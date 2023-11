Teste sua libido: como está o seu desejo sexual?

A libido é o estímulo, o entusiasmo e a paixão que nos impulsionam a explorar todas as possibilidades que o mundo oferece. E, claro, também está ligada ao desejo sexual. Então, como está a sua? Você sabe dizer? Caso queira ter uma ideia, teste sua libido com as questões a seguir.

Infelizmente, muitas pessoas perdem esse impulso vital sem perceber. E quando isso acontece, experimentam uma sensação de vazio, desânimo e sobrecarga constante. Mas o pior é ainda perderem a capacidade de iniciar coisas novas e explorar as maravilhas que o mundo oferece.

Nesse sentido, diversos fatores podem inibir nossa libido: depressão, ansiedade, anticoncepcionais hormonais, menopausa, conflitos no relacionamento, insegurança na cama e bloqueios sexuais são apenas alguns dos possíveis inibidores do desejo sexual.

No entanto, este artigo não se destina a ser uma análise clínica, mas sim a fornecer um teste simples para avaliar sua libido e algumas dicas que podem ajudar a revitalizá-la.

Lembre-se de que um tratamento eficaz contra a baixa libido geralmente requer acompanhamento especializado, uma vez que cada pessoa é única e os motivos podem variar amplamente.

No entanto, entender a situação e tomar medidas para reacender a libido é um primeiro passo crucial.

TESE SUA LIBIDO

Abaixo, apresentamos um teste de 12 perguntas simples para ajudá-lo a avaliar sua libido. Responda a cada pergunta com “Sim” ou “Não” para obter uma visão geral de sua vitalidade sexual.

Você sente desejo sexual regularmente? SIM ou NÃO Você experimenta excitação sexual quando exposto a estímulos eróticos, como imagens, conversas sensuais ou fantasias sexuais? SIM ou NÃO Sente-se confortável com sua aparência física durante o sexo? SIM ou NÃO Você tem uma vida sexual satisfatória e emocionalmente gratificante? SIM ou NÃO Você consegue atingir o orgasmo durante o sexo ou a masturbação? SIM ou NÃO Sua libido afeta negativamente seu relacionamento? SIM ou NÃO Você se sente estressado, ansioso ou deprimido, o que impacta negativamente sua libido? SIM ou NÃO Você está passando por mudanças hormonais significativas, como a menopausa? SIM ou NÃO Você toma medicamentos que podem afetar a libido? SIM ou NÃO Você enfrenta conflitos no relacionamento que prejudicam sua libido? SIM ou NÃO Você se sente confortável e confiante na intimidade com seu parceiro? SIM ou NÃO Você se masturba regularmente como parte de sua vida sexual? SIM ou NÃO

Resultado:

Some o número de respostas “Sim” e “Não”.

Se a maioria (7 ou mais) de suas respostas for “Sim” , é provável que sua libido esteja saudável e equilibrada.

, é provável que sua libido esteja saudável e equilibrada. Se a maioria de suas respostas for “Não”, é provável que alguns fatores estejam interferindo na sua libido e é aconselhável discuti-los com um profissional de saúde ou terapeuta sexual.

Mas lembre-se de que a libido é influenciada por uma série de fatores, e é normal que ela flutue ao longo da vida.

O teste pode fornecer uma visão geral, mas uma avaliação mais detalhada com um profissional de saúde é recomendada para abordar preocupações específicas.

Estratégias para aumentar a libido

Para quem ficou com indícios baixos de sua libido ou mesmo quer dar um up na sua, veja a seguir 5 estratégias para aumentar sua libido de forma natural e revitalizar sua vida sexual.

1. Gerencie o estresse

O estresse crônico é um dos principais inibidores da libido. Por isso, encontre maneiras de gerenciar o estresse em sua vida, como meditação, yoga, exercícios de respiração ou simplesmente tirar um tempo para relaxar e cuidar de si.

2. Explore fantasias sexuais

É verdade que explorar fantasias sexuais com a pessoa parceira pode adicionar emoção e variedade à sua vida sexual. Por isso, converse abertamente sobre suas fantasias e desejos, e considere experimentar novas experiências juntos.

Nesse sentido, vale desde brincadeiras e jogos sensuais até a introdução de brinquedos eróticos no quarto, vale tudo com respeito. Conheça aqui a fantasia sexual de cada signo.

3. Priorize a masturbação

Conhecer seu próprio corpo e o que lhe dá prazer é fundamental para aumentar a libido. Nesse sentido, a masturbação é uma maneira saudável de explorar sua sexualidade e aprender sobre suas preferências e limites. Por isso, veja aqui dicas para masturbação feminina.

4. Faça ginástica íntima

O pompoarismo ou ginástica íntima trabalha de forma eficiente a musculatura vaginal, e, dentre seus benefícios, está o aumento da libido, conseguir chegar ao orgasmo, eliminar dores e ampliar a satisfação sexual.

5. Experimente Terapias Alternativas

Algumas terapias alternativas, como acupuntura e massagem, podem ajudar a melhorar a circulação sanguínea e relaxar o corpo, o que pode contribuir para um aumento da libido. Confora aqui uma lista de terapias naturais para apimentar o sexo.

Personare

A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias.

conteudo@personare.com.br

O post Teste sua libido: como está o seu desejo sexual? apareceu primeiro em Personare.