste feriado de Finados:

Até quarta-feira (01) , véspera de feriado, quando muitas pessoas a estrada ou voos, temos a conjunção de Mercúrio e Marte em Escorpião, que aumenta a probabilidade de acidentes , especialmente em deslocamentos e transportes.

véspera de feriado, quando muitas pessoas a estrada ou voos, temos a conjunção de Mercúrio e Marte em Escorpião, que , especialmente em deslocamentos e transportes. A partir de quinta-feira (02), Mercúrio se opõe a Júpiter, indicando aumento da impulsividade , o que pode se manifestar em conflitos.

, o que pode se manifestar em conflitos. Também a partir de quinta, Mercúrio de opõe a Urano, agravando a imprevisibilidade e os riscos, tornando o feriado propenso a contratempos no trânsito, em compromissos ou viagens. Além disso, podemos ter notícias surpreendentes.

A vantagem é saber de todas essas tendências com antecedência e, assim, ter estratégias para passar por esse feriado da forma mais tranquila possível.

Além disso, se você está sofrendo com a perda de alguém, veja aqui como usar terapias integrativas para enfrentar o luto.

VEJA AS PREVISÕES DA SEMANA EM VÍDEO:

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológico-terapêuticas e foi pioneira na Astrologia brasileira ao falar do Céu geral, ao invés do tradicional horóscopo signo a signo. É idealizadora do curso "Alimentação e seu Mapa Astral" no Personare. Participa dos programas semanais de previsões astrológicas no canal do YouTube do Personare.

vanessatuleski@gmail.com

