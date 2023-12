Trânsito de Vênus em Escorpião: mais intensidade e tesão nas relações

De 04 a 28 de dezembro de 2023, ocorre o momento de maior intensidade e tesão nas relações: o trânsito de Vênus em Escorpião. Afinal, o planeta do amor estará no signo mais emocional e intenso do zodíaco.

Com isso, as temperaturas sobem nos próximos 30 dias de Vênus em Escorpião. É um período de amor intenso — para o bem e para o mal. Por isso, veja a seguir dicas de como pessoas solteiras e comprometidas podem tirar o melhor proveito desse período de Vênus em Escorpião.

Vênus em Escorpião para…

… quem não está em um relacionamento:

As temperaturas sobem com trânsito de Vênus em Escorpião, porque a sexualidade fica mais evidenciada.

Se essa não é a sua única praia e você gosta de um pouco de romantismo, procure deixar isso claro.

Se você quer exercer a sensualidade, essa é a hora perfeita de deixar as suas (más) intenções no ar e jogar o jogo do amor.

Capriche no visual, use todo seu charme e sedução, tenha ousadia e seja instigante na conquista!

… quem está em um relacionamento:

O relacionamento pode dar uma balançada neste período, pois o que não está bem tende a aparecer.

Talvez você ache que os problemas são mais sérios do que de fato são, mas de todo modo as dificuldades merecem atenção.

Você talvez sentirá mais necessidade de comunicar seus sentimentos. Talvez perceba que é preciso colocar questões em pratos limpos e propor novos acordos.

E nada de pouco sexo, pois Vênus em Escorpião pede dedicação à intimidade e conexão do casal. Fique mais próximo de quem você gosta, colocando mais sentimento e tesão na relação.

