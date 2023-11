Fim de Saturno retrógrado: o que melhora para seu signo?

Depois de pouco mais de quase cinco meses, chega ao fim Saturno retrógrado. Neste domingo, dia 04 de novembro, o planeta que rege o tempo retoma seu movimento direto no signo da empatia e da cura.

Enquanto um planeta está retrógrado, os assuntos que ele rege costumam passar por revisão e ajustes. No caso de Saturno retrógrado em Peixes, provavelmente foi um período de autoconhecimento e reconexão na área onde cada um de nós tem Peixes no Mapa Astral.

Além disso, como Saturno também represente limite e responsabilidades, podemos ter sentido uma (auto)cobrança maior nestes últimos meses, como um chamado para cair na real, sem fugir dos problemas.

Como foi para você o período de 17 de junho e 04 de novembro de 2023? Agora, com o Fim de Saturno retrógrado, vem entender a seguir o que pode melhorar na sua vida.

O que melhora com o fim de Saturno retrógrado?

A tendência é que o caos interno que você vinha sentindo, aos poucos, se dissipe. Nossa compaixão e desejo de cura se intensificam, com menos cobranças.

Sempre que um planeta retoma seu movimento direta, chega a hora de colocarmos em ação as reflexões que fizemos durante a retrogradação. Se você não sabe muito bem de forma fazer isso, a gente te ajuda.

Saturno está em Peixes, por isso a área da sua vida onde você tem o signo foi ativada pela retrogradação e segue agora no movimento direto. Por isso, é importante ver onde você tem Peixes no seu Mapa Astral, pois é a área que essa Casa astrológica representa que deve melhorar a partir de agora.

A forma mais fácil (e gratuita!) de descobrir é consultando o seu Horóscopo Personalizado, afinal, a Astrologia é muito mais ampla do apenas o signo solar — que é esse que você sabe só com o dia e o mês do seu nascimento.

Siga o passo a passo:

Faça ou abra aqui o seu Mapa Astral gratuito. No menu Perfil Astrológico, selecione a opção Signos nas Casas. Então, procure pelo Signo de Peixes (é o último). Veja em qual Casa o signo está, na última coluna. No exemplo abaixo, a pessoa tem Peixes na Casa 1. Ou seja, é esta Casa que ela vai ler a seguir.

Então, agora que você também já sabe que em que área do seu Mapa você tem Peixes, pode ver a seguir o que essa Casa significa. É essa área da vida que deve melhorar a partir de agora com compromisso e menos cobranças, mas também na qual você pode realizar algum sonho.

Peixes na Casa 1

Sua personalidade, seu modo de dar início às coisas, seu temperamento e a maneira como as outras pessoas te veem.

Signo de Peixes na Casa 2

O que te pertence e a forma como lida com suas posses, assim como a capacidade de ganhar dinheiro e o sentido de valor e segurança.

Peixes na Casa 3

O ambiente em que você vive, seu vínculo entre irmãos, tios e primos, além de pequenas viagens e formas de expressão e comunicação.

Peixes na Casa 4

A forma como você lida com seu lar e suas raízes familiares e a influência da sua família de origem

Signo de Peixes na Casa 5

Os hobbies, divertimentos e romances, além da forma como você lida com esportes e atividades físicas e o que você quer para a educação dos seus filhos.

Peixes na Casa 6

Seu dia a dia, como você trata seu trabalho cotidiano, sua saúde e seus hábitos.

Signo de Peixes na Casa 7

Parcerias conjugais e de negócios, o casamento e o que você espera encontrar em quem elege como cara-metade.

Peixes na Casa 8

A maneira como você lida com as posses de outras pessoas e como partilha o próprio dinheiro, assim como heranças, morte e regeneração.

Signo de Peixes na Casa 9

Filosofias, religiões, ensino superior, viagens longas e a relação com o estrangeiro.

Peixes na Casa 10

Sua vida pública, sua profissão e carreira e também como você lida com a fama, o prestígio e o reconhecimento.

Signo de Peixes na Casa 11

Sua turma, os grupos dos quais você faz parte e a relação que você estabelece com suas amizades.

Peixes na Casa 12

A saúde mental e também o inconsciente coletivo, as fraquezas que oculta dentro de si, os seus bloqueios secretos e a capacidade de experiência na vida.

