Arcanos do Tarot que podem ajudar a viver melhor o amor

Anda precisando de ajuda para viver melhor o amor? Arcanos do Tarot no Amor podem esclarecer o que está faltando na vida a dois e, assim, melhorá-la.

Conheça abaixo algumas cartas com muito a dizer sobre essa área e as formas de viver o sentimento.

Antes disso, jogue aqui o Tarot do Amor e veja se alguma dessas cartas aparece para você. Então, volte para aprender mais sobre o significado. Assim, você pode refletir sobre o que está acontecendo no seu relacionamento e o que pode ser feito para que ele melhore.

Arcanos do Tarot no Amor

O EREMITA

Apesar de ser uma imagem que remete à velhice do corpo, o arcano “O Eremita” representa os fortes laços amorosos entre duas pessoas que se amam, principalmente as que já estão juntas há muito tempo.

É a representação do amor “antigo” e duradouro, cheio de dedicação, afeto e carinho entre o casal, muitas vezes transcendendo o desejo sexual.

A fidelidade e a honestidade são pilares importantes neste tipo de relacionamento, independente do tempo em que as duas pessoas estão juntas.

Os questionamentos que esta carta traz falam sobre a qualidade desejada da relação amorosa e o tipo de união que a pessoa está construindo naquele momento.

O CARRO

Entre os Arcanos do Tarot no Amor, O Carro evidencia uma tendência a ir muito rapidamente ao que interessa.

O que evidencia a facilidade para confundir sentimentos passageiros com amor verdadeiro.

Esta ansiedade em demasia, no entanto, pode ser transformada em determinação e gerar uma relação despojada e muito sincera. Assim, satisfatória em diversos níveis para as pessoas envolvidas.

A pessoa, porém, deve levar em consideração sua intuição na hora de tomar decisões e se perguntar: “este caminho que estou seguindo tem coração?”.

Os questionamentos que esta carta traz falam sobre a importância da pessoa parceira e o que fazer para que esta união dure.

O DIABO

Este arcano evidencia uma verdadeira relação de amor e ódio entre o casal.

O prazer e a possessividade andam de mãos dadas neste tipo de relação, o que pode prejudicar a boa comunicação e evidenciar vaidades exageradas.

A paixão, a desconfiança e o desejo podem gerar brigas fúteis que, por mais incrível que pareça, podem apimentar ainda mais a intimidade.

A carta também ajuda a encarar seus medos e dependências.

Os questionamentos que este arcano oferece falam sobre a necessidade da sinceridade e da felicidade na relação. Além disso, sobre o que a pessoa pode fazer para não mais criar problemas amorosos.

A SACERDOTISA

A carta sugere uma pessoa que não se sente muito à vontade para demonstrar seus reais sentimentos, preferindo guardá-los para si e adotar uma postura passiva no amor.

O medo de sofrer mais tarde é o que motiva esta pessoa a agir de maneira cautelosa e, muitas vezes, fechada, mostrando falta de confiança nos outros e carência de estímulo e autoestima.

Uma total segurança interior é imprescindível para que ela consiga se entregar ao sentimento como deveria.

Nesse sentido, os questionamentos que esta carta traz falam sobre como a pessoa pode se livrar da timidez em excesso.

A TORRE

Entre is Arcanos do Tarot no Amor, A Torre chama a atenção para as tempestades avassaladoras no setor afetivo, que podem ser intensas e acabar levando ao fim da união.

O fim deve ser aceito com todas as forças, já que a imaturidade e a falta de comprometimento com o amor danificaram as estruturas do relacionamento.

Para que os erros sejam reparados, é preciso que haja consciência emocional. Se isso não for mais possível, talvez seja melhor desapegar da relação.

Nesse sentido, os questionamentos que esta carta traz falam sobre a importância do amor na vida de uma pessoa e o que ela deve fazer para ser feliz em um relacionamento.

O JULGAMENTO

O arcano simboliza o amor como uma peça-chave na história de um casal.

A carta evidencia que a relação a dois é livremente adaptada ao estilo de vida de cada um, mostrando também que o casal não tem medo de novidades na rotina.

O sentimento é algo tão importante para eles que acaba influenciando uma transformação interior, tornando a vida a dois cheia de surpresas e momentos felizes — tudo por conta da imprevisibilidade do amor e da simplicidade da vida.

Nesse sentido, os questionamentos que esta carta traz falam sobre o que é preciso fazer para não se surpreender de forma negativa na relação, além da postura que a pessoa deve adotar diante de imprevistos no amor.

O SOL

Este arcano sinaliza que a relação vivida é do tipo considerada “perfeita”, sem vestígios de desconfiança ou de traição pelo caminho.

Alegria e prazer são fatores importantes para o dia a dia deste casal, já que o arcano ajuda a entrar em contato com a criança dentro de cada um.

Existe respeito pela relação e pela individualidade do outro, além de muito apoio e compreensão para que o sentimento se desenvolva e torne-se único.

Aliás, os interesses em comum e a facilidade para administrar a vida em harmonia fazem com que este casal seja visto como um exemplo de confiança e paixão.

Os questionamentos que esta carta traz falam sobre o que a pessoa deve fazer para seu relacionamento prosperar sempre.

O IMPERADOR

O controle e a insensibilidade são alguns dos fatores evidenciados por este arcano.

O Imperador evidencia uma pessoa que, mesmo sendo prática e objetiva, se coloca acima de seus próprios sentimentos, mostrando-se como altruísta ou egocêntrica demais.

A carta sugere uniões longas, mas pontuadas por status e vaidade. Os questionamentos que esta carta traz falam sobre o que a pessoa deve aprender com o parceiro e como ela pode melhorar seu relacionamento.

O LOUCO

Esta carta fala sobre um relacionamento pautado na diversão e na liberdade, mas que pode não ser muito duradouro ou importante.

Isso acontece por conta da infantilidade e da ingenuidade presentes na união, que se torna efêmera diante do primeiro problema.

A autoconfiança é um dos elementos que precisam ser trabalhados em um relacionamento como este, no qual a busca pelo prazer pode ficar acima do sentimento.

Os questionamentos que esta carta traz falam sobre como a pessoa pode transformar sua união em algo mais sério e como ela pode trazer mais segurança e seriedade ao relacionamento.

O MAGO

Fórmulas mágicas para seduzir são as armas da pessoa que se depara com este arcano. Muito criativa e buscando sempre o melhor, ela consegue até mesmo mentir para conseguir o que deseja.

Costuma não acreditar mais no amor quando não tem suas expectativas completamente atendidas.

O processo de conquista tende a valer mais do que o próprio relacionamento, então quando esta pessoa consegue o que quer, perde o interesse e parte para outra.

Nesse sentido, os questionamentos que esta carta traz falam sobre qual é o relacionamento ideal para a pessoa e o que ela deseja encontrar em um possível parceiro.

Personare

A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias.

conteudo@personare.com.br

