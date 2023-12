Xô estresse: como se manter calma na loucura de fim de ano

Fim do ano ou fim do mundo? Essa é a questão que fica no ar nesta época, não é mesmo? Por isso, neste artigo, compartilho um exercício poderoso para você se manter calma na loucura de fim de ano.

Afinal, os mercados ficam mais cheios, shoppings e estacionamentos lotados, salões de beleza sem horário, diversas festas e compromissos, trânsito caótico, presentes para comprar…

Somado a isso, muitas pessoas com sentimentos de angústia, desespero, agonia… e a saúde emocional indo ladeira abaixo.

Neste artigo aqui, contei como preparar seu emocional para 2024 em 4 passos. Agora, quero te ajudar a escapar desse “efeito manada” e encontrar o seu centro no final de ano.

A importância do seu “centro”

Você reparou que na frase acima eu disse “encontrar o seu centro” ao invés de dizer “manter a calma”, como está no título desse artigo? É porque a nossa calma reside no nosso centro, e é para lá que quero te levar.

Para isso, eu quero que você imagine comigo um exemplo bem explícito para entender essa história de calma X centro.

Provavelmente, quando você era criança, chegavam aqueles parques de diversão itinerantes na sua cidade.

Nesses circos, havia um brinquedo chamado “Samba”, como você pode ver ilustrado na imagem abaixo.

Esse brinquedo simula ser um pandeiro gigante, que gira preso a um centro.

Nós, as crianças, ficávamos sentadas na beira no pandeiro, na periferia daquele centro, onde balança muito, e essa era a brincadeira: balançar desgovernadamente!

Mas, às vezes, ficava um palhaço ou funcionário do parque em pé, no centro desse brinquedo, que tinha total equilíbrio, dançava e brincava.

Por quê? Pois o centro não balança, no centro encontramos estabilidade.

Eu trouxe esse exemplo bem literal para você perceber que, quando embarcamos nessa loucura de fim de ano, é porque saímos do nosso centro e estamos indo lá na periferia, entrando nas emoções dos outros e numa ilusão de correria criada pela mente humana.

Caso você ainda não me conheça, eu sou a cofundadora de um sistema terapêutico chamado Liberação Emocional, criado especialmente por eu ter percebido que todos os nossos problemas e desafios têm um componente emocional.

Mas quando encontramos a emoção que está travada, podemos liberá-la e, junto a ela, também é liberado o fluxo de soluções para a nossa vida.

Exercício para se manter calma na loucura de fim de ano

Para te ajudar a dar um chega para lá no estresse e se manter calma nessa loucura de fim de ano, eu tenho um exercício poderoso para você fazer sempre que desejar.

Assim que notar os primos sinais de que está ficando estressada, mais irritada, ansiosa ou angustiada. Ou se sentir que está acelerando e ainda assim não dando conta dos compromissos, siga o passo a passo abaixo.

Volte sua atenção para o seu corpo, coloque uma de suas mãos no lugar do corpo onde você sente esse estresse surgindo (geralmente é o alto ou centro do peito, ou abdômen e ventre) e diga para si (mentalmente ou em voz alta se for possível): “Está tudo bem. Você tem todo o tempo do mundo. O mundo não vai acabar. Eu estou aqui pra você independente do que aconteça. Está tudo bem.” E comece a imaginar todas essas partes suas que foram se espalhando por aí, que estão na periferia do seu ser, distantes do seu centro, voltando para você. Imagine um feixe de luz no centro do seu corpo, da base da sua coluna até o topo da sua cabeça, recolhendo e atraindo de volta todas essas suas partes que agora retornam ao centro, e te fortalecem.

Esse exercício é poderosíssimo e tenho certeza que irá te alinhar profundamente. Experimente e me deixe saber (me chama no Instagram) como você ficou depois!

Aproveite e envie agora esse artigo para todas as pessoas que você quer ver bem e alinhadas nesse final de ano.

Para saber mais sobre 2024:

Gabi Squizato

Sou terapeuta, mentora e professora de desenvolvimento pessoal, te entregando recursos para você viver melhor.

