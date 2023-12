Haja fôlego e equilíbrio! Previsões da Astrologia para semana de 26/11 a 02/12

Segure firme, porque pode ser que algumas coisas possam te balançar nesta semana. É com esse alerta que começamos as Previsões da Astrologia para semana de 26/11 a 02/12/2023.

Antes, confira o resumo das previsões da semana:

Até segunda-feira (27): Sol em quadratura com Saturno

Sol em quadratura com Saturno Até sexta-feira (01): Marte em quadratura com Saturno

Marte em quadratura com Saturno A partir de segunda-feira (27): Lua Cheia

Lua Cheia Até quinta-feira (30): Mercúrio em quadratura com Netuno

Mercúrio em quadratura com Netuno A partir de quarta-feira (29): Mercúrio em sextil com Saturno

Mercúrio em sextil com Saturno A partir de quinta-feira (30): Vênus em quadratura com Plutão

Vênus em quadratura com Plutão A partir de sexta-feira (01): Mercúrio em Capricórnio

A seguir, te explicamos em detalhes as Previsões da Astrologia para semana de 26/11 a 02/12, com dicas para você lidar com os trânsitos astrológicos.

E mais: se quiser já ver os spoilers do próximo ano, veja aqui as previsões para seu signo em 2024.

Previsões da Astrologia para semana de 26/11 a 02/12

As quadraturas de Sol e Marte com Saturno da semana passada seguem testando o fôlego. Podemos esperar mais cobrança e situações que nos exigem resiliência. Mas há luz no fim do túnel — e essa luz se chama Mercúrio, conforme você entende a seguir.

A partir de segunda: Lua Cheia em Gêmeos

Na segunda-feira (27) quando chega a Lua Cheia já teremos Marte e Sol em quadratura com Saturno e em oposição a Lua em Gêmeos. O sentimento é de que nada está sendo fácil e nos vemos divididas (os) entre várias demandas.

Essa é a fase mais transbordante de todas e poderá ser sentida com mais força até a próxima Lua Nova (que acontece no dia 12/12).

Cada pessoa pode sentir essa quadratura Sol-Marte em uma ou duas áreas da vida e para ver isso é fácil (difícil pode ser viver isso!).

Primeiro, acesse aqui seu Horóscopo Personalizado gratuito.

gratuito. Faça login no site, caso você ainda não esteja logada (o)

Procure na lista de trânsitos ativos, as casas por onde Sol e Marte estão transitando.

Veja no exemplo da imagem abaixo. A pessoa está, nesta semana, com Sol na casa 2, e Marte também na casa 2.

No caso do exemplo, pode significar que essa quadratura Sol-Marte-Saturno poderá ser mais intensa em todos os assuntos envolvendo a segunda casa do Mapa desta pessoa.

Se você não lembra os assuntos de cada casa, veja este guia sobre os significados das casas astrológicas.

Com Sol-Marte-Saturno, existe grande tendência de destempero, cobranças e julgamentos.

Porém, como Saturno está envolvido, é preciso encontrar a via mais adequada para resolver o problema. Seja qual for o setor que esses aspectos estão atuando, será preciso estratégia e racionalidade.

A partir de quarta: Mercúrio em sextil com Saturno

Para nossa sorte, nesta semana, tem um bote salva-vidas chamado Mercúrio! A partir de quarta-feira (29), o planeta da comunicação começa a fazer um sextil com Saturno, dando maior senso estratégico.

Também em função de Saturno, este é um bom momento para solicitar uma opinião a qualificada. Então, se você estiver em dúvida sobre algo, é uma boa hora para ouvir outras pessoas sobre um assunto.

Ou seja, temos uma via muito clara do racional nesta semana, que pode ajudar a conter a impulsividade e precipitação.

Até quinta: Mercúrio em quadratura com Netuno

Até quinta-feira (30), Mercúrio está em quadratura com Netuno. Essa combinação gera muitas fake news, aumento de golpes virtuais, informação desencontrada e atrapalho no dia a dia.

Essas características, somadas à irritação gerada pelos aspectos, acima têm tudo para criar mais atrito. É preciso observar se estamos entendendo corretamente as mensagens e se a outra pessoa também está entendendo corretamente, pois podem surgir atritos por mal entendidos.

Pode ser um paradoxo, porque queremos realizar nossos objetivos, mas podem surgir fatores de ordem maior que nos atrapalhem, seja no trânsito, seja com equipamentos ou outros problemas.

Se o metrô parar, por exemplo, e você tiver que esperar, faça uma das meditações do Personare para ir se acalmando, afinal, você não vai poder resolver o problema do metrô.

A partir de quinta: Vênus em quadratura com Plutão

Acha que acabou a saia justa astrológica? Ainda não! A partir de quinta-feira (30), Vênus começa a quadratura com Plutão. Esse aspecto, que vai até a quarta-feira da semana seguinte (06), pode mexer com as relações, como, por exemplos, familiares, amorosas e pessoas próximas.

Por isso, pode haver mais desafios e diferenças interpessoais. Crises podem emergir para pessoas próximas ou internamente em você. É um momento de questionamentos e intensificação.

As questões do amor e dos relacionamentos, que já não vinham fáceis, podem passar por novos desafios.

No coletivo, podemos esperar casamento e uniões chegando ao fim e havendo mais notícias de crimes, violência e feminicídios. Será preciso tomar mais cuidado em grandes centros urbanos, que vão ficar mais perigosos.

Sexta-feira: Mercúrio em Capricórnio

Na sexta-feira (01), Mercúrio ingressa em Capricórnio, signo regido por Saturno. Isso ajuda a esfriar um pouco a cabeça numa semana intensa com Lua Cheia, Vênus com Plutão, Sol e Marte com Saturno e Mercúrio com Netuno.

A passagem de Mercúrio de Sagitário para Capricórnio deixa as pessoas mais pragmáticas. Isso porque com Mercúrio em Sagitário, às vezes, queremos ensinar alguma coisa, mas nem sempre as pessoas estão prontas para verem questões sob o nosso ponto de vista.

Mercúrio em Capricórnio, agora, traz mais praticidade. “Adianta eu falar alguma coisa nesse contexto? Não…” E assim se gasta menos energia falando, e mais energia na busca de uma resolução.

Essa frieza muito bem-vinda de Mercúrio em Capricórnio já começa no sextil de Mercúrio com Saturno a partir de quarta-feira (29), porque Saturno, como foi dito, é regente de Capricórnio. E isso pode fazer toda a diferença ao lidar com diversas situações de crises e problemas que vão surgir nesta semana.

E antes de pensar que isto é algo negativo, entenda que o Cosmos tem seu modo de sinalizar a hora para emergirem certos assuntos. Porém, é nos desafios que nos provamos, concorda? Vamos com fé, apesar de tudo, pois o Céu traz destaque para Sagitário, signo com muito deste atributo.

Até sexta-feira: Sol e Marte em quadratura com Saturno

Dois aspectos que vêm da semana passada vão continuar nos testando: Sol e Marte em quadratura com Saturno. Sol com Saturno já termina nesta segunda-feira (27), mas Marte com Saturno ainda fica até a sexta-feira (01).

Esses são aspectos que nos exigem bastante. E, considerando que estamos chegando no fim do ano e as festas vão começar, é algo que merece nossa atenção, como se fosse uma corrida para alcançar metas — e tem horas que a gente vai se sentindo sem fôlego, não é?

Afinal, é um momento de fechamentos, conclusões e muita cobrança. Mas tente ficar atento com o perfeccionismo e com a culpa, muito relacionados a Saturno.

Outra coisa muito ligada a Marte com Saturno é a irritação. “Estou com pressa (Marte), mas não consigo andar tão rápido (Saturno).” Tem algo que trava, demora. E isso traz muita irritação e muitos embates.

Há menos paciência com outras pessoas, requerendo aquele respirar fundo — e contar até três — para não arrumar confusão.

Com essa energia, podem aparecer mais haters, as pessoas podem ficar mais mal-humoradas e projetam nos outros as suas frustrações. Então, essa é uma hora que requer muito equilíbrio, o que pode ter uma ajudinha da terapia com florais (conheça aqui).

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológico-terapêuticas e foi pioneira na Astrologia brasileira ao falar do Céu geral, ao invés do tradicional horóscopo signo a signo. É idealizadora do curso "Alimentação e seu Mapa Astral" no Personare. Participa dos programas semanais de previsões astrológicas no canal do YouTube do Personare.

vanessatuleski@gmail.com

