2024: Como usar a cor do ano para amor e relações

Em 2024, a cor do ano é o Rosa. Segundo a Terapia das Cores e da Numerologia, ela ajuda na harmonização dos relacionamentos e na melhoria da comunicação interpessoal. Por isso, te contamos a seguir como usar a cor do ano para o amor e as relações.

Para você entender melhor, o número regente de 2024 é o 8, devido à soma dos algarismos: 2+0+2+4 = 8. Nesse sentido, o Rosa é a cor que melhor se alinha com as características e influências do número 8.

Esta conexão entre cor e ano oferece oportunidades para explorar e integrar os significados dessa tonalidade em diferentes aspectos da vida, mas principalmente nos relacionamentos.

Como usar a cor do ano para amor e relações

A seguir, te contamos como incluir a cor rosa na sua vida e se beneficiar dos seus efeitos, como fortalecer os laços afetivos. Além disso, ampliar a capacidade de aceitar diferenças e buscar pela reconciliação de conflitos passados.

Além disso, o Rosa atua no Chakra Cardíaco, estimulando a energia vital e auxiliando na resolução de pendências relacionadas aos vínculos pessoais.

Por isso, para colher todos esses benefícios, te contamos a seguir como usar a cor do ano para amor e relações.

Vestuário e acessórios

Experimente colocar o Rosa em suas roupas, acessórios e até mesmo em esmaltes durante todo o ano de 2024. Essa simples adição de cor pode influenciar positivamente seu estado de espírito e sua interação com o ambiente ao seu redor.

Meditação

Aproveite a cor do ano em exercícios de meditação, como o Ho’oponopono, visualizando o Rosa no Chakra Cardíaco e permitindo que sua energia flua pelo corpo. Essa prática pode ser realizada em momentos específicos do dia, oferecendo uma oportunidade de harmonização e reconciliação consigo e com os outros.

Veja como é fácil fazer:

Sente-se em uma posição confortável

Respire profundamente por alguns segundos

Feche os olhos e visualize a cor rosa no seu chackra cardíaco

Então, inspire e mentalize a cor fluindo pelo seu corpo

Repita em voz alta algumas vezes: “Eu sinto muito, me perdoo, te amo e sou grata (o)!”

Faça algumas respirações e finalize.

Alimentação

Incluir alimentos da cor Rosa em sua dieta, como beterraba, manga rosa, lichia e salmão, pode potencializar os benefícios terapêuticos dessa tonalidade.

Ambientes e decoração

Segundo os princípios do Feng Shui, o Rosa é a cor do amor, da felicidade, do romance e representa intenções puras.

É indicado para corredores de entrada, dormitórios e espaços destinados ao estudo, assim como para o guá dos relacionamentos, promovendo uma atmosfera de harmonia nos relacionamentos.

Cristal de Quartzo rosa

O quartzo rosa é conhecido como a pedra do amor. Atrelado às nossas emoções, ao amor-próprio e ao perdão, o cristal pode ser usado para dissolver as cargas acumuladas que reprimem a capacidade do coração de dar e receber amor.

Para se beneficiar da energia do quartzo rosa, você pode:

Posicioná-lo no centro do peito e imaginá-lo pulsando junto ao seu Chakra Cardíaco (perto do seu coração).

Mentalizar a energia rosa invadindo seu coração e se expandindo para seu corpo todo a cada pulsação, como uma vibração de amor que cresce a partir do seu peito e envolve você inteiro.

A visualização não tem tempo exato, a pessoa deve fazê-la até achar que está totalmente tomada pela energia do quartzo rosa.

