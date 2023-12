Como seu Mapa Astral mostra possíveis problemas alimentares

Você sabia que a Lua tem relação direta com a nossa alimentação? Para te ajudar, eu vou explicar como funciona essa relação entre o Mapa Astral e problemas alimentares.

Mas quero ressaltar desde já que quaisquer distúrbios são complexos e desafiadores e precisam ser avaliados e tratados com acompanhamento de especialistas.

As informações astrológicas ajudam no autoconhecimento, mas não dispensam acompanhamento e tratamentos médicos.

Tudo começa com o signo lunar

Saber qual é seu signo lunar vai ajudar você a começar a entender as suas emoções. Mas mais ainda: compreender como você pode nutrir suas emoções.

Muitas vezes, seu emocional está precisando de acolhimento, por exemplo. Mas sem saber identificar isso, a pessoa come, mesmo sem fome. Isso também é conhecido como fome emocional.

Uma pessoa com Lua em Áries, por exemplo, pode acabar com fome emocional quando a vida está parada, sem muito movimento, ou ela se vê sem autonomia. Mas uma pessoa com Lua em Touro pode, ao contrário, sentir o mesmo quando a vida está muito agitada, sem estabilidade e momentos de pausa.

Para descobrir o seu signo lunar é fácil e grátis. Siga o passo a passo abaixo:

– Acesse seu Mapa Astral grátis do Personare aqui.

– Inclua seus dados de nascimento, caso você ainda não tenha cadastro.

– Veja no seu Perfil Astrológico, na esquerda, a lista de planetas e signos do seu Mapa.

– Por fim, veja em qual signo você tem a Lua.

– No exemplo ao lado, perceba que a pessoa tem a Lua em Aquário na Casa 2.

Agora que você já sabe o seu signo lunar, a gente pode passar para a análise dos possíveis problemas alimentares que estão no seu Mapa Astral.

Lembre-se de que esse é apenas um pequeno passo para entender como sua alimentação tem relação com o seu Mapa Astral. A Lua pode fazer aspectos com outros planetas que também vão trazer reflexões importantes.

Se você quiser aprofundar seu conhecimento sobre Alimentação e Mapa Astral, confira este conteúdo aqui.

A Lua mostra uma variedade de aspectos da nossa personalidade: desde como é a maternidade, nossas raízes familiares, a alimentação e até o plano emocional. Todos esses assuntos estão interligados entre si — veja aqui tudo sobre Lua no Mapa Astral.

Conhecer o seu signo lunar pode ajudar você a entender os padrões que carrega no seu emocional, e aquilo que é importante para você em um nível muito profundo.

A relação entre signos lunares e problemas alimentares

Você não vai encontrar aqui que um signo pode ter distúrbios alimentares e outro não. Porque isso não é verdade. Cada signo lunar indica algo sobre as emoções da pessoa.

Mas só uma análise profunda do Mapa Astral inteiro pode indicar questões e desafios que desencadeiam problemas alimentares.

No entanto, minha análise traz características dos signos lunares que podem levar a problemas alimentares se não forem cuidados pela pessoa.

Lua em Áries e as questões alimentares

Uma pessoa com Lua em Áries precisa, emocionalmente, ter muito movimento, mas também sentir coisas novas. Além disso, a sensação de independência é imprescindível.

Ou seja, se uma pessoa com Lua em Áries está sentindo estagnação, pode acabar buscando essa nutrição emocional na comida. E, com isso, desencadear problemas alimentares.

Por exemplo, tendo pressa para comer, recorrer a fast foods constantemente, consumir muitos industrializados e exagerar no sal. Você pode conhecer mais profundamente a Lua em Áries no Mapa Astral aqui.

Lua em Touro e a comida

Falou no signo de Touro e logo alguém já vai falar de gula e comida. Mas não é bem assim. Uma pessoa com Lua em Touro precisa alimentar suas emoções com afetos, estabilidade e segurança emocional e material.

Se emocionalmente essa pessoa se sentir instável, insegura e sem acolhimento, pode buscar satisfação na comida. E aí exagerar em nutrientes que não agregam para sua saúde, mas estão compensando algo que falta às emoções, sobretudo afeto e estabilidade.

Por isso, é comum pessoas com Lua em Touro que não nutrem adequadamente as emoções recorrerem a muitos doces.

Você pode entender melhor sobre a Lua em Touro neste artigo aqui.

Lua em Gêmeos

Gente com Lua em Gêmeos costuma se sentir emocionalmente nutrida com conversas, trocas e passeios. São pessoas que costumam ser inquietas. Essas trocas vêm desde livros a grupos das quais faz parte.

Mas essa lua mal nutrida, ou seja, sem intercâmbio de conhecimento e conversas, pode gerar problemas alimentares. Porque essa pessoa tende a comer mesmo sem ter fome. Além disso, pode beliscar e fazer lanchinhos o tempo todo.

A pessoa se alimenta de trocas com comida quando poderia estar também convivendo com pessoas diferentes, que trazem novidades. Aprofunde seus conhecimentos sobre a Lua em Gêmeos aqui.

Lua em Câncer

Quem tem a Lua em Câncer tende a ser uma pessoa sensível. A nutrição que as emoções dessa pessoa precisa tem a ver com o lar, aconchego e de vínculos importantes.

A pessoa precisa buscar ajuda terapêutica se vive problemas familiares ou com seus vínculos. Porque é importante que entenda muito bem o seu emocional, bem como as expectativas em relação à família, para não desenvolver doenças.

Se a pessoa com Lua em Câncer não cuidar disso, pode acabar suprindo as suas necessidades emocionais com comida, principalmente aquelas que dão a sensação de coração quentinho, como um bolo que lembra os avós, uma lasanha que lembra a casa da avó.

Conheça mais sobre sua Lua em Câncer aqui.

Lua em Leão

Quer ver alguém com Lua em Leão desenvolvendo problemas alimentares? É só perceber que as emoções dela não estão sendo alimentadas com diversão ou que a pessoa não é respeitada ou considerada por outras.

Sem diversão e sem essa admiração, a pessoa com Lua em Leão pode incorrer no exagero. Ela pode achar que é fartura, mas é apenas muita comida rica em gordura ruim para suprir questões que são de origem emocional e falta de realização pessoal e autoestima que é tão caro a este posicionamento.

Nós preparamos um Guia sobre a Lua em Leão que você pode ler aqui.

Lua em Virgem

Se a rotina estiver bagunçada e se não houver praticidade no dia a dia, é muito possível que a pessoa com a Lua em Virgem comece a buscar na alimentação o que falta às suas emoções.

Se exceder no trabalho, por exemplo, é bem comum. Com isso, começa a comer na frente do computador, não se alimenta saudável e parte logo para lanches rápidos – que parecem práticos, mas todo dia podem ser insuficientes nutricionalmente.

Gente com Lua em Virgem também pode ficar muito nervosa. E, com isso, sentir problemas que combinam alimentação e nervosismo e estresse.

Aqui tem um Guia especial sobre a Lua em Virgem para você aprofundar seus conhecimentos.

Lua em Libra

As emoções da pessoa com Lua em Libra precisam ser alimentadas por suas relações. Além disso, beleza, harmonia e equilíbrio na vida dessa pessoa são essenciais. Encontros sociais são bem importantes também.

Se sente falta disso, ou seja, se enfrenta muitos conflitos, se precisa lidar com brigas constantes e as relações não estão sendo saudáveis, e não busca ajuda em terapia, a pessoa pode recorrer à comida.

Como? Focando apenas no prazer alimentar e deixando de lado o que é nutricionalmente saudável. Por isso, pode acabar exagerando em doces e carboidratos e, principalmente, esquecendo de beber água, o que não é bom para os rins, órgão regido por Libra.

Para entender melhor sua Lua em Libra, veja aqui este guia completo.

Lua em Escorpião

Pessoas com Lua em Escorpião emocionalmente saudáveis certamente se nutrem de profundidade em vínculos e no autoconhecimento. Ou seja, de tudo o que é intenso.

Se acaba tendo vínculos rasos, fugindo do processo de se conhecer melhor ou se mantendo imaturas, podem desenvolver rancores e possessividade. E é bem importante buscar ajuda para não se deixar levar pelo extremismo emocional ou nutricional.

Quando o emocional da pessoa com Lua em Escorpião não está bem, pode acabar descontando na comida ou recorrendo a processos alimentares que não são saudáveis.

Conheça melhor sua Lua em Escorpião neste guia especial aqui.

Lua em Sagitário

A fragilidade emocional de quem tem Lua em Sagitário costuma se apresentar quando faltam aventuras que a nutrem.

Além disso, se falta entusiasmo na vida, pode acreditar: essas pessoas podem desenvolver problemas alimentares. Por exemplo, não conseguir dizer não, mesmo que não estejam com fome.

Por empolgação e falta de moderação, podem buscar muito por soluções fáceis na hora de se alimentar! Ou seja, todo dia é dia de pizza ou dia de festa. E não dá para ser assim, concorda?

Conheça aqui nosso guia completo sobre Lua em Sagitário.

Lua em Capricórnio

Pessoas com Lua em Capricórnio se nutrem a partir de estrutura e de vínculos estáveis. Ou seja, problemas envolvendo suas estruturas, como sua carreira, e relações que não trazem segurança tendem a enfraquecer suas emoções.

Com isso, se preocupam demasiadamente com suas responsabilidades e esquecem de comer ou recorrem a alimentos nutricionalmente pobres.

Mais ainda: podem excluir da rotina alimentos importantes. E isso tudo pode levar a problemas alimentares. Devem atentar com preocupação excessiva.

Neste conteúdo aqui, você pode entender mais profundamente a Lua em Capricórnio.

Lua em Aquário

Quem tem Lua em Aquário se nutre emocionalmente do contato com amizades ou sentindo-se parte de um coletivo ou grupo. Como a mente costuma ser acelerada, cheia de ideias, podem ficar muitas horas sem comer.

Mas o contrário também pode acontecer. Por exemplo, comer demais para reduzir a ansiedade ou para desacelerar a cabeça.

Por isso, estruturar a rotina e regular a alimentação, sem pular horários e fazer extravagâncias, é importante para quem tem Lua em Aquário (leia mais sobre este signo lunar aqui).

Lua em Peixes

A pessoa com Lua em Peixes precisa nutrir sua imensa sensibilidade com empatia e fé. Se a vida está sem vínculos, rígida, desacreditada e insensível, pode desenvolver problemas alimentares.

Isso porque essa pessoa tende a “comer” suas emoções. Com isso, pode comer em excesso em momentos de carência, insegurança e medo. Além disso, pode “comer sem perceber” quando sente ansiedade.

O cuidado tem que ir além. Isso porque pessoas com Lua em Peixes também têm ingestão de álcool e uso de medicamentos e drogas como ponto fraco. Procurar ajuda é fundamental para cuidar da sua saúde emocional, mental, espiritual e física.

Conheça melhor aqui os significados da Lua em Peixes.

O que o Mapa Astral NÃO revela sobre alimentação e saúde

Embora a posição da Lua no Mapa Astral forneça algumas pistas sobre a nutrição emocional, é importante ressaltar que outros fatores do Mapa Astral e dos padrões familiares também estão envolvidos nessa equação sobre como cada pessoa é.

Por isso, não podemos dizer que a pessoa com esse signo lunar terá ou não problemas alimentares. São tendências, ou seja, pontos para a pessoa prestar atenção em si. Além disso, cada mapa astral é único, não há algo padrão para todos.

Você pode usar a Astrologia para se autoconhecer, saber suas tendências e desafios, e, a partir disso, fazer melhores escolhas alimentares. Inclusive sabendo como nutrir suas necessidades emocionais de outras formas que não só com alimentos.

Se conheça!

Você pode entender sobre outros pontos do seu Mapa Astral que têm a ver com alimentação. Abaixo, listo alguns conteúdos que vão ajudar você:

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológico-terapêuticas e foi pioneira na Astrologia brasileira ao falar do Céu geral, ao invés do tradicional horóscopo signo a signo. É idealizadora do curso "Alimentação e seu Mapa Astral" no Personare. Participa dos programas semanais de previsões astrológicas no canal do YouTube do Personare.

