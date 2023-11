Quem nunca passou horas procurando uma série para ver? Se você tá procurando alguma indicação que seja a sua cara, a Astrologia pode ajudar. Afinal, o seu Mapa Astral mostra características da sua personalidade e preferências individuais. Então, vem que a gente te dá dicas de séries para cada signo.

Mas para isso, precisamos ir além do famoso signo solar, aquele que todo mundo conhece com base na data de nascimento.

Quando o assunto é série, hobbies e diversão no geral, é para a Casa 5 do nosso Mapa que devemos olhar. É porque ela revela como você busca por diversão, entretenimento e prazeres na vida. Mas também suas atividades de lazer e interesses recreativos pessoais.

Então, corre aqui no seu Mapa Astral gratuito e veja qual signo você tem na Casa 5. Então, volte aqui para ver as sugestões de séries.

Dicas de séries para cada signo

Áries na Casa 5:

Lupin – A série da Netflix que narra a história do charmoso ladrão inspirado no personagem de Maurice Leblanc. Assane Diop, o carismático ladrão, personifica a coragem e a ousadia de Áries.

– A série da Netflix que narra a história do charmoso ladrão inspirado no personagem de Maurice Leblanc. Assane Diop, o carismático ladrão, personifica a coragem e a ousadia de Áries. Breaking Bad – Uma narrativa intensa sobre um professor de química que entra no mundo do tráfico de drogas, perfeita para os arianos que apreciam competitividade e desafios.

– Uma narrativa intensa sobre um professor de química que entra no mundo do tráfico de drogas, perfeita para os arianos que apreciam competitividade e desafios. The Amazing Race – Uma emocionante competição ao redor do mundo, proporcionando aventuras e desafios que ressoam com a natureza competitiva e a busca por novidades de Áries.

Touro na Casa 5:

The Last of Us – Excelente produção da HBO, que soube adaptar de forma magistral um dos jogos mais populares e influentes dos últimos anos. A jornada de Joel e Ellie reflete a resistência e a devoção típicas dos taurinos.

– Excelente produção da HBO, que soube adaptar de forma magistral um dos jogos mais populares e influentes dos últimos anos. A jornada de Joel e Ellie reflete a resistência e a devoção típicas dos taurinos. Chef’s Table – Uma série que destaca chefs renomados e suas jornadas culinárias, perfeita para os taurinos que valorizam a resistência e a indulgência na culinária.

– Uma série que destaca chefs renomados e suas jornadas culinárias, perfeita para os taurinos que valorizam a resistência e a indulgência na culinária. The Great British Bake Off – Competição culinária amigável que atrai os taurinos, envolvendo habilidades de confeitaria e uma abordagem tranquila.

Gêmeos na Casa 5:

Loki – Uma das mais queridas séries da Marvel, Loki, com sua exploração do multiverso e diálogos inteligentes, atrairá os geminianos que buscam prazer em atividades mentais.

– Uma das mais queridas séries da Marvel, Loki, com sua exploração do multiverso e diálogos inteligentes, atrairá os geminianos que buscam prazer em atividades mentais. Sherlock – Com uma abordagem mentalmente estimulante, esta série é perfeita para os geminianos que apreciam raciocínio lógico e mistérios. Então, se não viu ainda, coloca aí na lista!

– Com uma abordagem mentalmente estimulante, esta série é perfeita para os geminianos que apreciam raciocínio lógico e mistérios. Então, se não viu ainda, coloca aí na lista! Black Mirror – Explorando o impacto da tecnologia na sociedade, esta série desafia a mente dos geminianos, oferecendo episódios independentes e provocativos.

Câncer na Casa 5:

This Is Us – Uma jornada emocionante sobre relações familiares, tocando o coração dos cancerianos, que são emocionais e ligados à família.

– Uma jornada emocionante sobre relações familiares, tocando o coração dos cancerianos, que são emocionais e ligados à família. Parenthood – Uma série familiar que aborda temas emocionais e relacionamentos, refletindo a importância da família para os cancerianos.

– Uma série familiar que aborda temas emocionais e relacionamentos, refletindo a importância da família para os cancerianos. Call the Midwife – Focada em partos e cuidados maternos, a série ressoa com a natureza carinhosa e devota de Câncer. Então, jé sabe!

Leão na Casa 5:

Bridgerton – Com seu romance e cenários deslumbrantes, reflete o brilho e a teatralidade leonina, sendo perfeita para os leoninos que buscam drama e destaque pessoal.

– Com seu romance e cenários deslumbrantes, reflete o brilho e a teatralidade leonina, sendo perfeita para os leoninos que buscam drama e destaque pessoal. The Crown – Uma série majestosa que explora a vida da realeza, ressoando com a natureza dramática e brilhante de Leão. Por isso, você precisa ver!

– Uma série majestosa que explora a vida da realeza, ressoando com a natureza dramática e brilhante de Leão. Por isso, você precisa ver! GLOW – Ambientada no mundo da luta livre feminina, esta série destaca o desejo de destaque e reconhecimento, típicos de Leão.

Virgem na Casa 5:

Grey’s Anatomy – Um drama médico focado na vida diária de um grupo de médicos que trabalha no hospital Seattle Grace, atendendo à apreciação virginiana por precisão e disciplina.

– Um drama médico focado na vida diária de um grupo de médicos que trabalha no hospital Seattle Grace, atendendo à apreciação virginiana por precisão e disciplina. Mindhunter – Com uma abordagem detalhista e precisa na análise de criminosos, a série atrairá os virginianos que valorizam a precisão.

– Com uma abordagem detalhista e precisa na análise de criminosos, a série atrairá os virginianos que valorizam a precisão. The Good Doctor – Um médico autista com habilidades notáveis reflete a natureza detalhista e analítica de Virgem. Então, não perde!

Libra na Casa 5:

The White Lotus – Uma série sofisticada com narrativas intrincadas que agradarão os librianos, que buscam elegância e comunicação.

– Uma série sofisticada com narrativas intrincadas que agradarão os librianos, que buscam elegância e comunicação. The OA – Uma narrativa intrigante que desafia a percepção da realidade, atendendo à busca por equilíbrio e narrativas complexas dos librianos.

– Uma narrativa intrigante que desafia a percepção da realidade, atendendo à busca por equilíbrio e narrativas complexas dos librianos. Succession – Uma trama envolvente sobre a disputa pelo controle de um império de mídia, oferecendo intriga e dilemas éticos, adequados ao gosto libriano.

Escorpião na Casa 5:

Euphoria – Uma visão crua e intensa da adolescência, explorando temas profundos que se conectam à paixão e intensidade escorpianas.

– Uma visão crua e intensa da adolescência, explorando temas profundos que se conectam à paixão e intensidade escorpianas. Mindhunter – Com uma abordagem detalhista e precisa na análise de criminosos, a série atrairá os escorpianos que apreciam a profundidade psicológica.

– Com uma abordagem detalhista e precisa na análise de criminosos, a série atrairá os escorpianos que apreciam a profundidade psicológica. Breaking Bad – Para os escorpianos que valorizam a complexidade moral e a intensidade emocional, esta série é ótima. Por isso, você precisa ver!

Sagitário na Casa 5:

Stranger Things – Com sua atmosfera sobrenatural e aventuras emocionantes, atrairá os sagitarianos que buscam aventura.

– Com sua atmosfera sobrenatural e aventuras emocionantes, atrairá os sagitarianos que buscam aventura. The Mandalorian – Ambientada no universo de Star Wars, a série segue um caçador de recompensas mandaloriano em busca de aventuras galácticas, atendendo à busca por aventura dos sagitarianos.

– Ambientada no universo de Star Wars, a série segue um caçador de recompensas mandaloriano em busca de aventuras galácticas, atendendo à busca por aventura dos sagitarianos. Lost – Uma série envolvente que mistura mistério, mitologia e drama humano, oferecendo uma experiência cativante para os sagitarianos em busca de narrativas expansivas.

Capricórnio na Casa 5:

Game of Thrones – Com batalhas épicas e personagens resilientes, esta série cativará os capricornianos que valorizam a resiliência e a disciplina.

– Com batalhas épicas e personagens resilientes, esta série cativará os capricornianos que valorizam a resiliência e a disciplina. Peaky Blinders – Uma saga de crimes ambientada na Inglaterra pós-Primeira Guerra Mundial, proporcionando um enredo envolvente para os capricornianos.

– Uma saga de crimes ambientada na Inglaterra pós-Primeira Guerra Mundial, proporcionando um enredo envolvente para os capricornianos. The Crown – Explorando a vida da realeza britânica, a série oferece drama, poder e uma narrativa cativante, atraindo os capricornianos. Por isso, você precisa ver!

Aquário na Casa 5:

Wandinha – Série peculiar dirigida por Tim Burton, ressoará com a natureza inovadora aquariana, apresentando uma história única e personagens excêntricos.

– Série peculiar dirigida por Tim Burton, ressoará com a natureza inovadora aquariana, apresentando uma história única e personagens excêntricos. Black Mirror – Explorando o impacto da tecnologia na sociedade, esta série desafia a mente dos aquarianos, oferecendo episódios independentes e provocativos.

– Explorando o impacto da tecnologia na sociedade, esta série desafia a mente dos aquarianos, oferecendo episódios independentes e provocativos. The Umbrella Academy – Uma abordagem única de super-heróis disfuncionais que viajam no tempo, atendendo à busca por inovação e originalidade dos aquarianos.

Peixes na Casa 5:

La Casa de Papel – Com elementos românticos e uma trama emocionante, a série cativará os piscianos, refletindo a busca por ideais românticos e a sensibilidade típica de Peixes.

– Com elementos românticos e uma trama emocionante, a série cativará os piscianos, refletindo a busca por ideais românticos e a sensibilidade típica de Peixes. The OA – Uma narrativa intrigante que desafia a percepção da realidade, atendendo à sensibilidade e imaginação dos piscianos.

– Uma narrativa intrigante que desafia a percepção da realidade, atendendo à sensibilidade e imaginação dos piscianos. Sense8 – Uma conexão emocional entre oito estranhos ao redor do mundo, explorando temas de empatia e espiritualidade, adequados à natureza sensível de Peixes. Por isso, você precisa ver!

Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seuaqui e. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal . + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral,! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses.

Personare

A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias.

conteudo@personare.com.br

O post Dicas de séries para cada signo apareceu primeiro em Personare.