Signo lunar: por que a Lua mostra quem você é bêbado e sozinho?

Você já deve ter rolado os stories ou o feed das redes sociais por aí e deparado com pessoas compartilhando uma figurinha com três signos: Sol, Ascendente e Lua. Os dois primeiros são mais conhecidos. Agora, você já tinha ouvido falar que a Lua mostra quem você é bêbado e sozinho?

Segundo a astróloga Márcia Fervienza, é verdade esse bilhete. Tanto o Sol (ou signo solar) mostra quem você é, o Ascendente indica a impressão que você passa, enquanto a Lua mostra você bêbado e sozinho.

Esses três signos são conhecidos como o Big 3 da Astrologia (entenda melhor aqui), porque são a base da nossa personalidade.

Embora a gente costuma ouvir falar que o signo lunar está associado às nossas emoções, como sentimos e transmitimos afeto, ele tem outros significados mais profundos e inconscientes que vale à pena conhecermos sobre nós mesmos.

A seguir, a astróloga e psicóloga Márcia Fervienza conta por que a Lua mostra quem você é bêbado e sozinho, e ainda explica como é cada signo bêbado com base na Lua.

Por que a Lua mostra quem você é bêbado?

Em termos psicoanalíticos, a Lua está associada ao nosso inconsciente e ao que Freud chama de Id — a nossa faceta mais instintiva e orgânica, que nasce conosco. Enquanto o Sol está associado ao conceito de ego, que faz um filtro entre o nosso Id (Lua) e a realidade.

Por isso, quando nossas barreiras baixam e a nossa consciência reduz, como acontece quando bebemos, é o nosso lado mais instintivo, automático e inconsciente que aparece, ou seja, a nossa Lua.

Claro que aqui não estamos falando de vícios ou exageros no consumo alcoólico. Apenas de um momento em que bebemos uma ou outra taça e deixamos as barreiras que normalmente nos protegem caírem.

É aí que a Lua entra em cena, revelando quem realmente somos, sem filtros ou defesas. Não precisamos pensar muito; apenas somos.

O que a Lua tem a ver com solidão?

É a mesma lógica de que a Lua mostra quem você é bêbado. Quando estamos sozinhos, somos confrontados com nossos instintos, sem influências externas. E, adivinhe, é a Lua que governa esses momentos íntimos.

O mesmo vale para quem somos quando estamos com as pessoas em quem mais confiamos, temos mais intimidade e mais convivemos, porque a Lua são os padrões automáticos de resposta nossos ao mundo.

Ninguém consegue fingir ou moderar suas ações o tempo todo quando está com a família, a pessoa parceira ou os melhores amigos, não é mesmo? Por isso, quando estamos sozinhos ou com as pessoas mais íntimas, é quando a gente age sem racionalização ou controle.

O que a embriaguez e a solidão têm em comum?

A ausência da necessidade de “ser alguém” para o mundo. Sem ego, sem filtros, somos autênticos. Talvez você se arrependa depois, mas a beleza está na autenticidade do momento.

Ao compartilhar seu Mapa Astral e destacar a Lua, você está mostrando um lado seu que vai além das aparências (Ascendente) e filtros (Sol). É a Lua que revela quem somos quando as máscaras caem, seja em uma noite animada ou na tranquilidade da solidão.

Em resumo, a Lua é como uma janela para quem nós genuinamente somos, seja na alegria do vinho, na paz do silêncio ou na companhia dos seus. Então, levantemos nossas taças para a mágica da Lua e para sermos autenticamente nós, sem complicações!

Como é cada signo quando bebe

Você sabe qual é o seu signo lunar? Se ainda não sabe, não lembra ou tem certeza, faça aqui o seu Mapa Astral gratuito e veja qual signo aparece ao lado da Lua. Então, volte para este artigo e veja a seguir quem é você quando bebe ou quando age sem filtros.

Lua em Áries

Para quem tem Lua em Áries, quando a festa começa e a bebida entra, é como se um show de fogos de artifício emocionais se iniciasse. As risadas são altas e a alegria é contagiante. Mas, cuidado, a cólera também pode aparecer sem aviso.

Quem tem Lua em Áries pode ter dificuldade de segurar as emoções quando está feliz, mas também não consegue esconder quando está bravo. É como se as emoções viessem com tudo!

Lua em Touro

Quem tem Lua em Touro traz uma generosidade prática para a festa. Essas pessoas não só se divertem, mas também querem resolver problemas práticos para os outros.

Pode ser que, depois de algumas bebidas, você encontre alguém com Lua em Touro organizando tudo ou oferecendo conselhos sensatos. O lado mais desafiador, no entanto, é lidar com a teimosia taurina, que pode se multiplicar depois de algumas taças.

Lua em Gêmeos

Para quem tem a Lua em Gêmeos, beber desencadeia um festival de pensamentos e palavras. Essas pessoas ficam pensando, questionando e falando sobre tudo. Às vezes, isso pode irritar quem quer só aproveitar o momento.

A grande vantagem é o humor geminiano, que triplica após algumas taças. Não tem bad vibe quando uma pessoa com Lua em Gêmeos está junto, porque é engraçada e inteligente ao mesmo tempo.

Lua em Câncer

Para quem tem Lua em Câncer, a bebida intensifica os gestos de carinho e cuidado. Essas pessoas se tornam como mães carinhosas, cuidando dos amigos e querendo resolver tudo.

Mas é preciso tomar cuidado para não segurar demais as emoções, porque, com essa memória excepcional, às vezes acumulam mágoas e podem ficar remoendo o passado. Sem contar que podem mudar de humor de uma hora para a outra.

Lua em Leão

Quem tem a Lua em Leão se destaca na festa com uma sensibilidade nobre. Mostra empatia e expressa alegria intensa. A cólera pode aparecer rápido, mas passa logo também.

Além disso, pode reagir emocionalmente quando se sente contrariado ou rejeitado de alguma forma. Ou fica bravo e se indigna para todo mundo ouvir, ou então faz de conta que não está nem aí. É 8 ou 80.

Lua em Virgem

Com a Lua em Virgem, a sensibilidade é dominada por uma abordagem racional que visa controlar as emoções mesmo quando bebe. Além disso, pode exagerar na autocrítica, especialmente em relação ao próprio corpo.

Além disso, pode ser aquela pessoa que arruma tudo, lava a louça e recolhe os lixos antes mesmo de a festa acabar. O perfeccionismo vai daqui até a Lua. No entanto, caso passe do ponto na bebida, pode acabar “explodindo”, compensando o tempo que se esforçou sendo “certinho”.

Lua em Libra

Para aqueles com a Lua em Libra, a bebida pode intensificar a busca pelo equilíbrio – nem que seja só na aparência. Porém, fazer de conta que algo não existe não elimina o problema, certo?

A Lua em Libra pode se tornar mestre em evitar confrontos e fingir que está tudo bem numa relação, mesmo quando é evidente que as coisas não vão bem.

Lua em Escorpião

A pessoa que tem Lua em Escorpião, quando bebe, pode literalmente explodir emocionalmente, agindo com certo extremismo. É signo bêbado mais 8 ou 80 do zodíaco. Ama ou odeia. Tanto faz não existe.

Por isso, é importante maneirar na bebida ou trabalhar muito bem as suas emoções, pois caso contrário pode cultivar emoções destrutivas, como rancor, mágoa e ressentimento.

Lua em Sagitário

Quem tem a Lua em Sagitário, quando bebe, costuma ser a pessoa mais bem humorada do ambiente. Descontraída, tem propensão a filosofar sobre suas emoções com quem está perto — e nem precisa ser muito amigo.

É porque a Lua em Sagitário é uma pessoa direta, espontânea e pode ser até honesta demais sob efeito de algumas taças. Sabe a pessoa que se acha dona da verdade na festa? Pois pode ter Lua sagitariana.

Lua em Capricórnio

Quem tem a Lua em Capricórnio costuma não beber muito, pois tem receio de perder o controle sobre suas próprias emoções. No entanto, se tomar algumas taças, pode parecer ainda mais desconfiada e séria.

Pode ser vista pelos demais como uma pessoa reservada ou até mesmo “seca”. Além disso, precisa cuidar com a aparência de arrogância.

Lua em Aquário

Para quem tem a Lua em Aquário, beber com amigos é algo natural e desejado, pois a amizade é algo muito central para você. No entanto, se passar do limite no consumo alcoólico, dificilmente alguém, conseguirá ajudar a impor limites.

Lua em Aquário tem pavor de ser controlada. Além disso, pode querer ser o centro das atenções onde está, demonstrando ser a pessoa “diferentona” do ambiente.

Lua em Peixes

Pessoas com a Lua em Peixes, quando bebem, ficam ainda mais emotivas e sensíveis. Como bons representantes do elemento Água, são do tipo que choram quando bebem (e quando não bebe também).

Além disso, como têm uma compreensão natural do sofrimento alheio, é importante evitar cair em padrões masoquistas ou comportamentos de vítima.

