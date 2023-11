8 spoilers astrológicos para 2024: do amor à economia

À medida que vão se despedindo de 2023, as mentes inquietas já começam a projetar seus desejos para o próximo ano. Então, para dar aquele gostinho do que está por vir, a gente chega com spoilers astrológicos para 2024.

Já anota aí o nome dos três protagonistas das previsões da Astrologia para 2024: Júpiter, Plutão e Saturno. Os trânsitos desses planetas é que vão dar o tom de 2024 — na verdade, dois tons.

O primeiro semestre deve ser mais voltado para a prosperidade material e mais fluido, enquanto a segunda metade do ano pode ser mais desafiadora, marcada por conflitos.

Quer já ir se preparando para tudo isso? Então, a seguir, te contamos 8 spoilers astrológicos para 2024 a partir da análise das astrólogas Vanessa Tuleski e Naiara Tomayno. E se você quiser ver as previsões para os signos em 2024, clique aqui.

Spoilers astrológicos para 2024

1. Primeiro semestre de prosperidade material

O trânsito de Júpiter em Touro (até 25 de maio) inspira a busca pela prosperidade e construção de riqueza. Com ênfase na estabilidade financeira, as oportunidades de crescimento serão evidentes. Então, aproveite a onda de confiança para investir em ativos, propriedades e desenvolver fontes de renda estáveis.

2. Segundo semestre mais desafiador

O segundo semestre de 2024 traz desafios econômicos, com possibilidade de rigidez nas estruturas, crescimento difícil e aumento de custos e impostos. Empresas podem enfrentar competição intensa, demandando criatividade para prosperar em um mercado mais restrito. Portanto, evite gastar muito no primeiro semestre, porque a conta pode ser mais alta no segundo.

3. Ano de modernização tecnológica

Plutão em Aquário, presente o ano todo, impulsiona uma era de intensa modernização, com ênfase em tecnologia, inteligência artificial e avanços científicos. No entanto, o dilema ético em torno da inteligência artificial e sua aplicação na vida cotidiana será um ponto crítico de discussão.

4. Eclipses podem tumultuar as relações

Dos quatro eclipses de 2024 (veja as datas aqui), pelo menos 3 terão um papel crucial nos relacionamentos. O primeiro focará na solidez das relações. O terceiro do ano pode trazer intensidade, com mais discussões sobre litígios e relações abusivas. Enquanto o último de 2024 poderá indicar um período turbulento para relações em crise. Lembrando que cada eclipse pode ter efeitos por até seis meses.

5. Conflito entre expansão e restrição

A quadratura entre Saturno e Júpiter, com aspectos exatos em agosto e dezembro, traz um conflito entre expansão e restrição. Crescer exigirá esforço, planejamento e persistência. Por isso, negócios iniciados no primeiro semestre podem enfrentar desafios no segundo semestre.

6. 2024 terá foco na saúde mental

Com Saturno em Peixes, a saúde mental torna-se um ponto central em 2024. Questões emocionais, como depressão e ansiedade, podem ganhar destaque. Por isso, é um ano para abraçar a sensibilidade e trabalhar na cura emocional. Será gerenciar corretamente a imaginação pisciana, para não se transformar em paranoias e medos.

7. Compromisso com causas humanitárias

Saturno em Peixes também incentiva a compaixão e a participação em ações altruístas. Por isso, em 2024, podemos testemunhar um aumento no apoio a causas humanitárias, refletindo a necessidade de construir um mundo mais compassivo e sensível.

8. Áreas mais prósperas ao longo do ano

Até maio, Júpiter em Touro traz prosperidade para agronegócio e mercado imobiliário. A partir de junho, com o planeta da expansão em Gêmeos, o setor de comunicações e negócios inovadores ganha destaque. O foco em adaptação e inovação será vital para o sucesso nos negócios.

