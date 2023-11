Novembro Azul: como Yoga pode ajudar na saúde dos homens

Estamos no Novembro Azul, período dedicado à conscientização da saúde masculina, focada na prevenção e no diagnóstico precoce do câncer de próstata. Você sabia que a prática de Yoga pode ajudar na saúde dos homens, inclusive durante o tratamento de câncer de próstata?

Uma pesquisa realizada na Universidade da Pensilvânia comprovou que a prática regular de Yoga melhora a recuperação de homens em tratamento do câncer de próstata. Além disso, também mostrou que diminui a fadiga e manter a função sexual e urinária.

Isso é muito importante. Afinal, O câncer de próstata é o segundo tipo de câncer com mais incidência entre os homens no mundo, principalmente depois dos 60 anos. Mas fatores como histórico familiar e obesidade também podem aumentar o risco.

Portanto, é fundamental que os homens estejam atentos a qualquer anormalidade em seu corpo e procurem ajuda médica ao menor sinal de problemas.

Além do câncer de próstata, os homens enfrentam a andropausa, que é a diminuição na produção do hormônio masculino, testosterona.

Isso pode levar a uma série de sintomas, incluindo alterações de humor, cansaço, diminuição da libido, perda de massa óssea e muscular, entre outros. No entanto, a prática regular de Yoga pode ser uma aliada na melhoria da qualidade de vida durante essa fase.

Aproveite o Novembro Azul para começar Yoga

Através de asanas (posturas de yoga) específicos, é possível acalmar o sistema nervoso, restaurar o equilíbrio hormonal e fortalecer os músculos e ossos, auxiliando na prevenção da osteoporose.

A seguir, compartilho em vídeo uma sequência de asanas que ajudam especialmente os homens que querem prevenir ou tratar câncer de próstata e aliviar sintomas da andropausa.

Se precisar de ajuda ou quiser experimentar aulas comigo, contate-me aqui. Mas lembro que nada substitui a prática regular de Yoga e a visita anual ao seu médico.