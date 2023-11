Dia de Finados: O que cada signo deixaria escrito em sua lápide?

Aproveitando o Dia de Finados, celebrado no dia 2 de novembro, a astróloga Tatiana Magalhães fez uma homenagem divertida e conta o que cada signo deixaria escrito em sua lápide.

A brincadeira está baseada em uma informação séria: cada signo solar indica características da personalidade de cada pessoa e a sua essência. Por isso, a frase leva em conta essas qualidades.

O que cada signo deixaria escrito em sua lápide?

Antes de ver a sua lápide, que tal aproveitar o Dia de Finados para refletir sobre luto e sua forma de lidar com a morte e com as perdas? Isso faz muita diferença na continuação do nosso percurso.

Áries

Quem tem sol em Áries costuma viver no agora, além de possuir um grande prazer em existir, ação e decisão também podem ser algumas de suas marcas. Saiba tudo sobre Áries aqui

Touro

Quem tem Sol em Touro está ligado a características como estabilidade e segurança, por isso pode facilmente cair na preguiça. Mas também tem tudo a ver com resistência da força da vida. Saiba tudo sobre Touro aqui.

Gêmeos

Quem nasce com o sol no signo de Gêmeos geralmente se identifica com características como a curiosidade, a inteligência e a facilidade em se comunicar. É porque Mercúrio, o planeta da mente e do intelecto, rege o signo. Saiba tudo sobre Gêmeos aqui.

Câncer

Quem nasce com o sol em Câncer é ligado a características como a sensibilidade e a intuição. Mas tem uma coisa que pessoas cancerianas costumam ter é um forte vínculo com seus familiares, até um apego e uma dose de drama. Saiba tudo sobre Câncer aqui

Leão

Pessoas de Leão costumam ter muita criatividade e coragem. Por outro lado, como Sol é o regente de Leão, existe uma tendência natural do signo ser o centro das atenções. E, ainda, pode ter personalidade dramática, levando tudo para o lado pessoal. Saiba tudo sobre Leão aqui.

Virgem

Quem nasce com o Sol no signo Virgem pode se identificar com características como a objetividade e a organização, o que o leva a ser visto como perfeccionista e crítico. Saiba tudo sobre Virgem aqui.

Libra

Quem nasce com o sol no signo Libra geralmente está ligado a características como a cortesia, a delicadeza e a busca constante pelo equilíbrio. Em compensação, a dúvida e a indecisão podem ser marcas constantes. Saiba tudo sobre Libra aqui.

Escorpião

A intuição é uma das marcas registradas de quem tem Sol em Escorpião. Como emocionais, escorpianos e escorpianas conseguem enxergar nas entrelinhas e identificar o que não foi dito. Saiba tudo sobre Escorpião aqui.

Sagitário

O signo de Sagitário é considerado o mais positivo e otimista do Zodíaco. Por isso, quem nasce com o sol em Sagitário pode se identificar com características como o bom humor e a espontaneidade. Saiba tudo sobre Sagitário aqui.

Capricórnio

Quem tem Sol em Capricórnio costuma ter metas e ambições bem definidas. Por isso, trabalho, dinheiro e praticidade são palavras que geralmente são associadas ao signo. Saiba tudo sobre Sagitário aqui.

Aquário

Quem nasceu com Sol em Aquário pode se identificar com características como o desejo de inovar e a independência. Por outro lado, pode ter posturas radicais e é bem comum o aquariano ser o “do contra”. Saiba tudo sobre Aquário aqui.

Peixes

Quem nasce com o sol no signo de Peixes tende a ter muita sensibilidade, intuição e uma forte conexão com a espiritualidade. Costumam ser bastante sonhadores e românticos, por isso podem viver amores platônicos e desilusões amorosas. Saiba tudo sobre Peixes aqui.

Tatiana Magalhães

Redatora, taróloga e astróloga especializada em Astrologia Natal e Infantil

