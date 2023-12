Previsões do Tarot para dezembro de 2023: amor, trabalho e saúde

Mais um ano chega ao fim, e as previsões do Tarot para dezembro de 2023 apontam para o início de um novo tempo. Afinal, carta do Tarot que representa o mês é justamente a de número 1, O Mago, o Arcano dos começos.

É interessante observar que 2023 inicia com um Arcano de fim e termina com um de começos. O Mundo, Arcano de janeiro, não representa um fim abrupto, mas a última etapa de um processo que leva a outro patamar, um novo começo em outro nível.

Pois a presença do Mago em dezembro reforça essa ideia. Não à toa, 2023 foi um ano intenso e transformador, com eventos impactantes em escala global. E esses eventos fazem parte de um processo maior de reconfiguração da realidade em que vivemos.

A seguir, você confere as previsões do Tarot para dezembro de 2023 nas áreas de amor, trabalho, dinheiro, saúde e espiritualidade. Se quiser complementar estas previsões com tendências pessoais, faça aqui o Tarot Mensal.

O Mago: os simbolismos do Tarot de dezembro

O primeiro olhar que podemos ter é que o mundo está se reconfigurando, iniciando uma realidade que ainda não compreendemos. Talvez no futuro, com distanciamento histórico, possamos entender esta década, especialmente de 2023 a 2026, como um ponto de virada.

FOTO: Unsplash

Todo esse processo acontece com eventos marcantes, muitas vezes violentos. Não podemos romantizar a vida, achando que as transições se dão como a travessia de um portal mágico.

A saída de 2023 e a entrada em 2024 também deve ser vista com atenção. Este ano que se encerra e o próximo que se inicia formam um binômio, como se fossem partes de uma coisa só.

É preciso esquecer essa divisão de calendário e entender 2023 e 2024 como um grande ano duplo, em que tudo se relaciona diretamente. Aliás, os eventos mais importantes de 2023 terão forte repercussão em 2024.

Podemos ver isso pela relação do Arcano de dezembro, o Mago, de número 1, e o Arcano de 2023, o Carro, de número 7. Somando os dois, chega-se a 8, o Arcano da Justiça, regente de 2024. É como se ele já estivesse sendo antecipado, unindo os dois períodos num só.

Os principais temas de dezembro, segundo o Tarot

Voltando ao mês de dezembro de 2023, o Mago indica que eventos importantes podem acontecer em áreas como o comércio, a comunicação social, a ciência experimental e a educação.

O Mago é o senhor do jogo, o mestre do tabuleiro. Portanto, teremos manobras estratégicas e experimentais no campo político, mas de impacto breve. Tais decisões não terão caráter definitivo, podendo ser revistas e mudadas a qualquer momento.

O lado sombra do Mago é o malandro. Ora por seu carisma e poder de persuasão, que o ajudam a resolver problemas com invejável flexibilidade. Ora por seu aspecto embusteiro, que usa sua influência sobre os outros para enganar e obter vantagens.

Dessa forma, temos que pensar que no mês do Mago só vale o que está escrito e bem escrito. Certifique-se de que você “leu as letras miúdas” antes de assinar qualquer coisa ou tomar uma decisão neste período.

O Arcano I simboliza inovações, podendo indicar incentivos para novos negócios e investimento em pesquisas. Com isso, ele pode trazer boas notícias para projetos científicos que levem à resolução de problemas, em especial na área da saúde.

Há um forte apelo midiático, que mostra alguma movimentação mais intensa nos meios de comunicação. Pode ser apenas um sucesso de 15 minutos, ou seja, alguém desfrutando de uma fama passageira, mas ainda assim capaz de mobilizar as massas e ter repercussão.

Adolescentes e crianças poderão ser protagonistas de situações que geram certa comoção coletiva. Questões ligadas à adolescência e à infância podem se tornar tema de debates e ações da sociedade.

A comunicação, de forma geral, pode apresentar uma crise que exigirá soluções rápidas e criativas. Ao mesmo tempo, podemos ter pequenos avanços na área, como o lançamento de novas mídias, plataformas ou formas de comunicação.

É hora de partir para a ação

Numa perspectiva pessoal, segundo o Tarot, o mês de dezembro de 2023 é favorável para dar inícios a novos projetos, saindo da ideia para a ação. A palavra mágica é FAÇA.

Diga o que tiver de dizer, da melhor forma, evitando confrontos, sabendo se adequar às situações. Este mês traz uma energia muito boa para investir em todas a formas de comunicação.

Isso envolve desde uma conversa importante até fazer um pedido, ou ainda divulgar uma ideia e usar as redes sociais com habilidade. Porém, é preciso ter flexibilidade e abertura para a negociação e o debate. Enfrentamentos devem ser evitados.

Se não der para fugir de uma briga, seja breve e use o que tiver à sua disposição ao seu favor. Tenha os seus sentidos bem atentos.

Amor em dezembro

Confira a seguir as previsões do Tarot para o amor em dezembro de 2023, conforme o seu perfil. Se precisar de mais conselhos para sua vida amorosa, experimente aqui o Tarot do Amor.

Se você já está numa relação

Dezembro é uma boa fase para você e seu par buscarem coisas novas, investirem em conversas agradáveis e até brincarem mais na relação, inclusive com jogos e brinquedos.

As ideias compartilhadas podem produzir algo novo, como uma nova forma de relacionamento, um projeto em comum ou o incentivo necessário para que alguém saia da inércia. Ainda há a possibilidade de se iniciar algo que gere insegurança ou dúvida.

Se você busca uma relação

Pode-se esperar uma fase boa, com muitas possibilidades. Vários contatinhos e amores passageiros criam um clima de alegria e novas experiências. Mas atenção: agora é hora de aproveitar, deixa para casar depois!

Trabalho e Dinheiro

Veja abaixo as previsões do Tarot para o trabalho em dezembro de 2023, conforme o seu perfil. Se você precisa de respostas para alguma dúvida pontual sobre a sua vida, experimente o Tarot Direto.

Se você está trabalhando

No trabalho, use a criatividade e tente dar o seu jeito com o que puder. Evite discussões e lembre que suas melhores armas são a inteligência e a palavra. As negociações estão favorecidas.

Se você está à procura de emprego

O mês pode reservar propostas de oportunidades temporárias, que podem abrir portas para algo mais estável. É preciso ter atenção às oportunidades e agir quando aparecerem.

Saúde

Cuide da parte respiratória e, se puder, busque fazer mais exercícios físicos leves. O ideal seria combinar ao menos duas atividades, mas se fizer apenas uma, já está ótimo. Tenha atenção à sua cabeça e parte neurológica.

A saúde vai muito além do corpo e da mente. Dela, também faz parte o ambiente, por isso, um mês simbolizado pelo Mago pede contato social, conversas e trocas com pessoas para aliviar a mente e o corpo, gerando um ambiente feliz.

Espiritualidade

O Mago é aquele que faz as magias, então podemos dizer que estamos em um mês MÁGICO. Use o que tiver à mão – imagens das divindades que cultua, cristais, ervas, símbolos, gráficos, etc. – para atingir seus objetivos. Depois, siga o passo a passo:

Escreva num papel o que quer, de forma direta e objetiva. Dobre o papel e coloque em cima dele as imagens divinas ou os itens espirituais da sua escolha. Estenda suas mãos sobre o papel e mentalize seu pedido. Depois, faça o pedido em voz alta e entregue para o universo. Na véspera de Ano-Novo, tome um banho de louro, canela e jasmim.

Feliz Ano-Novo!

Alexsander Lepletier

Alexsander Lepletier é formado em jornalismo e ativista de direitos humanos. Iniciou sua carreira de cartomante e tarólogo, em Portugal. Em Portugal, realiza anualmente o Encontro Internacional de Cartomancia. Atualmente, reside na cidade do Rio de Janeiro onde dá cursos e consultas online.

