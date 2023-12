Spoiler do Tarot para 2024: será que vai ser melhor que 2023?

Prontos para o spoiler do Tarot para 2024? O novo ano vai ser marcado pela poderosa influência dA Justiça, o Arcano XVIII no Tarot. Essa carta desenha os contornos de um ano de ajustes, equilíbrio e reflexão profunda sobre nossas escolhas. Mas será que vai ser melhor que 2023?

Ao analisarmos as previsões para 2024, uma diferença marcante emerge em comparação ao ano anterior. Enquanto 2023 foi simbolizado pela carta O Carro, representando movimento, rapidez e sucesso, 2024 indica uma abordagem mais ponderada.

A Justiça, como arcano regente, sugere um ritmo mais lento, exigindo uma atenção minuciosa aos detalhes que muitas vezes passam despercebidos.

A seguir, explico melhor as diferenças que o Tarot aponta entre 2023 e 2024. Mas lebre-se que você pode desvendar as suas próprias previsões com o Tarot Semestral para cada metade do ano na sua vida.

A Mudança de Foco em 2024

Com sua balança e espada, a carta A Justiça emerge como um farol a iluminar o caminho de 2024.

Enquanto em 2023 a ênfase estava no controle pessoal e no movimento adiante, este novo ano convoca à reflexão sobre o que fazemos e almejamos alcançar.

É uma chamada à responsabilidade em todas as esferas da vida: nos relacionamentos, na esfera familiar, no ambiente de trabalho e até na espiritualidade.

A carta A Justiça destaca-se como um convite ao ajustamento, não apenas pessoal, mas também nas relações e perspectivas de vida.

2024 promete ser um ano de seletividade, tanto na defesa de direitos quanto na assunção de responsabilidades. O ajustamento não se limita ao âmbito pessoal; estende-se à recalibragem das relações, provocando uma reflexão profunda sobre o que desejamos extrair da vida.

Desafios que 2024 traz

Outro Spoiler do Tarot para 2024 diz respeito a desafios. Temos tendência para maior reatividade por parte das pessoas, resultando em atitudes mais vigilantes e prontas para reações imediatas.

Nesse contexto, compreender a reflexão antes da expressão se torna ainda mais crucial. Este ano ganha contornos nos quais as palavras adquirem um peso significativo, desencadeando reações e interações intensas, porém também rápidas e impactantes.

A densidade característica deste período reflete-se igualmente no aumento das responsabilidades individuais e coletivas. Tudo aquilo que for semeado encontrará sua colheita, intensificando a percepção de justiça no desfecho das ações empreendidas.

A imparcialidade dA Justiça indica um ano no qual as ações e atitudes não serão determinadas por um espectro absoluto de bem ou mal. Pelo contrário, trata-se de um período que convida à compreensão das diferentes perspectivas, tanto as nossas quanto as das pessoas ao nosso redor.

Assim, vislumbra-se um ano dedicado a desmontar os rótulos de vilões e heróis, buscando uma compreensão mais equilibrada das pessoas e de nós mesmos.

A prudência se faz essencial, segundo a carta de Tarot de 2024. Seja nos ganhos financeiros, nas relações pessoais ou no ambiente de trabalho, cada passo deve ser avaliado com cuidado.

É um ano, portanto, para administrar as conquistas com sabedoria para garantir um futuro estável e equilibrado.

Leo Chioda e Alex Lepletier

Leo Chioda e Alex Lepletier são autores das previsões do Tarot para 2022. Leo é especialista em Tarot do Personare e assina o Tarot Mensal e o Tarot Direto. Também é professor do Curso Básico de Tarot do Personare. Alex tarólogo e ministra cursos e oferece consultas online de Tarot, Baralho Cigano e Runas.

