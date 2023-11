Vênus entra em Libra: saiba como aproveitar para o amor

Vênus entra em Libra nesta quarta-feira, 08 de novembro, e segue até 04 de dezembro de 2023. É um dos melhores períodos do ano para o amor, pois Vênus, o planeta dos relacionamentos, está em seu domicílio, pois rege o signo de Libra.

Vênus em Libra é um trânsito poderoso, que traz consigo charme, sociabilidade e desenvoltura para as pessoas em suas relações. Além disso, está fortemente ligada à estética, compras e beleza.

Por isso, é um período propício para fazer escolhas acertadas nessas áreas, assim como em parcerias e relacionamentos.

Pensando especificamente no amor, confira a seguir algumas dicas para quem busca aprimorar suas relações ou está em busca de um amor.

Mas é importante ressaltar que é fundamental acompanhar as previsões astrológicas para entender os aspectos que Vênus vai fazer com outros planetas durante esse período.

A melhor forma é acompanhando as previsões semanais no Personare e vendo os seus trânsitos pessoais no amor aqui no Horóscopo Personalizado.

Vênus entra em Libra e…

Dicas para quem NÃO está em um relacionamento:

Aproveitar um dos momentos mais propícios do ano para flertar, em que seu charme e atratividade estarão em alta.

Investir em seu visual, considerando a possibilidade de adicionar algo novo ao seu guarda-roupa ou estilo. Se quiser mudar o visual, confira aqui a calculadora lunar voltada para os cabelos.

Tornar alguém especial se sentindo valorizado e único. Ou seja, aproveite e faça essa pessoa se apaixonar por você, mostrando seu interesse e fazendo elogios sinceros.

Utilizar técnicas de sedução, mantendo um equilíbrio entre se aproximar e manter um toque de mistério estratégico.

Evitar demonstrar desespero ou frieza em excesso, equilibrando o entusiasmo e a reserva.

Explorar lugares agradáveis e bem recomendados, como festas de casamento, aplicativos de relacionamento, eventos com amigos e conhecidos, bem como viagens, para conhecer pessoas ou marcar encontros.

Dicas para quem está em um relacionamento sério:

Priorizar o amor e a relação, dedicando tempo para alimentar o vínculo e demonstrar carinho.

Valorizar a estética e presentear a pessoa parceira com algo que seja visualmente atraente e significativo. Veja aqui dicas para escolher o presente certo!

Fortalecer a conexão ao ser um parceiro atencioso e compreensivo, colocando-se no lugar do amado.

Explorar oportunidades de viagens românticas, jantares a dois e eventos sociais, aproveitando o clima harmonioso.

Manter a comunicação aberta, fazendo perguntas simples para garantir o bem-estar emocional do parceiro.

Fazer gestos gentis e demonstrar atenção, enriquecendo o relacionamento e mantendo o romantismo vivo.

Usar essa fase harmoniosa como uma oportunidade para discutir imparcialmente as necessidades e desejos, revitalizando relações que possam estar desgastadas.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológico-terapêuticas e foi pioneira na Astrologia brasileira ao falar do Céu geral, ao invés do tradicional horóscopo signo a signo. É idealizadora do curso "Alimentação e seu Mapa Astral" no Personare. Participa dos programas semanais de previsões astrológicas no canal do YouTube do Personare.

vanessatuleski@gmail.com

O post Vênus entra em Libra: saiba como aproveitar para o amor apareceu primeiro em Personare.