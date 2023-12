Duas semanas para Mercúrio retrogradar: dicas do que fazer até lá

Faltando exatamente duas semanas para Mercúrio retrogradar, o planeta da mente e da comunicação ingressa nesta sexta-feira (01/12) no sóbrio Capricórnio. É neste signo que ficará retrógrado até o início de 2024.

A seguir, te ajudamos a entender o significado do trânsito de Mercúrio em Capricórnio e o que você pode fazer para se preparar para a retrogradação, já que esse trânsito pode causar alguns contratempos.

Significados do trânsito de Mercúrio em Capricórnio

O trânsito de Mercúrio em Capricórnio é um bom balde de água fria em uma semana quente e intensa (relembre aqui) marcada por Lua Cheia em Gêmeos e as quadraturas de Vênus-Plutão, Sol e Marte-Saturno e Mercúrio-Netuno.

Enquanto Mercúrio em Sagitário nos impulsionava a compartilhar nossas perspectivas de maneira expansiva, em Capricórnio, a abordagem se torna mais estratégica e ponderada.

A entrada deste planeta mensageiro nesta fase pragmática antecipa desafios e aprendizados valiosos. É um ótimo momento para ver as aqui as previsões para seu signo em 2024 e já começar a pensar nas suas metas para o ano novo.

Mercúrio em Capricórnio traz mais praticidade para a nossa vida. Ou seja, deixamos um pouco os devaneios de lado e partimos para a ação e resolução.

Prepare-se para Mercúrio retrógrado em Capricórnio

O trânsito de Mercúrio em Capricórnio começa duas semanas antes da última retrogradação do planeta em 2023. Portanto, a minha recomendação é você aproveitar esse período para resolver tudo que precisa, de relacionamentos a contratos.

Afinal, durante Mercúrio retrógrado, podem ser mais frequentes atrapalhos, confusões e demoras, alertando-nos para a necessidade de paciência e flexibilidade.

Especificamente, a retrogradação de Mercúrio em Capricórnio destaca a importância de uma revisão cuidadosa de compromissos financeiros, proporcionando uma perspectiva clara antes do novo ano.

Afinal, o trânsito ocorrerá bem na época em que recebemos os carnês do IPTU, do IPVA e vários outros boletos, assim como as compras de Natal e preparos para o Ano Novo.

É recomendado, portanto, fazer uma boa revisão sobre os valores e datas para não esquecer de nenhum compromisso.

Como aproveitar as 2 semanas pré-Mercúrio retrógrado

Faça backup e salve tudo que puder, como dados, textos e documentos, para evitar que coisas importantes sejam perdidas por falha de internet ou equipamentos.

Assinar contratos, acordos ou qualquer coisa que for importante para evitar erros ou retrabalhos depois.

Compre ou venda agora o que for importante e antecipe negociações de valores.

Planeje bem suas viagens de fim de ano ou férias, principalmente se for viajar durante a retrogradação, sempre prevendo um tempo a mais caso algo no percurso dê errado ou atrase.

Adiante conversas difíceis ou situações nas quais você precisa cobrar algo de alguém, porque a comunicação pode ficar confusa durante a retrogradação.

Previsões para a sua vida

Cada pessoa vive cada os trânsitos astrológicos de uma forma diferente. Por isso, é importante ver as previsões para esse período pré e durante Mercúrio retrógrado para entender onde você deve ter mais atenção.

A seguir, veja o passo a passo

Vá até o Horóscopo Personalizado do Personare — é gratuito!

Se você não tem cadastro, preencha os seus dados. Se você tem, faça o login no site.

Então, você verá todos os trânsitos ativos na sua vida neste momento.

Procure por “ Mercúrio na Casa…. ” e veja as dicas para a sua vida.

” e veja as dicas para a sua vida. Quando Mercúrio retrógrado acontecer, esse trânsito será atualizado e você poderá ler sobre como sua vida deve ser mexida pela retrogradação.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológico-terapêuticas e foi pioneira na Astrologia brasileira ao falar do Céu geral, ao invés do tradicional horóscopo signo a signo. É idealizadora do curso "Alimentação e seu Mapa Astral" no Personare. Participa dos programas semanais de previsões astrológicas no canal do YouTube do Personare.

