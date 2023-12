Passo a passo para se livrar de ressentimentos e deixar a vida fluir

Carregar ressentimentos e mágoas pode tornar nossa jornada na vida mais difícil. Isso porque essas emoções negativas ocupam espaço em nosso ser, bloqueando o fluxo de energias positivas e novas oportunidades. Pensando nisso, compartilho um passo a passo para você se livrar de ressentimentos e deixar a vida fluir.

Você pode seguir esses passos na ordem abaixo ou então ir fazendo conforme você sentir e puder. Todos eles vão ajudar a limpar sentimentos que podem estar atrapalhando o seu desenvolvimento, seja no amor, no trabalho ou em qualquer área da vida.

Lembre-se de que o processo pode levar tempo, mas o resultado valerá a pena. Esteja aberta para o novo e para as possibilidades que o futuro reserva.

5 passos para se livrar de ressentimentos

Passo 1: Seja brutalmente honesta consigo

O primeiro passo para liberar ressentimentos é encarar suas emoções de frente. Reserve um momento tranquilo, respire fundo e seja honesta consigo mesma. Pergunte-se:

Qual é a minha maior mágoa atualmente?

Qual é a minha maior culpa?

Qual é o meu maior ressentimento?

Não se julgue por esses sentimentos; eles são normais. Ao confrontá-los, você está dando o primeiro passo para liberá-los.

Passo 2: Escreva uma carta para o seu passado

Escrever uma carta para seu passado pode ser uma maneira poderosa de deixar para trás o que não serve mais.

Comece descrevendo o que deseja deixar para trás e, em seguida, agradeça por todas as lições que o passado lhe ensinou.

Por fim, queime a carta ou jogue-a fora, simbolizando a liberação desses sentimentos.

Passo 3: Conecte-se com sua espiritualidade

Independente de suas crenças espirituais, cultivar uma conexão diária com a espiritualidade pode trazer uma sensação de gratidão e plenitude.

Agradeça diariamente, faça preces ou intenções e crie um relacionamento com sua espiritualidade.

Você também pode tentar essa meditação para liberar ressentimentos que gravei para vocês:

Passo 4: Faça uma limpeza energética em seu ambiente

Nosso ambiente também pode acumular energias negativas. Doe o que não serve mais e agradeça por cada objeto que você estiver desapegando.

Em seguida, faça uma limpeza energética em sua casa, usando vinagre, o qual é um poderoso limpador de energias nocivas.

Se você precisar de ajuda, conte comigo neste processo de limpeza do seu lar que você pode conhecer melhor aqui.

Passo 5: Faça um banho de limpeza

Intencione deixar para trás o peso do seu passado. As ervas são uma maneira incrível e simples de te ajudar (veja aqui um guia delas).

Ervas como arruda e guiné têm propriedades de corte e remoção de energias negativas. Já sálvia, boldo e manjericão também podem ser usados para limpezas energéticas mais suaves e equilibradoras.

Como fazer o banho:

Ferva um litro de água e desligue.

Então, em um balde, despeje as ervas desejadas, o vinagre (poderoso limpador) e a água quente por cima.

Quando a preparação amornar, coe e, após o seu banho de costume e jogue o banho no corpo (pode ser da cabeça ou dos ombros, isso é bem pessoal).

Intencione, enquanto o despeja, que o seu campo energético está sendo limpo e purificado

Depois, pode se secar como normalmente faz.

Ao seguir esses passos, você estará no caminho para liberar ressentimentos e permitir que a vida flua com mais facilidade.

Aline Lang

Aline Lang é especialista em Limpeza Energética e Liberação Emocional® Formada em Liberação Emocional, Curso de Magia, Theta Healing (DNA Básico, DNA Avançado e Aprofundando no Digging); especializações em Manifestação e Abundancia, Alma Gêmea, Ritmo e Peso Perfeito, Reiki nível I, II, III e mestre, Regressão terapêutica e Constelação Familiar.

