Rosa é a Cor de 2024: Saiba tudo sobre a energia da cor do ano

A Cor de 2024 é o Rosa por conta do número regente deste ano, que é o 8. Ou seja, a cor de 2024 é definida conforme a Terapia das Cores e a Numerologia.

Em 2024, vamos todos estar sob a energia do Ano Universal 8, sendo a soma dos algarismos do novo ano, ou seja, 2+0+2+4 = 8.

Para Terapia das Cores, a cor Rosa está associada ao número 8 e, por isso, neste artigo, você poderá entender os significados desta cor relacionada a 2024.

Os significados de um ano regido pelo 8

O número 8 está associado a planejamento, organização, flexibilidade, justiça e discernimento para tomar decisões, portanto este provavelmente será um ano ótimo para montar estratégias, elaborar novos projetos, planejar e organizar tudo que considera mais importante.

Se você conseguir atuar conforme as “exigências” do ano, terá mais chances de prosperar na sua vida em 2024.

Os anos são regidos por números de 1 a 9, segundo a Numerologia, como uma jornada de crescimento e evolução. Cada número tem mais ligação com uma cor, segundo a Terapia das Cores. No caso, o 8 está associado ao Rosa.

Para continuar lendo sobre o assunto:

Significados da cor de 2024

A cor Rosa tem a função de harmonizar e melhorar a comunicação nos relacionamentos e ajuda a melhorar a capacidade de saber se comunicar na hora de interagir com as pessoas.

Desse modo, a cor de 2024 pode ajudar você a se permitir, a aceitar as diferenças, bem como a buscar reconciliações e entendimentos de mágoas e ressentimentos do passado. Relacionamentos de modo geral sempre trazem aprendizados e desafios, lembre-se disso.

Tudo que nos envolvemos está ligado a pessoas, direta ou indiretamente, se não temos boas relações e boa comunicação fica impossível se planejar em qualquer área da vida.

O rosa atua no nosso Chakra Cardíaco – localizado na altura do coração – estimulado pela cor, através da glândula timo, responsável pelo nosso sistema imunológico e energia vital.

Se você precisa se reconciliar com alguém, 2024 pode ser o ano para isso, a energia estará propícia para resolver pendências nos relacionamentos em todos os aspectos.

Como usar a cor de 2024

Para se beneficiar da energia da cor Rosa experimente usar nas roupas, acessórios, esmaltes, água solarizada (veja como fazer), na decoração da sua casa durante o ano de 2024.

Além disso, você pode usar a cor do ano 2024 em um exercício de meditação. Veja como é fácil, utilizando o Ho’oponopono:

Sente-se em uma posição confortável

Respire profundamente por alguns segundos

Feche os olhos e visualize a cor rosa no seu chackra cardíaco

Então, inspire e mentalize a cor fluindo pelo seu corpo

Repita em voz alta algumas vezes: “Eu sinto muito, me perdoo, te amo e sou grata (o)!”

Faça algumas respirações e finalize.

Essa breve meditação com a cor Rosa pode ser feita em qualquer horário do dia, mas pode ser bastante especial antes de dormir, durante sua higiene do sono. Se preferir, coloque uma música para te guiar.

Aproveite toda a energia da cor Rosa em 2024 para se harmonizar com os seus relacionamentos e ter uma boa comunicação.

E se tiver alguma dúvida ou queira compartilhar alguma experiência com o uso da cor, escreve para mim.

Previsões para 2024

Prepare-se para o novo ano com os nossos guias completos de previsões para 2024:

Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seuaqui e. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal . + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral,! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses.

Solange Lima

Terapeuta integrativa e numeróloga. Utiliza técnicas como Florais, Aromaterapia, Cromoterapia e Reiki. Realiza atendimentos online.

atendimento.sol08@gmail.com

O post Rosa é a Cor de 2024: Saiba tudo sobre a energia da cor do ano apareceu primeiro em Personare.