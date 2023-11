O que fazer no Dia de Finados: 6 dicas para uma data significativa

O Dia de Finados é uma data de profunda reflexão e lembrança daqueles que já partiram. No Brasil, essa tradição envolve visitas aos cemitérios, orações e a utilização de roupas escuras. No entanto, existem diferentes maneiras de vivenciar essa data. Aqui, compartilhamos 7 dicas do que fazer no Dia de Finados.

A ideia é tornar o dia 2 de novembro, também conhecido como Dia dos Mortos, um momento especial, para celebrar as memórias das pessoas queridas de uma forma positiva e construtiva.

O que fazer no Dia de Finados

1. Alimente a espiritualidade

Independentemente da sua crença religiosa, o Dia de Finados é uma oportunidade para fortalecer sua espiritualidade.

Dedique um momento para meditar, rezar ou praticar rituais que conectem você com os seus entes queridos que já se foram. Afinal essa conexão espiritual pode trazer conforto e serenidade.

Segundo a terapeuta Isabela Borges, o Dia de Finados ocorre sob o Sol em Escorpião, signo guardião dos atributos da morte e renascimento.

Durante essa temporada escorpiana, há um convite para mergulhar em nossas águas profundas e acessar o que está guardado para trazer à tona vida regenerada.

2. Reflita sobre a morte e o luto

O luto é uma parte natural da vida, e o Dia de Finados é uma oportunidade para refletir sobre suas perdas e o que elas geram. Nesse sentido, a psicóloga Maria Cristina sugere três ações simples e efetivas:

Conversar com amigos e familiares sobre seus sentimentos e o próprio luto, como forma de elaborar esse momento e conseguir seguir em frente.

Refletir sobre a morte, algo que não estamos acostumados a fazer, e homenagear e lembrar das pessoas amadas para viver o momento presente com mais intensidade e de valorizar a própria vida.

3. Aprenda com o Tarot e o Arcano A Morte

O 13º Arcano do Tarot é um dos mais temidos, mas a sua simbologia está longe de ser negativa. Segundo o tarólogo Leo Chioda, A Morte não prenuncia a morte física, mas é um símbolo de transformações, ainda que nem sempre pretendidas.

“A Morte é o arcano do Tarot que vem nos lembrar de que nós temos poder de escolher melhor e de fazer diferente. E quanto mais tentamos nos esconder ou nos proteger de assuntos como a morte ou a mudança das coisas, menos preparados estaremos quando elas chegarem”, afirma Leo.

Se você quiser aproveitar a data e pedir um conselho do oráculo, experimente aqui gratuitamente o Tarot do Dia para este Finados.

4. Use Cores Vibrantes

Enquanto o luto muitas vezes está associado à cor preta, considere a possibilidade de adicionar cores vibrantes neste Dia de Finados. Segundo a cromoterapeuta Solange Lima, o preto causa certo isolamento e distanciamento do mundo, impedindo o aconchego e o acolhimento que a data pede.

Por outro lado, cores como o vermelho, laranja e amarelo oferecem mais ação, estimulam a coragem e são antidepressivas. Vestir-se com cores vibrantes pode ajudar a criar um ambiente mais positivo e acolhedor.

5. Faça uma viagem ou passeio

Às vezes, mudar de ambiente pode ser uma maneira eficaz de lidar com o luto e as lembranças. Considere fazer uma pequena viagem ou passeio para um lugar significativo para você e seus entes queridos.

Essa mudança de cenário pode trazer novas perspectivas e permitir que você se reconecte com a natureza e a vida. Você pode, inclusive, fazer esse “passeio” sem sair de casa. Veja aqui um exercício de reconexão com a natureza.

6. Arrume a casa e faça uma Limpeza Energética

Sua casa é o seu refúgio, e mantê-la limpa e harmoniosa pode ter um impacto positivo em seu bem-estar. A especialista em Feng Shui Cris Ventura sugere fazer, primeiro, uma arrumação na sua casa, para então providenciar uma limpeza energética.

Veja aqui como fazer a limpeza energética na sua casa para criar uma atmosfera mais leve e equilibrada no lugar em que você vive.

Faça sua escolha

Independentemente de como você escolhe comemorar esta data, o mais importante é que seja uma experiência significativa e que ajude a curar e a fortalecer sua alma.

A vida é uma jornada de transformações, e o Dia de Finados nos lembra que, mesmo na morte, há beleza e lições a serem encontradas.

