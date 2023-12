Último Mercúrio retrógrado do ano e mais: calendário astrológico de dezembro de 2023

O último mês do ano chega com o clima festivo, embalado pela energia otimista e animada de Sagitário. No entanto, desta vez, temos o último Mercúrio retrógrado de 2023 para dar uma bagunçada no clima e outros trânsitos que merecem atenção. Por isso, vem ver o calendário astrológico de dezembro de 2023.

Se quiser ver o horóscopo de dezembro para cada signo, clique aqui. A seguir, compartilhamos um resumo com os principais movimentos astrológicos do mês para você ir se preparando.

E não esqueça que você tem um horóscopo só seu aqui, personalizado conforme o seu Mapa Astral.

Calendário astrológico de dezembro de 2023

01/12: Mercúrio em Capricórnio

Enquanto Mercúrio em Sagitário nos impulsionava a compartilhar nossas perspectivas de maneira expansiva, o ingresso do planeta em Capricórnio nos torna mais estratégicos, ponderados e práticos. Portanto, aproveite para resolver o que precisa antes da retrogradação (veja dicas aqui).

12/12: Lua Nova em Sagitário

Às 20h32 do dia 12/12, começa a Lua Nova em Sagitário, ampliando a energia de otimismo, alegria, autoconfiança e expansividade. Nesse sentido, temas como viagens, novos horizontes e cursos ficam em destaque também. A dica é aceitar convites e se abrir a experiências.

04/12: Vênus em Escorpião

De 04 a 28 de dezembro, ocorre o momento de maior intensidade e tesão nas relações. Afinal, o planeta do amor estará no signo mais emocional e intenso do zodíaco. Mas cuidado, pois é um período de amor intenso para o bem e para o mal. Veja aqui dicas de como pessoas solteiras e comprometidas podem tirar o melhor proveito de Vênus em Escorpião.

06/12: Fim de Netuno retrógrado em Peixes

Acaba o período de seis meses em que pudemos viver mais situações de escapismos, ilusões, pseudo-espiritualidade e fake news. Mesmo com o fim da retrogradação, Netuno segue em Peixes, onde está desde março de 2012, até o final de 2026.

13/12: Mercúrio retrógrado em Capricórnio

O último Mercúrio retrógrado de 2023 vai até 02/01/2024, ou seja, mais uma vez (na virada de 2022 para 2023 também tivemos), podemos ter uma virada de ano um pouco mais conturbada, com confusões em viagens, atrasos, dificuldades de comunicação e problemas em sistemas.

Como será uma retrogradação em Capricórnio, é importante fazer uma revisão cuidadosa de compromissos financeiros. Já anota aí as datas de Mercúrio retrógrado 2024.

22/12: Sol em Capricórnio e início do Verão

À 0h27 de 22/12, o Sol chega em Capricórnio, dando início também ao Verão. A temporada capricorniana nos convida a definir nossas metas e em quais delas iremos concentrar nossa energia. O verão é uma fase poderosa, onde tudo se faz pleno, abundante, exuberante e totalmente à mostra – veja aqui como aproveitar o Solstício de Verão.

23/12: Mercúrio em Aquário

Este é um dos melhores signos para o planeta da informação e da comunicação se expressar. Ufa! É um alívio que faltava nesse fim de ano. Ao atribuirmos as características aquarianas como desapego, singularidade e liberdade, ficamos mais abertos a ideias claras, inovadoras e futuristas. Aproveite e relaxe!

29/12: Vênus em Sagitário

Depois de um período no intenso signo de Escorpião, o planeta do amor ingressa no signo mais otimista do zodíaco, dando início a um período com energia boa e leve para as relações. Veja aqui dicas para quem está e quem não está em um relacionamento.

30/12: Fim de Júpiter retrógrado em Touro

Antes de 2023 se despedir, ainda temos outro trânsito positivo: Júpiter retoma seu movimento direto em Touro, onde fica até maio de 2024. A retrogradação serviu para refletir sobre questões ligadas à expansão.

Agora, é hora de partir para a prática, justamente nessa época do ano em que tomamos decisões sobre faculdades, especializações e outros grandes planos para o novo ano.

Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seuaqui e. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal . + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral,! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses.

Personare

A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias.

conteudo@personare.com.br

O post Último Mercúrio retrógrado do ano e mais: calendário astrológico de dezembro de 2023 apareceu primeiro em Personare.