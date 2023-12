Seis dicas para evitar perrengues no Ano Novo

Sim, não bastasse a tradicional correria de final de ano, ainda teremos um Mercúrio Retrógrado pela frente. O último de 2023 começa no 13 de dezembro e vai até 02 de janeiro de 2024, ou seja, você tem ainda alguns dias para resolver o que der. Quer saber o que você pode fazer para evitar perrengues no Ano Novo e nas férias?

Vem que a gente te conta! E já anota aí as datas de Mercúrio Retrógrado em 2024.

O que você precisa saber sobre essa virada

Mercúrio começa a retrogradar na quarta-feira, dia 13 de dezembro de 2023, e termina só na primeira terça-feira do ano, dia 02 de janeiro de 2024. Ou seja, passaremos novamente a Virada do Ano com Mercúrio Retrógrado.

Isso significa que será preciso ter o dobro de atenção para a própria noite de Réveillon, as viagens de Ano Novo e recesso.

A boa notícia é que Júpiter retrógrado em Touro tem fim no dia 30 de dezembro e ainda passaremos a virada com Vênus em Sagitário, que confere uma energia mais descontraída, aventureira e leve para todos os signos.

Mas claro que isso não pode ser motivo para baixar a guarda e facilitar as confusões, já que Mercúrio estará retrógrado. A seguir, não deixe de conferir as dicas para evitar confusões!

Dicas para evitar perrengues no Ano Novo

Mercúrio rege assuntos que têm a ver com comunicação, transportes, rotina e pensamento. Por isso, esses assuntos — todos muito ligados a viagens e férias! — podem passar por alguns problemas e precisar de revisões.

Pensando nisso, a astróloga Nai Tomayno dá seis dicas para que você possa aproveitar os dias que faltam para começar o último Mercúrio Retrógrado de 2023 e evitar perrengue nas férias e no Réveillon.

Assinar contratos: se for possível, adiante qualquer assinatura de contratos — até aquele aluguel de casa na praia, sabe? Se deixar para fazer durante o fenômeno, pode não sair bem como você previa. Comprar ou vender coisas importantes: a chance de dar problema durante a retrogradação é maior, especialmente com eletrônicos e compras online, então adiante tudo que puder, inclusive as passagens. DRs nos relacionamentos e conversas importantes: a comunicação pode ficar bem confusa nesse período e há grandes chances de mal entendidos e ruídos. Faça backup de seus dados: antes de sair para o recesso ou curtir o Réveillon, faça aquele backup esperto para não voltar para o trabalho com surpresas desagradáveis. Adiar ou se planejar BEM se for viajar: não conte com a sorte! Planeje muito bem se for viajar, sempre prevendo um tempo a mais caso algo no percurso dê errado, e revise 3, 4 vezes os documentos e tudo que for importante antes de pegar a estrada. Veja e reflita sobre as previsões para 2024: Mercúrio Retrógrado não é um bom momento para grandes mudanças, mas é ideal para reflexão. Então, se você usar o período para fazer uma autoavaliação e para planejar seus próximos passos, pode ser ótimo. Veja aqui todas as previsões para 2024!

