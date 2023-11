Como e por que você deveria alinhar seus chakras

Tudo que estamos vivendo, pensando e sentindo fica registrado nos nossos chakras, dando a eles a direção do movimento. Assim, essa energia pode nos trazer uma tendência de bem-estar ou mal-estar. Por isso, você deveria alinhar os chakras. Mas como?

Quando estamos sendo movidos por memórias de dor ou crenças, na maior parte das vezes, dependendo da característica de nossos pensamentos e ações, alguns chakras específicos ficam em déficit de funcionamento.

Se eles se comunicam todo o tempo, aos poucos todos vão adoecendo e algumas vezes deixando até nosso corpo físico, mental e emocional debilitado. Por esta razão, alinhar os chakras ou harmonizá-los reorganiza para melhor todo o sistema.

Atendo muitas pessoas que estão querendo mudar comportamentos e situações em suas vidas, mas com um chakra desativado, não têm energia de ir adiante e nem sabem o porquê.

Costumo dizer nas minhas consultas que os chakras potencializados e alinhados nos dão a energia necessária para conseguirmos, com mais facilidade, caminhar direto ao nosso objetivo.

Como alinhar os chakras

Como podemos alinhar os chakras? Para a maior parte das pessoas, é necessário um profissional para ajudar a dar o primeiro impulso e fazer uma limpeza profunda.

Isso porque o campo costuma estar bem contaminado com interferências limitantes e elas podem ser eliminadas com algumas técnicas específicas.

Após ter o sistema limpo e reorganizado, fica bem mais simples mantê-lo ativado e potencializado no dia a dia.

Algumas atividades como meditações guiadas, yoga, surfe, caminhadas conscientes e muito mais podem manter tudo funcionando em harmonia.

Você pode experimentar a Meditação para Alinhar os Chakras abaixo, em que conduzo um exercício guiado para alinhar e harmonizar os seus centros de energia.

Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seuaqui e. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal . + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral,! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses.

Regina Restelli

Criadora da Terapia dos Chakras, que promove autoconhecimento e expansão da consciência amorosa. Faz atendimentos online no Personare. Suas consultas limpam as crenças no campo energético, trazendo bem-estar e energia para autotransformação.

sanatkumara.tera@gmail.com

O post Como e por que você deveria alinhar seus chakras apareceu primeiro em Personare.