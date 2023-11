A terapia de cada signo: como cuidar das suas emoções e desejos

Fazer terapia é um passo significativo em direção ao cuidado e à nutrição de nosso emocional. Para falar sobre a Terapia de Cada Signo vamos nos aprofundar no lado emocional revelado pela Astrologia, ou seja, na Lua no Mapa Astral.

Em um mundo em constante mudança, onde as demandas da vida cotidiana podem ser avassaladoras, a terapia é uma ferramenta vital para lidar com as complexidades das emoções.

A posição da Lua no Mapa oferece informações reveladoras sobre nossas necessidades emocionais.

Por isso, ao falar da Terapia de cada signo não vamos apenas indicar uma terapia, mas sim trazer uma análise inicial sobre o emocional de cada signo lunar e indicar potenciais terapias que possam ajudar você a cuidar da sua alma.

Veja aqui gratuitamente qual é o seu signo lunar no seu Mapa Astral.

Fugir das emoções traz consequências sérias

Negligenciar nossas emoções pode ter sérias consequências. Quando não prestamos atenção ao que estamos sentindo, perdemos a oportunidade de compreender quem somos, o que pode levar a mal-entendidos e conflitos.

Além disso, emoções reprimidas ou ignoradas podem se acumular, resultando em estresse, ansiedade, depressão e outros problemas de saúde mental.

Exemplos de problemas causados por não dar atenção às emoções:

Conflitos com outras pessoas: Quando não comunicamos nossas emoções ou ignoramos as emoções das outras pessoas, criam-se chances enormes para ressentimentos e a incompreensão pode se instalar. Problemas de Saúde Mental: Negar o que sentimos não faz com que as emoções desapareçam; elas apenas se acumulam até “explodirem”. E essa explosão nem sempre acontece com raiva. Depressão, por exemplo, é uma doença muito séria e pode decorrer também da privação das emoções. Comportamentos Autodestrutivos: Para lidar com emoções reprimidas, muitas pessoas recorrem a comportamentos autodestrutivos, como vícios em drogas e bebidas, compulsões alimentares e até automutilação, por exemplo.

A terapia como ferramenta de apoio emocional

Terapeutas oferecem um ambiente seguro e de apoio onde podemos explorar nossas emoções, compreendê-las melhor e desenvolver estratégias para lidar com desafios emocionais.

A Astrologia é uma ferramenta que ajuda você a se aprofundar em quem você é em todos os aspectos da sua vida, inclusive no emocional.

Descobrir e se aprofundar no seu signo lunar pode ser transformador, mas também ser bastante profundo.

Porque entender sua Lua vai mostrar suas necessidades emocionais, mas também pode indicar comportamentos e reações emocionais que revelam pontos “pesados” sobre você, gatilhos e deficiências que você nem sempre consegue encarar.

E, por isso, a terapia é tão importante para ajudar você a compreender suas emoções e indicar como problemas podem ser tratados.

A terapia de cada signo

Com as informações sobre seu signo lunar, entenda melhor sua natureza emocional, desde aspectos positivos até desafiadores sobre suas emoções.

As dicas de terapia para cada signo são apenas indicações que podem apoiar você no seu processo de Autoconhecimento.

Lua em Áries

Uma pessoa com a Lua em Áries costuma ter natureza emocional intensa e apaixonada. Por isso, tende a lidar com suas emoções de forma direta e impulsiva.

Essa posição lunar em Áries pode ser muito proativa e corajosa ao enfrentar desafios emocionais. No entanto, também pode ter dificuldade em conter a impaciência e a tendência a explodir com raiva ou frustração quando as coisas não acontecem como desejado.

Pessoas com Lua em Áries costumam valorizar sua autonomia emocional e não gostam de depender excessivamente de outras para se sentirem completas. Isso as torna fortes e resilientes.

Por outro lado, situações de dependência podem adoecer essa pessoa emocionalmente. Além disso, este lado tão “yang” nas emoções eventualmente traz uma dificuldade em pedir ajuda.

Um outro ponto é que a tendência à impulsividade pode levar a decisões precipitadas para suprir carências e/ou explosões emocionais. Se não souber cuidar disso, pessoas com Lua ariana podem sofrer com arrependimentos e remorsos.

Muito se brinca com o “satanaries”. Mas essa brincadeira esconde algo importante, que é a ideia de que Áries é um signo agressivo. Pode ser, sim, se não souber cuidar das emoções. Porque pessoas de Lua ariana que nutrem bem sua alma não fazem isto com agressividade, mas com entusiasmo.

Terapias para Lua em Áries

Meditação: A prática da meditação pode ajudar a pessoa com Lua em Áries a acalmar sua mente e a lidar com impulsos emocionais. Como é um signo muito impaciente, as meditações mais curtas e/ou diretas, mas praticadas com frequência, costumam funcionar melhor do que as muito longas e/ou elaboradas, podendo ter um ótimo efeito no dia a dia. Psicoterapia pode ser benéfico para aprender a lidar com a impulsividade, a raiva e os desafios emocionais. Isso pode ajudar a encontrar maneiras mais construtivas de expressar suas emoções e lidar melhor com o sentido de urgência e impulsividade. Terapia de expressão criativa, como, por exemplo, arte, música ou escrita, pode ser uma forma eficaz de expressar e canalizar suas emoções de maneira construtiva.

Lua em Touro

A natureza emocional de quem tem Lua em Touro costuma ser profundamente ligada à segurança material e afetiva. Essa posição lunar em Touro tende a valorizar o conforto e a conexão com o mundo sensorial.

Esse mito de que o signo de Touro é “comilão” pode vir da falta de conforto ou da busca fácil por conforto porque não sabem ou não conseguem encontrar segurança nas situações ou no momento de vida. Assim, recorrem à comida para sentir conforto e estabilidade. Ou seja, sem entender ou nutrir as emoções de forma correta, essa pessoa pode se exceder.

As pessoas de Lua taurina tendem a ser pacientes e a valorizar profundamente a conexão afetiva e a intimidade. Elas nutrem sua alma quando estão envolvidas em relacionamentos seguros e amorosos, onde podem expressar seu afeto e receber afeto em troca.

Por outro lado, quando não existe a sensação de segurança, podem reprimir emoções ou até expressá-las com possessividade, ciúmes e teimosia.

Além disso, pessoas com Lua em Touro podem se apegar fortemente a emoções negativas ou situações insatisfatórias devido à relutância em mudar ou se adaptar. Mudanças inesperadas ou incertezas podem desencadear desconforto emocional.

A falta de flexibilidade emocional pode tornar difícil para elas lidar com situações imprevistas e deixar fluir sem tanto apego.

Terapias para Lua em Touro

Terapia para o Amor-Próprio: pode ser benéfica para lidar com inseguranças e baixa autoestima. Acolhimento da criança interior: é um tipo de terapia que ajuda a pessoa a trabalhar suas vivências da infância que, hoje, na idade adulta, se traduzem em medos de receber críticas e resistência a mudanças. Terapias corporais: Este é um signo que ama o toque, então, terapia corporal reichiana, terapia crânio sacral ou barras de access podem ser apreciadas por quem tem este signo lunar. Ao ser tocado fisicamente, se sente também tocado emocionalmente.

Lua em Gêmeos

Uma pessoa com a Lua geminiana costuma ser emocionalmente versátil, comunicativa e curiosa. Por isso, se beneficia de interações sociais e aprendizagem constante. E quando se priva ou é privada disso, pode acabar reagindo de modo superficial e distraído e sendo muito inconstante, como se não estivesse bem alicerçada.

As emoções da Lua em Gêmeos precisam ser nutridas de expressão, ou seja, essa pessoa ganha muito ao compartilhar seus sentimentos e pensamentos e receber reforço em troca. Caso contrário, acabam tendo relações afetivas muito superficiais e instáveis.

É como se, por exemplo, ao não poder se expressar, a pessoa com Lua em Gêmeos fosse distraída emocionalmente porque não consegue alimentar suas necessidades emocionais, recorrendo a excesso de Internet, televisão, redes sociais e entretenimento.

A Lua em Gêmeos é alimentada pela busca do conhecimento e pela curiosidade. Por isso, participar de cursos, leitura ou discussões, por exemplo, pode trazer satisfação emocional. Em especial, quando mensagens positivas são passadas e pode haver troca. Você já experimentou isso?

Além disso, estar em companhia de amigos, familiares e colegas é uma maneira importante de nutrir a alma da Lua em Gêmeos.As interações sociais, especialmente aquelas que envolvem conversas estimulantes, são vitais para seu bem-estar emocional, bem como passeios e eventos culturais.

Terapias para a Lua em Gêmeos

Psicoterapia é um tratamento contínuo, no qual as questões são amadurecidas ao longo das sessões. Ou seja, muita conversa acontece nas consultas, mesmo online. Ao longo do tempo, sua terapeuta ajuda você a conseguir entender melhor o que se passa dentro de você e ser possível comunicar o que sente, além de desenvolver habilidades emocionais para solucionar situações que incomodam. Caminho terapêutico para tendências astrológicas: a curiosa Lua em Gêmeos vai amar saber mais sobre si mesma, com informações valiosas e trocas com seu(sua) terapeuta. Diário emocional pode ser uma maneira útil de acompanhar suas emoções e pensamentos, ajudando a evitar a superficialidade emocional e a busca incessante do outro, descobrindo como se entreter sozinho.

Lua em Câncer

A pessoa com a Lua em Câncer costuma ser muito emocional. É como se ela transpirava emoções. Então, vínculos e conexões profundas alimentam muito bem a alma dessa pessoa. Ela precisa sentir que pertence, mas, acima de tudo, forte segurança. Do contrário, a canceriana de lua pode adoecer emocionalmente.

Além disso, a lua canceriana costuma sentir satisfação emocional quando pode oferecer apoio e compreensão aos que amam. Por isso, essa pessoa quer criar ambientes acolhedores e confortáveis.

Porém, quando são privadas desses nutrientes emocionais, sobretudo de empatia, as pessoas de lua canceriana podem se magoar, o que cria feridas doloridas em sua alma.

Ou ainda acabam por se retrair para proteger emocionalmente e encontrar, muitas vezes, falsas seguranças. Assim, podem desenvolver dependência emocional excessiva, sobrecarregando relacionamentos, ou compulsões alimentares do tipo “comer para afogar as mágoas”.

A tendência à nostalgia e ao apego ao passado pode impedir o avanço emocional e a adaptação a novas situações. Por isso, precisa também de atenção especial. Afinal, apegos mal cuidados podem, sim, se transformar, com o passar do tempo, em processos depressivos.

Terapias para Lua em Câncer

Constelação Familiar pode ajudar a pessoa a se libertar de problemas e situações que se repetem e padrões de comportamento negativos nos relacionamentos afetivos, além de dar uma visão mais ampla sobre questões familiares. Terapia Nutricional une técnicas terapêuticas à Nutrição consciente e intuitiva. Desse modo, o que você come, seu comportamento alimentar e sua história com a alimentação são observados para que sua terapeuta ajudar você a mudar sua relação com a comida. Trauma-Informed é um tratamento terapêutico que ajuda a processar e regular emoções, tratar traumas e feridas emocionais da infância por meio de técnicas corporais e sistêmicas que consideram mente, emoções, corpo e relações ao mesmo tempo.

Lua em Leão

Quem tem Lua em Leão costuma desejar reconhecimento e admiração. Essa posição lunar em Leão tende a valorizar o entretenimento, a expressão criativa e o respeito de outras pessoas. Quando é privada disso, pode reagir emocionalmente com tristeza, perdendo o brilho natural e criando tensões nas relações com amigos, amores, familiares e colegas.

A lua leonina costuma se sentir emocionalmente nutrida quando tem a oportunidade de se expressar artisticamente, seja por meio da arte, da música, da atuação ou de outras formas de criatividade. O lazer, a criatividade e a autoestima são vitais para que não busque isto em relações amorosas que não sejam saudáveis.

É admirável a autoconfiança emocional de quem tem Lua em Leão, o que torna essas pessoas muito carismáticas e cativantes, ganhando o respeito e a admiração. Isso fortalece (e muito!!) a autoestima e nutrem sua alma.

Mas quando sua generosidade e seu calor humano não são reconhecidos ou quando seus relacionamentos não são especiais e significativos, essa pessoa pode acabar buscando de modo desmedido por elogios, compensações ou, ainda, sendo de alguma forma ranzinza e autoritária, o que prejudica suas relações.

Terapias para Lua em Leão

Terapia de arte: Participar de grupos terapêuticos ou terapias que envolvam expressão criativa pode ser benéfico para nutrir sua alma criativa e promover seu crescimento emocional. Terapia Cognitivo-Comportamental: A TCC pode ajudar a pessoa a lidar com a sensibilidade ao ego ferido, necessidade excessiva de reconhecimento e atenção e a desenvolver resiliência emocional diante de críticas ou rejeição, tendo uma relação mais equilibrada consigo mesmo e com outras pessoas. Eu-machucado: é um tipo de questão que uma terapeuta ajuda você a identificar o conjunto de dores e medos que estão estagnados no seu físico, emocional, mental e energético e, assim, limpar essas energias nocivas para que você realize transformações em sua vida.

Lua em Virgem

Uma pessoa com a Lua Virgem tende a ser emocionalmente prática, organizada e focada na busca por estabilidade e bem-estar por meio de uma rotina saudável e nutrição adequada.

Essa posição lunar em Virgem costuma sentir prazer na ordem, no cuidado com a saúde e na eficiência. A lua virginiana pode ser emocionalmente nutrida quando tem um sistema de apoio emocional bem estruturado, incluindo rotinas saudáveis e hábitos que promovem seu bem-estar.

Ou seja, quando a pessoa não consegue ter uma dieta equilibrada, nem praticar exercícios de forma constante, possivelmente vai sentir a alma desnutrida. Desse modo, passa a se criticar fortemente e ter comportamentos obsessivos por perfeição, o que causa estresse e ansiedade.

Inclusive, a tendência à preocupação e perfeccionismo constante pode levar à hipocondria, ao estresse emocional bem como à falta de espontaneidade e à falta de confiança em si mesmo.

Terapias para Lua em Virgem

Terapia cognitivo-comportamental: A TCC pode ser útil para lidar com o perfeccionismo, a autocrítica e a preocupação excessiva, ajudando a pessoa a desenvolver uma visão mais equilibrada de suas emoções. Limpeza energética da casa: todo lar carrega “marcas” energéticas de tudo o que foi vivenciado naquele espaço. Limpeza energéticas personalizadas ajudam a liberar energias externas bem como energias estagnadas do passado. Para a organizada Lua em Virgem, nada como um lar limpo, inclusive energeticamente. Reequilíbrio energético para limpar medos que sabotam realizações: a terapeuta ajuda a pessoa a entender seus hábitos negativos que dificultam as conquistas.

Lua em Libra

Beleza, harmonia nas relações e equilíbrio são ingredientes essenciais para nutrição da alma de lua libriana. Essas pessoas costumam ser naturalmente encantadoras e ter habilidade inata para criar relações harmoniosas e equilibradas.

Isso ocorre quando se sentem emocionalmente nutridas através de relacionamentos saudáveis e significativos. São pessoas com forte senso de justiça e equidade, o que as ajuda a criar relacionamentos baseados na igualdade e no respeito mútuo.

Além disso, a pessoa com Lua em Libra tende a valorizar a beleza estética e pode se sentir emocionalmente alimentada por ambientes agradáveis, arte, música e tudo o que é esteticamente atraente.

Porém, quando mal nutridas emocionalmente, as pessoas com Lua em Libra podem evitar mudanças e ajustes necessárias em relações e, com isso, reprimir emoções negativas que, ao longo do tempo, podem explodir e feri-las.

Além do mais, a necessidade de aprovação e validação externa pode torná-las vulneráveis ao excesso de preocupação com o que as outras pessoas pensam.

Terapias para Lua em Libra

Terapias voltadas para questões relacionais e amorosas: os relacionamentos amorosos são questões centrais na vida de quem tem este signo lunar. Entender melhor padrões afetivos e transformá-los para que sejam mais equilibrados seria de muita ajuda. Harmonização de chakras: é uma técnica que analisa a frequência energética da pessoa e identifica quais as áreas e dimensões da vida estão em desequilíbrio. Em seguida, são feitas localizações, modulações e harmonizações para que o reequilíbrio se estabeleça e possibilidades de melhoria se abram. Tameana para tomar decisões é uma Terapia Vibracional que aumenta a vibração energética da pessoa e promove maior consciência sobre as melhores escolhas nas relações e o amor.

Lua em Escorpião

Uma pessoa com a Lua em Escorpião tende a ser emocionalmente intensa, profunda e focada na busca por significado e autenticidade em seus relacionamentos e experiências. Por isso, se nutre de paixão, transformação e investigação emocional.

Quem tem Lua em Escorpião costuma ter capacidade única de vivenciar emoções profundas e apaixonadas. Podem se sentir emocionalmente nutridas quando podem se envolver em experiências que as desafiem e as estimulem de maneira significativa, mas também quando conseguem criar relacionamentos profundos e significativos, baseados na confiança e na honestidade.

Porém, quando são reprimidas de alimentar corretamente suas emoções, podem se transformar em pessoas possessivas e ciumentas, podendo ficar bastante desconfiadas e cautelosas em relação a outras pessoas, o que pode dificultar a abertura e a vulnerabilidade nos relacionamentos.

Muitas vezes, podem atrair relações tóxicas ou difíceis. Além disso, tendem a acumular emoções intensas que podem levar ao ressentimento e à dificuldade em perdoar, inclusive a si mesmas.

Terapias para Lua em Escorpião

Ho’oponopono é um mergulho profundo na sabedoria do perdão, ou seja, é uma técnica para transformar emoções que ajuda a trabalhar sofrimentos e conflitos que aprisionam a pessoa na dor. Poder de Transformação: um acompanhamento em Terapia Vibracional une técnicas para ajudar pessoas dispostas a começar uma jornada de transformação. Terapia Kármica: por meio de uma meditação guiada por uma terapeuta, a pessoa é direcionada a um local sagrado para tratar relações do passado, que podem estar interferindo em sua vivência atual, em um profundo processo de limpeza.

Lua em Sagitário

Uma alma aventureira, entusiástica e orientada a novas experiências e conhecimentos é a cara da Lua em Sagitário. Ou seja, pessoas de lua sagitariana costumam ser naturalmente atraídas por aventuras emocionantes e têm um entusiasmo contagiante.

Por isso, se sentem emocionalmente nutridas quando podem se envolver em atividades desafiadoras, em que possam ter e conviver com gente de mente aberta.

Assim, sentem bem quando estão aprendendo e explorando novas ideias e culturas e, ao mesmo tempo, construindo relacionamentos baseados na verdade e na sinceridade.

No entanto, quando não estão emocionalmente nutridas, essas pessoas podem acabar buscando por emoções fortes de forma impulsiva e excessiva. Ou seja, não medem as consequências porque querem se sentir entusiasmadas a qualquer custo, o que pode trazer riscos mais sérios que a lua sagitariana mal nutrida não consegue perceber.

A necessidade de liberdade, quando não nutrida, pode tornar essas pessoas relutantes em assumir compromissos a longo prazo e resistentes a restrições emocionais. Por exemplo, ambientes muito controladores, pressionantes ou formais desnutrem a alma de quem tem Lua em Sagitário.

Terapias para a Lua Sagitário

Yoga é uma prática terapêutica de exploração emocional e que pode ser feita ao ar livre, sendo, desse modo, benéfico para nutrir a alma aventureira da Lua sagitariana. Thetahealing é uma terapia muito boa para quem deseja uma mudança profunda na vida, mas tem atraído os mesmos desafios sem atingir seus objetivos. Essa técnica reprograma crenças, algo muito ligado a este signo, alinha chakras, realiza uma leitura do futuro, limpa o campo energético e espiritual e traz uma conexão com o Universo. Alinhamento energético é uma terapia em que a pessoa tem o poder de acolher seus medos, sombras e sofrimentos e promover transformações em padrões há muito cristalizados, expandindo a sua visão do mundo e de si mesma, confiando mais no Universo.

Lua em Capricórnio

Uma pessoa com a Lua em Capricórnio tende a natureza emocionalmente ambiciosa, orientada para a realização, estabilidade e vínculos duradouros. Essa posição lunar costuma se nutrir de responsabilidade, estrutura e sucesso.

Essas pessoas tendem a ser muito ambiciosas e têm forte ética. Por isso, se sentem emocionalmente nutridas quando têm um alicerce sólido, seja na carreira ou vida pessoal, é essencial para nutrir suas emoções.

Por isso, quando estão emocionalmente desnutridas, pessoas com Lua em Capricórnio podem ser muito rígidas com suas emoções e com as emoções das outras pessoas, o que as torna inflexíveis e com problemas relacionados a mudanças. Ou então profundamente carentes interiormente mesmo quando parecem exalar força por fora.

A Lua em Capricórnio sente muita satisfação em alcançar metas, mas a pressão para atingir objetivos pode afetá-las com estresse e ansiedade em que essas pessoas escondem as emoções para tentar manter uma imagem de força e estabilidade.

Terapias para Lua em Capricórnio

Yoga Restaurativo é uma técnica para quando a mente precisa de descanso e a pessoa precisa liberar pressões da rotina estressante. Florais. As essências ajudam a modificar padrões arraigados, agindo no campo emocional. Preenchem o que está faltando (nutrem a alma) e ajudam a reequilibrar. Além disso, ter um terapeuta floral atendendo é um momento de autocuidado para um padrão lunar muito autossuficiente. Serenamente é uma jornada terapêutica para pessoas que precisam desacelerar, diminuir o estresse e melhorar o desempenho nas várias atividades da vida. Durante a jornada são utilizadas técnicas para criar novas sinapses no cérebro da pessoa.

Lua em Aquário

Emoções progressistas, inovadoras e voltadas para o coletivo são características bem comuns de quem tem Lua em Aquário.

Essas pessoas costumam ter uma mentalidade aberta e, por isso, se sentem emocionalmente nutridas quando podem se envolver em discussões intelectualmente estimulantes e ter amizades autênticas.

Alias, relações de amizade são vitais para nutrir sua alma da lua aquariana. E, sem isso, podem ter dificuldade de compreender o que sentem e sentir dificuldade de se expressar, ou seja, passam a agir puramente de forma racional e até inflexível a pontos de vista diferentes dos seus.

Quando mal nutridas emocionalmente, as pessoas com Lua em Aquário podem se isolar para manter distanciamento emocional de outras, desconectarem de seus sentimentos ou entrarem em uma gangorra emocional de instabilidade e nervosismo.

Terapias para Lua em Aquário

Psicoterapia: ajuda a identificar e modificar padrões de pensamento negativos e comportamentos disfuncionais. Terapia de Grupo: Proporciona um ambiente de suporte onde as pessoas podem compartilhar experiências e aprender umas com as outras. Mesa frequencial Arcturus para harmonização de chacras e corpos sutis: a antenada Lua em Aquário reage muito bem a terapias energéticas avançadas.

Lua em Peixes

A pessoa com Lua em Peixes tende a uma natureza emocionalmente sensível, intuitiva e orientada para a busca de vínculos profundos, empatia e espiritualidade. Compaixão, imaginação, fé e conexão espiritual são fundamentais para nutrição da alma de lua pisciana.

Gente com essa lua costuma ser muito empática com emoções das outras e, por isso, se sentem emocionalmente nutridas quando podem ajudar e apoiar quem estiver ao seu redor.

O prato de nutrientes emocionais da lua pisciana também estará completo se tiver conexão com uma crença ou prática espiritual significativa e a possibilidade de manter a imaginação fértil.

Ou seja, se não puder ter fortes conexões espirituais ou ser obrigada a manter a mente prática e racional, a pessoa com Lua em Peixes pode ficar muito vulnerável ao estresse e à absorção excessiva das emoções alheias.

Com isso, a pessoa acaba procurando maneiras de “fugir” do mundo real e, desse modo, deixar para trás responsabilidades. E, além disso, pode também se sacrificar pelas outras pessoas, o que pode levar à falta de limites pessoais, prejudicando seu próprio bem-estar.

Terapias para Lua em Peixes:

Terapia de arte: pode ajudar a pessoa a liberar emoções e a nutrir sua alma através da criatividade. Meditação e práticas espirituais: ajudam a nutrir a alma e a desenvolver uma conexão espiritual mais profunda. Interpretação de Sonhos leva em conta cada elemento dos seus sonhos, até o mais inesperado, como informações que explicam suas escolhas e comportamentos e que servem como guia para seus desafios e os caminhos possíveis na sua vida.

Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seuaqui e. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal . + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral,! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológico-terapêuticas e foi pioneira na Astrologia brasileira ao falar do Céu geral, ao invés do tradicional horóscopo signo a signo. É idealizadora do curso "Alimentação e seu Mapa Astral" no Personare. Participa dos programas semanais de previsões astrológicas no canal do YouTube do Personare.

vanessatuleski@gmail.com

O post A terapia de cada signo: como cuidar das suas emoções e desejos apareceu primeiro em Personare.