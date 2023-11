Até quando vai a onda de calor? Veja as previsões da Astrologia

Nesta semana, o Brasil experimenta extremos climáticos notáveis, uma onda de calor no Sudeste e chuva torrencial no Sul. A Astrologia vinha alertando para a possibilidade de fenômenos extremos como esses. Até quando vai a onda de calor e as chuvas? Te contamos tudo a seguir.

As previsões de 05 a 11 de novembro de 2023 afirmavam que o encontro de Mercúrio, Marte e Sol em oposição a Urano, o planeta do imprevisto, poderia indicar “transtornos, contratempos e acidentes”.

“O mundo vai estar bem agitado nesta e na próxima semana, inclusive com possibilidade de vendavais e outros fenômenos meteorológicos“, alertou a astróloga Vanessa Tuleski.

Naquela semana, houve fortes ressacas no Rio de Janeiro e um tsunami meteorológico em Santa Catarina, com muitos estragos e até mortes.

Já no texto com as previsões da semana de 12 a 18 de novembro, publicado na última sexta-feira (10), a especialista reforçou o alerta:

“Devemos ter dias turbulentos, imprevistos e impaciência. Possivelmente, com muitas notícias de acidentes, mais fenômenos climáticos, rebeldia e protestos”, escreveu Vanessa.

Por que isso é importante?

As previsões astrológicas não servem meramente para a gente “saber o futuro”. Na verdade, a principal função está em informar as tendências e, a partir disso, a gente poder fazer melhores escolhas.

Nos recentes alertas, Vanessa Tuleski vinha reforçando a importância de ter um plano B para quando os imprevistos aparecessem. Além disso, para tentarmos não nos estressar tanto com o que não estivesse ao alcance imediato.

Inclusive, ela chamou a atenção para os estudantes que iriam prestar as provas do Enem, que ocorreram durante o trânsito de Sol e Marte em oposição a Urano.

Claro que nem tudo é possível evitar. Mas tomar alguns cuidados, como sair com ainda mais antecedência de casa, pode ter evitado que alguns concorrentes perdessem o exame.

Para alguns, isso não foi suficiente e, devido a alagamentos, deslizamentos e quedas de árvores causados pelos temporais em vários Estados, poderão refazer as provas em dezembro.

Até quando vai a onda de calor?

O aspecto que Sol e Marte formam com Urano se encerra nesta sexta-feira (17). Mesmo dia em que se encerra o alerta vermelho (de “grande perigo”) emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para a onda de calor no Sudeste. Além disso, o Inmet mantém alerta laranja para tempestades na região Sul.

Ou seja, pelo menos até sexta, segue o grande alerta para eventos inesperados e turbulentos, como eventos climáticos extremos. Depois, a situação deve melhoras – mas não por muito tempo.

No entanto, o aspecto tenso envolvendo Sol, Marte e Urano ficou gravado no mapa da Lua Nova em Escorpião para o Brasil, que tem efeitos até o dia 12 de dezembro.

Por isso, o fato de termos muitos Astros em Escorpião em oposição ao planeta da imprevisibilidade, Urano, no eixo das Casas 6 e 12, traz alguns alertas.

Segundo Vanessa, existe potencial para imprevistos envolvendo a saúde da população ou o cotidiano (assuntos da Casa 6), como turbulências e greves envolvendo classes trabalhadoras, além de revelações e questões mentais (Casa 12).

Vanessa chama a atenção para a previsão de excesso de nervosismo, viroses e outros problemas que obriguem o recolhimento nas próximas semanas.

Além disso, ela adianta que, a partir de 20 de novembro, outros aspectos tensos indicam que poderemos ter problemas devido a questões climáticas, principalmente fortes chuvas.

Portanto, siga acompanhando as previsões astrológicas do Personare, além dos alertas meteorológicos das autoridades, para se preparar e fazer melhores escolhas.

Além disso, se você quiser ver as previsões personalizadas para você, com dicas valiosas para a sua vida pessoal, acompanhe aqui o Horóscopo Personalizado gratuito. Ele leva em conta o seu Mapa Astral, portanto, mostra o seu horóscopo para além do signo solar.

Veja as previsões completas da semana em vídeo:

