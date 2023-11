Alerta para estresse e sobrecarga nas previsões de 19 a 25 de novembro de 2023

Com a entrada decidida do Sol e Marte no Signo de Sagitário (onde já está Mercúrio) nas previsões de 19 a 25 de novembro de 2023, abandonamos as profundezas escorpianas e ganhamos otimismo na reta final do ano. Contudo, a temporada sagitariana vem acompanhada por alertas significativos.

A perspectiva de esperança trazida por Sagitário contrasta com os trânsitos tensos que envolvem Saturno, em um dos momentos que vai exigir mais fôlego até o final do ano e que se transpõem para a próxima semana. Ou seja, ainda teremos dias mais pesados, desafiadores e até bélicos.

Antes de entender melhor quais são esses trânsitos e como você pode lidar com eles da melhor forma, confira o resumo astrológico da semana:

A partir de segunda-feira (20): Sol e Marte em quadratura com Saturno

Sol e Marte em quadratura com Saturno A partir de quarta-feira (22): Sol em Sagitário

Sol em Sagitário A partir de sexta-feira (24): Marte em Sagitário

Marte em Sagitário Semana toda: Sol e Marte em trígono com Netuno e sextil com Plutão

Sol e Marte em trígono com Netuno e sextil com Plutão Semana toda: Mercúrio em Sagitário em sextil com Vênus em Libra

A seguir, confira em detalhes as previsões de 19 a 25 de novembro de 2023 para descobrir como lidar com os trânsitos astrológicos. Não deixe de ver a análise específica para sua vida pessoal aqui no seu Horóscopo Personalizado gratuito .

A partir de segunda: Sol e Marte quadram Saturno

Durante esta semana, Sol e Marte estarão em quadratura (aspecto tenso) com Saturno. Essa é uma combinação de peso, cansaço, demora e impedimentos. Podemos sentir como se quiséssemos ir mais rápido, mas não conseguimos – o que pode causar certa frustração.

Além disso, algumas coisas poderão nos irritar ou, ainda, não serão fáceis de resolver de imediato. Tudo isso exige estratégia, paciência e inteligência.

Porque, ser uma pessoa autoritária, invasiva ou impositiva, agora, pode ocasionar reações fortes e agressivas. Diplomacia é uma grande pedida quando temos quadratura de Sol e Marte (que segue na próxima semana), por ter uma energia bélica.

Atenção na Black Friday

Marte/Saturno também pode indicar problemas com lojas. Em plena época de Black Friday, esse é um ponto para ter atenção. Algumas entregas podem atrasar ou virem erradas.

Isso pode gerar certa frustração e estresse também, seja por ter de acionar a empresa ou órgãos de defesa do consumidor.

No entanto, Saturno também tem uma faceta positiva: apesar de chatos, pelo menos são problemas que podem ser resolvidos com paciência e estratégia. Por isso, apesar de tudo, é preciso evitar o pessimismo.

Tem mais previsões de Black Friday mais adiante no artigo — com boas notícias.

Qual área da sua vida pode ter desafios?

Nesta e na próxima semana, cada um de nós pode ter algum problema para resolver na área em que Sol e Marte estão transitando. Por exemplo, se o trânsito for na Casa 5, pode ser que os filhos te deem trabalho extra ou que tenham algum problema.

Para isso, abra aqui o seu Horóscopo Personalizado e veja em quais Casas estão passando Sol e Marte. No exemplo abaixo, a pessoa está com Sol e Marte na Casa 7.

Cuide da sua energia

Tenha em mente como cuidar da sua energia (veja dicas aqui). Isso porque a vitalidade pode ser muito desafiada nesta semana e, provavelmente, você pode sentir muito mais cansaço, por estar sobrecarregado de cobranças e responsabilidades.

É bom lembrar que isso passa. O que pode ajudar é refletir sobre

O que eu posso fazer agora?

O que é melhor NÃO fazer?

O que pode ser resolvido agora e o que não pode?

Como eu posso evitar me desgastar em excesso?

Vale lembrar que o Sol fica em quadratura com Saturno até segunda-feira da próxima semana (dia 27). Já a quadratura de Marte com Saturno se prolonga até a sexta-feira seguinte (01/12).

Em meio a esse clima desgastante e tenso, uma automassagem pode ajudar a aliviar tensões (confira aqui o passo a passo) e a passar por esse período.

Quarta-feira: Sol entra em Sagitário

Depois de um céu bem escorpiano, passamos a ter um céu sagitariano. Na quarta-feira (22), o Sol entra no signo de Sagitário. Depois, na sexta (24), é a vez de Marte encontrar Sol e Mercúrio no signo.

O lado positivo do Céu sagitariano

Sagitário traz uma perspectiva de esperança. Estamos chegando no final do ano e é esse Sagitário que despertará a reflexão “o que eu quero para 2024?”, além de fazer pensar em sonhos e projetos, em um “ir além”, que é típico deste signo. Confira aqui o spoiler com as Previsões para 2024.

É legal começar a pensar agora, pois muitas coisas para o ano seguinte são decididas no final do anterior. Por exemplo, entrar em uma faculdade, fazer uma pós-graduação ou intercâmbio — temas muito ligados a Sagitário. O clima é de mais esperança em um futuro mais próspero e interessante!

Inclusive, nesta semana, acontece o lançamento das Previsões do Personare para 2024, a partir da Astrologia, Numerologia e Tarot, combinando com esse Sagitário todo. Isso vai nos trazer uma visão mais ampla sobre os temas abaixo.

Para que o próximo ano serve?

Para que o próximo ano NÃO serve?

Quais são as grandes oportunidades e as armadilhas?

Datas com janelas de oportunidades e também períodos de desafios.

E, com a temporada sagitariana até 22/12, vem um momento muito agradável de encontros de fim de ano e happy hours. Mesmo em uma semana puxada, haverá essa energia de confraternização.

O lado sombra do Céu sagitariano

Sagitário mexe muito com questões legais, como justiça e princípios. Mas vai além, trazendo à tona crenças e opiniões.

Quando não bem usado, pode sugerir fanatismo, vontade de corrigir os outros ou muitos discursos focados em se engrandecer.

Em função disso, não deve haver trégua, ao menos agora, nos conflitos internacionais que temos visto.

Esta ainda deve ser uma semana muito dura, em especial nas guerras entre Israel X Palestina e Rússia X Ucrânia. Porém, há mais chance, também, de conflitos em outros lugares no mundo, além de aumento de violência em grandes centros urbanos.

Semana toda: Sol/Marte em trígono com Netuno e sextil com Plutão

Apesar de Sol e Marte estarem numa tensão com Saturno, também estarão em aspectos fluentes com Plutão e Netuno, conforme comentamos aqui nas previsões da semana passada.

Isso dá mais fôlego nesta semana em que a energia estará mais baixa ou sendo desafiada. Traz motivação extra, garra e mais fé, independentemente de religiões.

Se tiver que resolver um problema, como uma obra, dores crônicas ou desafio em algum relacionamento, esses aspectos auxiliam na busca por superação e recuperação.

Esta não é uma semana para ir muito além dos seus limites. Definitivamente, não é hora de gastar toda sua energia. Mas estes aspectos tendem a aliviar um pouco essa pressão.

Semana toda: Mercúrio em sextil com Vênus

Durante a semana, teremos Mercúrio em Sagitário em sextil com Vênus em Libra. Esse é um aspecto ótimo para a Black Friday, que acontece no dia 24/11.

Podemos ter algumas ofertas legais ou dicas de produtos que nunca compramos e podem ser interessantes.

Além disso, com Vênus está no signo da beleza (Libra), podemos ter mais destaque para moda, estética, vestuário e bijuterias. A aquisição de serviços que envolvem lazer, shows, viagens, promoções e afins também são uma boa pedida.

Mercúrio em sextil com Vênus é uma combinação muito positiva social e culturalmente! Então, se por um lado temos uma semana pesada, por outro, podemos ter alívio com bons encontros e conversas.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológico-terapêuticas e foi pioneira na Astrologia brasileira ao falar do Céu geral, ao invés do tradicional horóscopo signo a signo. É idealizadora do curso "Alimentação e seu Mapa Astral" no Personare. Participa dos programas semanais de previsões astrológicas no canal do YouTube do Personare.

vanessatuleski@gmail.com

