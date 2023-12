Muitas pessoas têm curiosidade e gostam de se informar sobre as previsões e o Horóscopo Chinês. Então, na medida em que vamos nos aproximado do 1º de janeiro, a busca para saber sobre o Ano Novo Chinês aumenta.

No entanto, ele não começa na mesma data em que comemoramos aqui no Ocidente e tem uma forma bem diferente de celebrar o término do ciclo.

Pensando nisso, te contamos neste artigo o que a Astrologia Chinesa ensina sobre a virada de ano.

Como a Astrologia Chinesa encara os ciclos

A tradição cosmológica e filosófica chinesa considera os fenômenos da natureza, como as estações do ano e as fases da lua, como fatores determinantes para iniciar ou terminar um ciclo.

Por isso, esse momento deve ser encerrado com todo o cuidado e atenção, assegurando que a transição para um novo ano ocorra de maneira fluida e otimizada.

A própria passagem de tempo e as experiências dos ciclos vividos têm uma de suas raízes na China Antiga, reconhecida como o berço mundial da seda.

Surpreendentemente, a invenção da seda não é importante apenas para o vestuário. Também é pela profunda reverência a um culto primitivo: o ciclo do bicho-da-seda e suas transformações.

A relação da seda com a passagem do tempo

Há mais de 5 mil anos, os chineses domesticaram o bicho-da-seda selvagem, cujo fio foi utilizado como matéria-prima na confecção dos tecidos de seda.

Mas a metamorfose do bicho-da-seda levou os antigos chineses a refletirem sobre o ciclo vital de todas as coisas, compreendido da seguinte forma:

O ovo simboliza a gênese da vida.

A germinação da larva representa a vida em puro devir.

A pupa, quando a lagarta constrói seu casulo para completar seu desenvolvimento, é interpretada como a conquista da vida em sua forma mais primitiva.

A transformação final da pupa numa mariposa em voo simboliza o destino da alma após a morte.

Essas metáforas encapsulam uma visão poética e filosófica do ciclo da vida, refletindo-se também nas coisas do mundo e nos fenômenos naturais entre o céu e a terra. Revelando a filosofia chinesa de união entre a natureza e o homem.

A civilização antiga nos legou uma sabedoria rica e cheia de vida. Infelizmente, muitas vezes, esquecida em meio aos avanços tecnológicos que enferrujam nossos sentimentos e potências naturais.

Contudo, ainda podemos recorrer a algumas referências dessa antiga sabedoria, como a Astrologia Chinesa, para compreender a leitura de energia de cada ciclo de maneira mais coerente com nossa natureza.

O que a Astrologia Chinesa ensina sobre a virada de ano

As técnicas astrológicas oferecem diversas bases de leitura cosmológica, alinhadas com a visão oriental chinesa.

Mesmo sendo um conhecimento ancestral, a Astrologia Chinesa permanece conectada com a vida moderna. Especialmente quando se trata da chegada de um novo ano que influencia tanto as pessoas quanto suas crenças e valores.

A tradição do olhar oriental chinês leva em conta o processo contínuo das coisas. Incorpora a visão das energias complementares Yin e Yang que permeiam o universo.

De fato, há uma continuidade entre o dia e a noite, uma polaridade constante de temperatura entre quente e frio, assim como a luz e a escuridão.

Sem dúvida, estes são aspectos da cosmologia chinesa que enriquecem grandemente o modo de enxergarmos o mundo. Assim, nos aproximarmos da natureza, com mais sensibilidade e, quem sabe, nos identificamos mais em cada processo vivido.

