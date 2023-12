Você sabe quais signos se sentem mais sozinhos? É preciso entender que a solidão é um conceito complexo, que pode ser encarado desde como um castigo até como um momento de privilégio e introspecção. Nesse sentido, a Astrologia oferece informações valiosas para entender como lidamos com esse sentimento.

Para isso, não devemos considerar o nosso signo solar, aquele que a maioria conhece. Mas o signo presente na Casa 12 do Mapa Astral, que representa o estágio mais silencioso do psiquismo.

Vem que a gente te conta como descobrir se você está entre os signos que se sentem mais sozinhos, assim como refletir um pouco sobre o que é a solidão e como lidar com essa sensação da melhor forma.

Solidão na Astrologia

Antes, é preciso entender diferença entre “solidão” e “estar só”. A solidão, associada ao medo do isolamento, contrasta com o estar só, um momento valioso de autodescoberta e reflexão.

Mas essa escolha não é tão simples. A Astrologia e em especial a Casa 12, que finaliza o Mapa Astral, nos ajuda a entender e lidar com isso.

Isso porque a Casa 12 é a última das Casas do Elemento Água, que são as Casas 4, 8 e 12, também chamadas de Casas do “Silêncio”.

Não é fácil compreender os assuntos da última Casa do Mapa, porque está ligada a assuntos inconscientes e muito profundos, mas ao fazermos isso temos potencial para atingir estágios elevados de entendimento.

Quais signos se sentem mais sozinhos?

A resposta não é objetiva nem única. Cada pessoa (e cada signo) tem uma forma de lidar com a solidão e pode se desenvolver ao longo da vida, mudando sua perspectiva com relação a estar só.

Para isso, descobrir e entender o signo da Casa 12 é um caminho de autodesenvolvimento. Então, antes, descubra o signo da sua Casa 12. Siga esse passo a passo:

Acesse aqui o Mapa Astral grátis Personare. Inclua seus dados de nascimento e seu nome completo. Então, veja o seu Perfil Astrológico, que fica no lado esquerdo, embaixo da mandala do seu Mapa. Com isso, selecione a opção Casas Astrológicas. Na lista mostrada, com todas as casas do seu Mapa, veja qual signo aparece ao lado da Casa 12. A imagem abaixo mostra um exemplo para ajudar você. Perceba que a pessoa com o Mapa do exemplo ao lado tem Sagitário na Casa 12.

Então, agora que você já sabe o seu signo da Casa 12, veja a seguir como seu signo lida com a solidão.

Áries na Casa 12

Quem possui Áries na Casa 12 enfrenta o desafio de reter raiva e teimosia, muitas vezes evitando expressar suas emoções. Mas este comportamento pode levar ao medo da solidão, tornando vital buscar terapia para extravasar sentimentos e lidar melhor com a ideia de estar só. Veja aqui dicas para transformar a raiva em força, coragem e determinação.

Touro na Casa 12

Touro na Casa 12 indica uma pessoa que busca estabilidade, mas lida com isso como se fosse algo inatingível. A dificuldade em demonstrar segurança pode criar um desafio em lidar com a solidão. Por isso, abrir a mente para novas perspectivas é crucial para superar a tendência de se sentir só. Confira dicas para lidar melhor com a solidão.

Gêmeos na Casa 12

Gêmeos na Casa 12 pode levar à racionalização excessiva, uma tentativa de lidar com questões de saúde mental e bloqueios internos. Mas essa constante racionalização pode dificultar para a pessoa lidar com a solidão, destacando a importância de trabalhar a negatividade e buscar formas de se sentir mais confortável ao estar só. Busque o silêncio que reside em você!

Câncer na Casa 12

Câncer na Casa 12 encontra seu refúgio no lar, mas a sensibilidade emocional muitas vezes não é aparente para os outros. Porém, a dificuldade em expressar sentimentos pode tornar a pessoa mais propensa a sentir a solidão de maneira intensa. Explorar técnicas para lidar com a vulnerabilidade emocional pode ajudar a amenizar esse sentimento.

Leão na Casa 12

Leão na Casa 12 revela duas faces: a autossuficiência nos bastidores e a tendência a reprimir amor e afeto. Por isso, a pessoa pode buscar reconhecimento nos relacionamentos, e a repressão de emoções pode tornar a solidão um desafio. Encontrar um equilíbrio (veja dicas aqui) é crucial para não se sentir só enquanto se mantém nos bastidores.

Virgem na Casa 12

O desafio de Virgem na Casa 12 reside na tendência de encontrar prazer na preocupação excessiva. A pessoa pode sentir uma insegurança constante em relação à solidão, focando nos detalhes que podem desencadear ansiedade. Por isso, trabalhar na aceitação da solidão e aprender a apreciar momentos de estar só é essencial. Veja o guia do amor-próprio aqui.

Libra na Casa 12

Libra na Casa 12 pode apresentar uma aparência dura, escondendo conflitos espirituais internos. A busca por justiça e equilíbrio pode gerar conflitos internos relacionados à solidão. A pessoa pode sentir a solidão devido à falta de clareza em suas crenças e na dificuldade de revelar seus sentimentos. Trabalhar na resolução desses conflitos é crucial para lidar melhor com a solidão.

Escorpião na Casa 12

Pessoas com Escorpião na Casa 12 podem manifestar comportamentos de autossabotagem, muitas vezes como uma resposta ao medo da solidão. O desafio reside em superar ressentimentos profundos e evitar a busca por controle excessivo sobre os outros como uma forma de evitar a solidão. Passo a passo para se livrar de ressentimentos.

Sagitário na Casa 12

Sagitário na casa 12 busca na espiritualidade e na expansão a resposta para o medo da escassez. Mergulhar em novas experiências e culturas pode fornecer um significado mais profundo à solidão, transformando-a em uma oportunidade para crescimento pessoal e busca por significado. Veja aqui as terapias indicadas para cada signo.

Capricórnio na Casa 12

Capricórnio na Casa 12 pode negar o intangível, vivendo uma espiritualidade nos limites da razão. A pessoa pode sentir dificuldade em viver uma vida solitária, selecionando cuidadosamente as interações para evitar a solidão intensa. Aceitar a solidão como parte do processo de autodescoberta é crucial.

Aquário na Casa 12

Aquário na casa 12 enfrenta ansiedade e estresse relacionados a eventos do passado, muitas vezes ligados à dificuldade de se sentir livre para ser diferente. A pessoa pode encontrar um desafio na solidão, temendo que romper com padrões estabelecidos resulte em consequências terríveis. A terapia é uma ferramenta valiosa para lidar com essas ansiedades e abraçar a singularidade na solidão.

Peixes na Casa 12

Pessoas com Peixes na Casa 12 precisam aceitar suas vulnerabilidades e superar impedimentos secretos para evitar a opressão psicológica associada à solidão. Explorar experiências transcendentais por meio de sonhos e meditação pode fornecer um caminho para transcender o medo da solidão e encontrar paz interior ao estar só.

Personare

A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias.

conteudo@personare.com.br

O post Quais signos se sentem mais sozinhos? apareceu primeiro em Personare.