Horóscopo dos signos para novembro de 2023

O ano passou voando, e já está na hora de conferir as previsões do horóscopo de novembro de 2023 para todos os signos. Este mês marca o fim de Saturno retrógrado em Peixes, no dia 4, e uma série de trânsitos planetários relevantes.

Vênus inicia um ciclo que pode beneficiar relações amorosas, acordos, harmonia familiar e viagens, a depender do seu signo. Marte, por sua vez, promete trazer uma carga de energia extra, turbinando a força de vontade de algumas pessoas.

Já Mercúrio pode propiciar oportunidades múltiplas de reflexões e conversas importantes. Porém, é preciso atentar para a oposição de Marte a Júpiter, que pode intensificar a tendência de algumas pessoas ao exagero.

Para entender melhor como tudo isso vai agir na sua vida, acesse seu Horóscopo Personalizado, pois ele leva em conta sua hora e cidade de nascimento. Dessa forma, você sabe as tendências pessoais e ainda recebe conselhos de como lidar com cada fase.

A seguir, confira as previsões do horóscopo de novembro de 2023 para todos os signos. Lembre-se de que seu Ascendente merece tanta ou até mais atenção que seu signo solar. Mas se você não sabe qual é seu Ascendente, faça aqui seu Mapa Astral gratuitamente.

ÁRIES

Novembro de 2023 tende a ser um período de recolhimento para quem é do signo de Áries. Até o dia 24, Marte (planeta regente de Áries) favorecerá a elaboração de estratégias para a realização de projetos de longo prazo.

Se você é das pessoas arianas mais impacientes, tal ciclo pode ser um tanto frustrante. Mas ele será de grandes aprendizados, especialmente na compreensão de que nem tudo se ganha no grito.

A partir do dia 25, Marte passa a estimular um comportamento repleto de certezas em demasia. Cuidado para não tentar impor os seus pontos de vista. Lembre-se de que ter convicção é algo bom, mas evite ultrapassar o limite entre ela e o fanatismo.

Anote as datas!

Dias 9, 10 e 11: o amor é favorecido pelo ciclo de Vênus. Se você estiver em uma relação, reserve essas datas para programas a dois. Se estiver só, a tendência de êxito nas paqueras é alta. Na vida profissional, há uma chance maior para acordos.

TOURO

Até o dia 24, Marte estará em oposição ao signo de Touro. Para as pessoas desse signo, há uma tendência de redução de sua energia vital. Dessa forma, é importante reduzir o seu nível de atividade, sob risco de adoecimento.

Então fica a dica: aprenda a dizer não para demandas exageradas no trabalho e pegue mais leve em atividades físicas. Além disso, há uma oposição entre Marte e Júpiter, o que sugere um risco alto de se cometer o pecado do exagero.

Nos relacionamentos íntimos, os ajustes serão favorecidos pela oposição complementar do Sol a Touro até o dia 22. Para completar, a oposição de Mercúrio sugere conversas intensas até o dia 10. É um bom período para superar problemas que atravancavam a sua relação.

Anote as datas!

Dias 12 e 13: como reflexo do ciclo de Mercúrio em oposição a Touro, esse período será fértil em eventos que favorecem o entendimento mútuo. Portanto, é um momento precioso tanto para fortalecer relações existentes quanto para o surgimento de novas.

GÊMEOS

A partir do dia 10, Mercúrio passa a formar oposição ao signo de Gêmeos. Trata-se de um perído marcado pela quebra de convicções muito sólidas nas pessoas geminianas. Mas isso não é necessariamente ruim. A dúvida pode ser uma oportunidade para o crescimento.

Afinal, é a dúvida que pode fazer você considerar novos pontos de vista. E isso pode ser bastante libertador. Portanto, abrace a dúvida!

A oposição de Mercúrio também favorece ouvir o outro. É da natureza de Gêmeos ser um signo muito falante e que, se não tomar cuidado, deixa de escutar atentamente o que os outros dizem. Neste novo ciclo, o silêncio pode ajudar você a aprender com os outros.

Anote as datas!

A partir do dia 8: Vênus favorece situações de lazer, festas e prazeres, com ênfase no sexo, romance e paqueras. Ou seja, novembro de 2023 tende a ser um mês interessante para otimizar as relações em geral. Aproveite!

CÂNCER

Para as pessoas do signo de Câncer, novembro de 2023 será um mês marcado por circunstâncias de lazer e prazer. A energia sexual estará em alta, bem como a disposição para se divertir.

Mas convém não abusar, porque o ciclo de Marte em oposição a Júpiter sugere tendência a exageros até o dia 24. Divirta-se, mas fuja de excessos para não ter de enfrentar uma ressaca física e moral no dia seguinte.

A partir do dia 8, o ciclo de Vênus beneficia a harmonização no ambiente familiar, especialmente com as pessoas mais próximas a você. Também são bem-vindas reformas no ambiente e mudanças que tornem seu lar mais aconchegante.

Anote as datas!

Dias 2, 3, 10, 11, 17, 18, 23, 24 e 30: os ciclos lunares podem propiciar emoções flutuantes e uma inclinação à afetação emocional. Será importante evitar comportamentos excessivamente dramáticos nesses dias.

LEÃO

Uma série de trânsitos planetários faz de novembro de 2023 um mês bastante desafiador para as pessoas do signo de Leão. Tanto o Sol quanto os planetas Marte, Júpiter e Urano ativarão signos que se tensionam a Leão na maior parte do mês.

Portanto, será um mês com elevado risco de comportamentos agressivos. É imprescindível que você saiba se controlar, para não cair na provocação dos outros. Reagir de maneira intempestiva será dar ganho de causa a quem quer tirar você do sério.

É bem verdade que não só as pessoas leoninas, mas o mundo todo está sob um clima de tensão. Então, lidar com o aumento de stress pode realmente não ser fácil. Assim, a melhor coisa a se fazer é pensar em estratégias de relaxamento. Escolha muito bem as suas lutas.

Anote as datas!

Dias 5, 6, 12, 13, 19, 20, 25 e 26: seus níveis de irratibilidade tendem a ser maiores nessas datas. Saber disso é o primeiro passo. O segundo é aprender a controlar esses impulsos para evitar dar razão a quem quer desestabilizar você.

Anote as datas!

Dias 5, 6, 12, 13, 19, 20, 25 e 26: seus níveis de irratibilidade tendem a ser maiores nessas datas. Saber disso é o primeiro passo. O segundo é aprender a controlar esses impulsos para evitar dar razão a quem quer desestabilizar você.

A partir do dia 9: se for possível não desperdice a chance de viajar. Vênus promete prazeres e experiências agradáveis para quem sair da rotina. Preferencialmente, faça passeios com pessoas já conhecidas e queridas por você.

VIRGEM

As pessoas do signo de Virgem terão um mês bastante agitado, marcado por imprevistos. Será importante ter bastante jogo de cintura para se adaptar ao inesperado. Há chance de viagens de última hora, ou de ter de receber pessoas sem aviso prévio.

No âmbito das finanças, novembro intensificará o ciclo iniciado no mês passado, que vem estimulando o pragmatismo para organizar sua vida financeira. A partir do dia 8, Vênus favorecerá que essas questões não só sejam colocadas em ordem, mas também gerem lucro.

Há chances reais de ter ganhos extras, mas você terá de ter uma postura comedida. Do contrário, pode acabar se empolgando demais, comprando coisas de que não necessita tanto. A prioridade é usar esses ganhos extras para economizar, com foco no longo prazo.

Anote as datas!

A partir do dia 10: Mercúrio sugere pequenas mudanças ocorrendo no seu ambiente doméstico e familiar. Provavelmente isso virá acompanhado de conversas acaloradas. Algum bate-boca é esperado, mas você saberá apaziguar os ânimos.

LIBRA

Novembro de 2023 trará às pessoas do signo de Libra uma forte inclinação para batalhar com mais afinco do que o usual por dinheiro. Além disso, haverá uma tendência a demarcar território e lutar por espaço. Nem sempre será possível agir diplomaticamente.

Por isso, não é aconselhável emprestar ou pedir dinheiro emprestado neste mês. A chance de conflito é considerável, então evite se expor a situações que podem chatear muito você a médio prazo.

A partir do dia 8, Vênus volta a transitar por Libra, signo do qual é regente. São muitos os aspectos favorecidos por esse trânsito, mas sobretudo a sua capacidade carismática e o poder de sedução. Porém, convém usar seus talentos sedutores com responsabilidade.

Anote as datas!

A partir do dia 10: um novo ciclo de Mercúrio favorece as questões intelectuais. Isso envolve tanto leituras e estudos quanto diálogos importantes com pessoas que são caras a você.

ESCORPIÃO

Novembro enfim chegou, e sabemos que este é um mês muito especial para o signo de Escorpião. Afinal, muitas pessoas desse signo fazem aniversário agora. Se esse é o seu caso, experimente fazer sua Revolução Solar, ferramenta com tendências para o próximo ano.

Mas, em 2023, novembro vem “vitaminado”. Isso porque desde o mês passado Marte transita por Escorpião, trazendo um incremento de energia. Observa-se um aumento considerável na sua força, em diversos níveis, até o dia 24.

Portanto, é uma fase excelente para intensificar atividades físicas e superar limitações. Se você tem algum vício ou hábito difícil de superar, eis uma grande oportunidade para romper essas barreiras.

Mas nem tudo são flores. Marte também forma oposição a Júpiter ao longo de quase todo o mês, o que sugere excessos. Cuidado com a tendência à teimosia e à compulsão, pois você pode ter dificuldade em saber quando parar.

Anote as datas!

A partir do dia 10: o novo ciclo de Mercúrio favorece articulações para ganhos materiais. É um período bastante propício para acordos comerciais. Também para comprar ou vender coisas importantes, fazer investimentos ou um curso sobre finanças.

SAGITÁRIO

Muitas pessoas do signo de Sagitário fazem aniversário em novembro. Se você é uma delas, não deixe de conferir a sua Revolução Solar, um mapa astral válido por um ano.

Em 2023, novembro será um mês significativo por múltiplas razões. Em primeiro lugar, Mercúrio ingressa em Sagitário no dia 10, e assim permanecerá até dezembro. É um ciclo altamente favorável para a comunicação, seja ela escrita ou falada.

Portanto, será um mês em que seu poder de persuasão estará significativamente maior. Porém, é preciso ter cuidado para não falar demais, para evitar indiscrições embaraçosas.

No dia 24, será a vez de Marte entrar em Sagitário, ciclo que se intensificará em dezembro. Será um excelente momento para você superar problemas que antes considerava intransponíveis. Mas atenção para o risco de maior agressividade com as outras pessoas.

Anote as datas!

A partir do dia 24: apesar de a entrada de Marte em Sagitário se refletir num ganho de energia, a última semana de novembro exigirá atenção redobrada. Isso porque uma quadratura com Saturno sugere o surgimento de diversos obstáculos.

CAPRICÓRNIO

Para o signo de Capricórnio, o mês será propício para planejamentos cujos resultados serão colhidos a médio prazo. Novembro será muito mais voltado a projetos do que a realizações. Saber disso será importante para evitar a frustração com a impaciência.

Não insista em tentar fazer as coisas acontecerem. Será melhor empregar energia em se organizar para o que está por vir. No ano que vem, os resultados podem ser recompensadores.

A partir do dia 8, Vênus passa a favorecer a harmonia no trabalho. É um ótimo momento para exercitar a diplomacia para costurar acordos mutuamente benéficos.

Anote as datas!

Dias 10 e 11: sua capacidade diplomática está em alta, o que pode ser extremamente benéfico em reuniões e conversas profissionais. Especialmente no sábado (11), alguma situação social pode ser profissionalmente recompensadora.

Anote as datas!

Dias 10 e 11: sua capacidade diplomática está em alta, o que pode ser extremamente benéfico em reuniões e conversas profissionais. Especialmente no sábado (11), alguma situação social pode ser profissionalmente recompensadora.

Até o dia 24: é provável que um conflito entre pessoas do seu círculo de amizades arraste você para o "olho do furacão". Se isso acontecer, será importante manter o senso de justiça e não "passar pano". Não se furte de dar uma bronca, se for preciso.

AQUÁRIO

Novembro de 2023 tende a ser um mês especialmente conflituoso para o signo de Aquário, especialmente no âmbito profissional. Esse ciclo crítico se mantém até o dia 24, e é bem provável que até lá você precise resolver problemas de última hora.

Além disso, é de se esperar que colegas de trabalho ou fucionários cometam erros. E pode sobrar para você a tarefa ingrata de resolvê-los. Mas após o dia 24, a tendência é de que as coisas fiquem menos atribuladas.

No dia 8, Vênus inicia um ciclo que será bastante favorável para diversas áreas da sua vida. Sobretudo se você faz curso superior, se pretende submeter trabalhos em congressos ou precisa falar em público. Também é um bom período para fazer viagens longas.

Anote as datas!

A partir do dia 10: Mercúrio estimula a comunicação com grupos e amigos. É um ciclo positivo para conversas esclarecedoras com pessoas próximas. Também será um momento bom para quem precisa fazer trabalhos em grupo e agir em equipe.

PEIXES

O signo de Peixes viverá em novembro de 2023 a continuação de um ciclo muito favorável à vida amorosa. Até o dia 8, Vênus estará em oposição a Peixes, e isso poderá ser aproveitado de muitas formas, seja você uma pessoa solteira ou comprometida.

Se você está só, esses primeiros oito dias do mês são excelentes para paquerar. Mas se você já estiver em uma relação, o momento é ótimo para bolar programas especiais ao lado da pessoa amada. Os dias 7 e 8 são especialmente benéficos para o romance.

Até o dia 24, evite viagens longas. Isso porque há alto risco de conflitos e estresse devido a circunstâncias inesperadas e hostis. Também é recomendável se afastar de discussões políticas ou religiosas, pois há chance de que suas falas sejam distorcidas.

Anote as datas!

Dias 14, 15 e 16: Mercúrio favorece a comunicação no âmbito do trabalho. Atenção para a oportunidade de receber convites nessas datas que proporcionarão ganhos financeiros inesperados.

