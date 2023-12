Siga estas 5 etapas se você não quiser que o álcool prejudique sua saúde

Com o fim de ano chegando, motivos para comemorar (e beber) não faltam. Mas se você quer reduzir danos do álcool, compartilho um guia com 5 etapas simples e efetivas.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda que seja consumido até 30 gramas de álcool por dia. Isso significa em média três copos de chope, ou duas taças de vinho, ou uma dose de uísque.

Se passar disso, você pode sofrer de leves a graves consequências pelo excesso de bebida alcoólica, entre elas:

no curto prazo: arritmia cardíaca, desidratação severa, hipoglicemia grave e também comportamentos de alto risco, como dirigir, relações sexuais sem proteção, quedas e acidentes.

no longo prazo: gastrite, aumento de pressão arterial, problemas cardíacos, hepatite, cirrose, danos no fígado, coração, pâncreas e distúrbios do sistema nervoso.

Então, se você quer curtir as festas de fim de ano, os happy hours com os colegas e celebrar com quem ama sem maiores danos ao seu organismo, siga essas 5 dicas.

5 passos para reduzir danos do álcool

Se você seguir essas etapas, certamente conseguirá evitar riscos à sua saúde.

1. Coma enquanto bebe

Não beba de estômago vazio! O álcool deve ser acompanhado de uma boa refeição. Existem até vinhos e bebidas que são harmonizados com as refeições, ou seja, a bebida pode ser um complemento — e não o ’prato’ principal ou exclusivo.

Caso não seja possível comer uma refeição completa, tente fazer uma bandeja de aperitivos mais saudável para acompanhar. Mas evite os embutidos, que fazem muito mal à saúde.

Você pode colocar tomates-cereja temperados, antepastos de legumes como abobrinha ou berinjela, azeitonas, palmitos, húmus, babaganoush, pão de fermentação natural ou sem glúten e castanhas (só tenha atenção com o limite delas!).

2. Limite-se a uma dose alcoólica por ocasião

A dose, aqui, é aquela definida pela OMS e equivale a 14 gramas de etanol puro, que corresponde a 350ml de cerveja (5% de álcool), 150ml de vinho (12% de álcool) ou 45ml de destilado (vodca, uísque, cachaça, gin, tequila com 40% de álcool).

Sim, limites podem ser chatos, mas são absolutamente necessários. Lembre-se que o importante dessa ocasião não é a bebida, mas o motivo da comemoração: estar com quem gosta, a alegria de estar vivo, as datas comemorativas…

Curta a sua dose devagar e prazerosamente!

3. Mantenha-se hidratado

Por incrível que pareça, o álcool desidrata! É só pensar no quanto você vai ao banheiro quando bebe cerveja. Por isso, manter a hidratação – ou seja, o consumo de água – enquanto bebe é fundamental.

A conta ideal de hidratação é de 30 a 35ml de água por quilo de peso! Ou seja, uma mulher com 60kg (60 x 30) deve consumir pelo menos 1,8 litros de água. Entenda mais aqui sobre a quantidade de água por dia.

Por isso, o ideal é ter uma garrafa transparente que você saiba a capacidade, para facilitar o controle da quantidade de água ao dia.

Quando estiver bebendo, vá intercalando goles da sua bebida alcoólica com água.

Você já ouviu falar em água solarizada? Veja aqui como fazer a energização solar e amenizar a depressão e o desânimo.

4. Beba até 4h antes de dormir

Tome a sua bebida ao menos 4 horas antes do horário em que irá dormir. Essa prática ajuda o corpo a “lidar” com o álcool, sem prejudicar o seu sono.

Com a melhora na qualidade do descanso e, claro, dosando a quantidade de álcool ingerida, você irá acordar sem a sensação de ressaca.

Se precisar de ajuda, veja aqui dicas para a ressaca e se recuperar dos danos do álcool.

5. Tenha antioxidantes caprichados nesse dia

Consumir alimentos ricos em antioxidantes todos os dias e, especialmente, caprichar no dia em que for beber, ajuda a reduzir os danos causados pelo álcool no seu corpo.

Priorize:

alimentos com as cores laranja (como a própria laranja, abóbora, cenoura)

de cor vermelha (melancia, tomate, goiaba)

de cor roxa (uvas, mirtilos, amoras)

além de oleaginosas, folhas verde-escuras e chás à base de ervas são antioxidantes naturais.

Caso passe dos limites ou mesmo tenha dificuldades pare se recuperar, veja aqui uma receita de suco detox pós-festas.

Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seuaqui e. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal . + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral,! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses.

Amanda Regina

Nutricionista Funcional, Personal Diet e ampliada pela Antroposofia. Gosta muito de cozinhar! Atua em consultório e palestras, cuidando principalmente de saúde da mulher; emagrecimento trabalhando comportamentos alimentares, transição para o vegetarianismo ou veganismo, e ajudando a estabelecer uma relação saudável e prazerosa com a comida!

amandareginanutri@gmail.com

O post Siga estas 5 etapas se você não quiser que o álcool prejudique sua saúde apareceu primeiro em Personare.