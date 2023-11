Retrospectiva 2023: O que você realizou das previsões para o ano?

2023 chegou com promessas e desafios únicos para cada um de nós — quem revela isso pra gente é o Ano Pessoal que vivemos. Você se lembra quais eram as suas previsões e quais delas você realizou esse ano? A gente te ajuda com a Retrospectiva 2023!

Relembrar quais eram as tendências para o nosso ano nos ajuda não apenas a fazer um balanço do que vivemos, como evoluímos e onde ainda precisamos trabalhar, como também dá impulsos pra gente pensar no futuro — ou melhor, em 2024, que tá logo ali.

Para fazer a sua Retrospectiva 2023, o primeiro passo é relembrar ou calcular o Ano Pessoal 2023 grátis aqui no Mapa do Ano.

Acesse a versão grátis do Mapa do Ano aqui

Clique em Faça seu Mapa – Amostra Grátis

Inclua seu nome completo, como na sua certidão de nascimento

Escolha o ano 2023

O seu Ano Pessoal estará destacado na tela.

Spoiler: você já pode descobrir qual é o seu Ano Pessoal em 2024 e ter um gostinho das previsões que te aguardam no próximo ciclo. É só acessar o Mapa do Ano e escolher o ano de 2024.

Retrospectiva 2023: reflita sobre o que você realizou

A seguir, o numerólogo Yub Miranda relembra quais eram as previsões, oportunidades e desafios para cada Ano Pessoal em 2023. Mas lembre-se de que o seu número do ano vale de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2023.

Ano Pessoal 1 em 2023

Para aqueles que experimentaram o Ano Pessoal 1, 2023 provavelmente trouxe a oportunidade de buscar autonomia e independência. Muitos enfrentaram medos e limitações em relação a esses objetivos, mas, por meio de técnicas, cursos e autoconhecimento, puderam superá-los. Além disso, você vai viver um Ano 2 em 2024 – leia as previsões aqui.

Ano Pessoal 2 em 2023

Para aqueles com o Ano Pessoal 2, o foco estava nas relações e no emocional. Por isso, muitos possivelmente tiveram de aprender a lidar com contratos e parcerias, buscando relacionamentos mais justos e satisfatórios. Mas caso você ainda esteja com dificuldades ou queira se aprofundar, experimente aqui o Mapa do Amor, com orientações para uma vida amorosa mais equilibrada.

Ano Pessoal 3 em 2023

Aqueles que viveram o Ano Pessoal 3 provavelmente tiveram a comunicação como palavra de ordem. Então, foi um ano importante para refletir sobre como lidar com o prazer e aprender a usar as palavras de maneira mais eficaz. Além disso, é possível que também teve oportunidade de ensinar as pessoas a escrever, falar em público, interagir nas redes sociais e aproveitar as coisas boas da vida.

Ano Pessoal 4 em 2023

O Ano Pessoal 4 provavelmente trouxe desafios relacionados à reestruturação da vida, incluindo questões familiares e profissionais. Muitos enfrentaram medos e limitações nessa área, mas tiveram a oportunidade de superá-los e alcançar um novo nível de segurança material, credibilidade profissional e estabilidade física. Caso ainda precise de ajuda, leia mais sobre propósito de vida aqui.

Ano Pessoal 5 em 2023

Para aqueles no Ano Pessoal 5, o foco estava na mudança e na renovação. Muitos provavelmente tiveram de trabalhar na aceitação de si para permitir uma transformação significativa em suas vidas. Mas também foi uma oportunidade de ensinar às pessoas como serem mais receptivas às novidades e ao crescimento.

Ano Pessoal 6 em 2023

O Ano Pessoal 6 provavelmente trouxe desafios relacionados a conflitos, especialmente em relacionamentos familiares e afetivos. Provavelmente houve momentos para melhorar a forma como se relaciona e de ajudar as pessoas de maneira mais amorosa e saudável.

Ano Pessoal 7 em 2023

Como o Ano Pessoal 7 possui a mesma simbologia do Ano Universal, 2023 deve ter sido um ano bem desafiador, focado em superar medos e limitações e se aprimorar pessoal, técnica e profissionalmente. Provavelmente você teve de buscar o autodesenvolvimento e alcançar um novo nível de especialização.

Ano Pessoal 8 em 2023

Pessoas no Ano Pessoal 8 devem ter enfrentado medos e limitações financeiras, profissionais e pessoais. A jornada envolveu fazer as pazes com o dinheiro e com o lado material da vida, tornando-se mais competentes e influentes.

Ano Pessoal 9 em 2023

Para o Ano Pessoal 9, o ano envolveu lidar com o medo de finalizar ciclos e situações que não satisfaziam mais. Foi um momento de desenvolver desapego e sabedoria, resolvendo pendências e realizando grandes sonhos. A boa notícia é que um ciclo totalmente novo se inicia em 2024 para você, com o Ano 1 – entenda melhor aqui.

