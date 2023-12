O que os Astros prometem para 2024: descubra os 3 principais temas do ano

Todo mundo quer saber como será o próximo ano, o que podemos esperar de bom e de ruim, não é? Por isso, nós te contamos o que os Astros prometem para 2024 com base nos principais temas do ano: prosperidade, saúde mental e modernização.

Mas o que isso quer dizer e quais são as tendências em relação a esses temas? É isso que as astrólogas Vanessa Tuleski e Naiara Tomayno contam a seguir.

3 principais temas de 2024

Os três principais temas do ano são determinados por três dos trânsitos astrológicos mais significativos que ocorrerão ao longo de 2024. São eles:

PROSPERIDADE e Júpiter em Touro : desde 16 de maio de 2023, o planeta da expansão e das oportunidades está no terreno e material signo de Touro. Por isso, há mais impulso para buscar segurança financeira, construir riqueza, prosperar e buscar estabilidade material. O trânsito vai até 25 de maio de 2024.

e : desde 16 de maio de 2023, o planeta da expansão e das oportunidades está no terreno e material signo de Touro. Por isso, há mais impulso para buscar segurança financeira, construir riqueza, prosperar e buscar estabilidade material. O trânsito vai até 25 de maio de 2024. MODERNIZAÇÃO e Plutão em Aquário : o planeta das transformações profundas começou a mudar para o signo das inovações ainda em 2023. Plutão transita em Aquário durante os próximos 20 anos. Em 2024, deve promover muita modernização, impulsionada por tecnologia, inteligência artificial e avanços científicos e sociais.

: o planeta das transformações profundas começou a mudar para o signo das inovações ainda em 2023. Plutão transita em Aquário durante os próximos 20 anos. Em 2024, deve promover muita modernização, impulsionada por tecnologia, inteligência artificial e avanços científicos e sociais. SAÚDE MENTAL e Saturno em Peixes: Saturno é associado a restrições e desafios, e Peixes é um signo que lida com emoções e espiritualidade. O trânsito de Saturno em Peixes começou em 2023 e segue até 25 de maio de 2025. Portanto, em 2024, questões internas ficam muito intensas, o que pode afetar nossa saúde mental.

O que os Astros prometem para 2024

A seguir, entenda melhor o que significa e como aproveitar cada um desses temas que predominam no novo ano.

Prosperidade

O ano de 2024 inicia com a presença de Júpiter em Touro, o que impulsiona a busca por estabilidade financeira e segurança material. Nesse sentido, Júpiter potencializa as energias do signo de Touro, estimulando a construção de riqueza e a busca por uma base financeira sólida.

Sob essa influência, as pessoas sentirão um forte desejo de aumentar suas fontes de renda, investir em propriedades e garantir um futuro mais estável.

No entanto, é crucial evitar a complacência, pois o excesso de conforto pode limitar o crescimento financeiro.

Este trânsito ressalta a importância de gerenciar finanças de forma responsável, criando uma rede de segurança financeira e valorizando a estabilidade em vez de assumir riscos desnecessários.

Modernização

Plutão em Aquário indica uma era de intensa modernização impulsionada por avanços tecnológicos, principalmente na esfera da inteligência artificial.

Este trânsito levanta questões éticas e preocupações relacionadas à segurança cibernética e ao equilíbrio entre os benefícios e riscos da tecnologia emergente.

A sociedade enfrentará desafios significativos ao lidar com o impacto da inteligência artificial em diversas áreas, desde a economia até a vida cotidiana.

A interseção entre Júpiter em Gêmeos e Plutão em Aquário promete uma rápida integração da inteligência artificial em vários setores, transformando a forma como vivemos, trabalhamos e nos relacionamos.

Saúde Mental

Saturno em Peixes destaca a importância da saúde mental e do crescimento espiritual. Este trânsito convoca os indivíduos a lidarem com questões emocionais profundas, incentivando o autoconhecimento e a compreensão das próprias emoções.

A empatia, a compaixão e a busca por ações altruístas serão enfatizadas, enquanto se procura equilibrar aspirações idealizadas com as realidades práticas da vida.

Este período pode gerar um aumento no estresse emocional se não houver um gerenciamento adequado, mas também oferece a oportunidade de desenvolver a compreensão emocional e a conexão espiritual mais profunda.

Veja algumas dicas para cuidar da sua saúde mental em 2024:

