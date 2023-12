Dicas do Feng Shui para a decoração de Natal de 2023

Se você ainda não enfeitou sua casa para o Natal, aproveita essas dicas! E se você já montou, ainda dá tempo de fazer ajustes e harmonizar sua decoração do Natal de 2023 com o Feng Shui.

As casas exercem um grande efeito sobre todos os aspectos de nossas vidas, mesmo que não estejamos conscientes disso. Quando falamos em Feng Shui, estamos nos referindo, basicamente, à ideia de equilibrar as pessoas e seus ambientes.

E o que acontece no Natal? De um dia pro outro, acrescentamos novos elementos na decoração, em geral, mudando radicalmente seu aspecto. Faz sentido, então, que de repente ocorram mudanças na nossa vida.

Por isso, o melhor é nos prepararmos para elas, e cuidarmos para que essas mudanças sejam sempre para melhor!

Veja outras dicas:

Como aplicar Feng Shui na sua casa

Nesse artigo vamos tratar de outro tipo, o Feng Shui Tradicional Chinês, que possui ferramentas para identificar as variações dos potenciais energéticos ao longo do tempo.

Vamos então usar as previsões do Feng Shui para o ano de 2023 e para o mês de dezembro, e te ajudar a montar uma decoração de Natal que te traga todos os presentes que você está esperando.

A primeira coisa que você precisa saber é que, pelo Feng Shui Tradicional Chinês, os 8 setores são alinhados às 8 direções da rosa-dos-ventos. Para isso, você vai precisar encontrar o centro da sua casa, e identificar para onde está o Norte.

Atenção: não é a parede da porta de entrada, como no neo-Feng Shui do Chapéu Preto. Aqui estamos falando do Norte mesmo, aquele indicado pela seta vermelhinha da bússola. Se você nunca fez isso, veja aqui o passo a passo.

Feng Shui para a decoração de Natal de 2023

Agora que você já sabe o Norte da sua casa, veja a seguir dicas de decoração para cada um dos 8 setores nesse mês de dezembro de 2023 segundo o Feng Shui. A ceia de Natal esse ano vai ser a mais alegre e harmônica que você já viu!

Norte

Se você estava planejando colocar sua Árvore de Natal no setor Norte da casa, você deu sorte! Esse é o local onde a decoração tradicional de Natal se harmoniza melhor com os potenciais do Feng Shui.

Aqui você pode usar objetos com formato alongado, vertical, tais como castiçais e bambus, e também com formato pontiagudo: triângulo, estrela, pirâmide e cone, como nos pinheiros de Natal.

Neste setor, também são super bem-vindas as luzes coloridas e as velas acesas. A gama de cores mais adequada para o setor este mês passa por todos os tons de vermelho, rosa forte e laranja, e também pelos diversos tons de verde, turquesa e azul claro.

Nordeste

Este setor pede uma decoração de Natal de tons frios, como azul escuro, preto, cinza e branco. Em compensação, você pode caprichar nos tons metálicos, como dourado, prateado e cobre.

As formas redondas e esféricas estarão bastante harmônicas com os potenciais do setor em dezembro, bem como as formas sinuosas e onduladas. Ou seja, você pode usar muitas bolas e guirlandas, e complementar com festões metalizados e azuis.

Os sons de metal também são favoráveis aqui. Por isso, aproveite para tocar músicas natalinas instrumentais, especialmente aquelas com sons de piano, harpa e violão.

Leste

O setor leste abriga estrelas desfavoráveis neste mês de dezembro. Se você puder, evite montar sua árvore de Natal aqui, bem como permanecer aqui por muitas horas.

Mas se não tiver jeito, capriche na decoração metálica. As recomendações são parecidas com aquelas do setor Nordeste, mas com um enfoque maior para os círculos, esferas e os tons metálicos.

Nesse sentido, uma boa sugestão são as decorações artesanais com cabaças (também conhecidas como porongo no Sul do Brasil) em formato de 8 e pintadas de dourado e prateado. Esse é um recurso do Feng Shui Tradicional contra potenciais de estagnação.

As músicas instrumentais tranquilas também ajudam a suavizar a energia deste setor.

Sudeste

Este é um setor que no mês de dezembro de 2023 apresenta uma tendência a competitividade, conflitos e discussões. Você pode montar sua árvore de Natal aqui, mas, para garantir a harmonia familiar, é melhor não realizar a ceia neste local.

Os potenciais do setor este mês pedem uma gama de cores bem interessante. Por isso, você pode usar todos os tons quentes, incluindo vermelho, púrpura, rosa, laranja, amarelo, marrom, bege e até mesmo o roxo.

Os formatos dos objetos e enfeites podem ser pontiagudos, triangulares, cones ou estrelas, e também quadrados, retos e horizontais.

Além disso, capriche nas velas acesas e lâmpadas, que ajudarão a harmonizar as energias deste setor no mês de dezembro de 2023. Objetos em cerâmica e pedra também estarão adequados aqui, bem como os tecidos naturais, como algodão, fibra de bambu e juta, por exemplo.

Sul

Este setor, assim como o Leste, em dezembro de 2023 pede a presença de uma decoração de tons neutros, combinados a muito dourado e prateado. Uma pequena quantidade de tons de terra pode estar presente, desde que não predomine no ambiente.

Se já houver tons quentes como vermelho ou laranja no ambiente, melhor fazer a decoração de Natal somente em tons metálicos mesmo. Aqui, as luzinhas de Natal devem ser brancas ou azuladas, ao invés de coloridas.

Você pode enfeitar sua Árvore de Natal com muitas bolas, laços e festões dourados e prateados. Este pode ser um bom local para o presépio, se você costuma montar um. Guirlandas bem redondas e douradas ou prateadas são ideais para este local.

Sudoeste

Aqui temos a possibilidade de uma decoração um pouco diferente e mais variada do que nos outros setores. A gama de cores adequada pelo Feng Shui no mês de dezembro de 2023 transita desde os tons mais frios de preto, azul escuro, azul claro, verde, indo até os tons mais quentes de vermelho, rosa, laranja e roxo.

Podemos usar formatos verticais como castiçais e bambus, e também podemos decorar com jarros de flores. Pode estar presente o tradicional pinheiro de Natal, com seu formato cônico, estrela na ponta e muitos enfeites coloridos. As luzinhas de Natal também podem ser usadas em abundância aqui.

É um setor que este mês combina sabedoria, beleza, romance e boa comunicação. Se for possível, realize a ceia de Natal neste local.

Oeste

Neste setor encontramos potenciais que podem trazer muito entusiasmo, porém também o risco de conflitos no mês de dezembro de 2023.

Para harmonizar o Feng Shui do setor, recomendamos a presença de objetos quadrados, horizontais, feitos de cerâmica, pedra, e também tecidos naturais, como algodão ou palha.

Vasos com flores plantadas também podem ajudar a compor a decoração de Natal.

A gama de cores principal deve ser em tons de terra, que incluem não só os marrons e bege, mas também o amarelo e o caramelo.

A decoração pode ser complementada por alguns toques de azul (desde os tons mais escuros até os mais claros) e verde. Se a sua árvore de Natal tiver o formato de um tradicional pinheirinho, complemente a decoração com decorações de formas sinuosas, onduladas, como festões azuis.

Nordeste

Neste setor, temos mais uma vez a necessidade de predomínio dos tons metálicos e formas arredondadas na decoração de Natal deste mês de dezembro de 2023.

Você pode usar uma árvore de Natal branca ou prateada, decorada com enfeites também em tons metálicos. Para complementar, podem ser usados objetos em tons de azul escuro e preto. Será uma decoração muito elegante, com certeza!

Segundo o Feng Shui, as formas mais adequadas para os enfeites deste setor são o círculo, a esfera e as formas onduladas e sinuosas. Um enfeite de bola de neve ficará perfeito neste local!

Outra boa recomendação para este local em dezembro são as músicas instrumentais tranquilas com sons de piano, violão ou harpa. Elas ajudarão a criar um ambiente harmônico para o seu Natal.

Gostou das dicas?

Elas são válidas até o final do dia 5 de janeiro, quando ocorre a mudança do mês segundo o Calendário Solar Chinês.

Se quiser ver uma análise mais detalhada das energias do mês de dezembro de 2023, assista a esse vídeo, com as tendências completas do Feng Shui deste mês:

Aline Mendes

É arquiteta e consultora de Feng Shui e Geobiologia, autora do livro "Feng Shui - Terapia de Ambientes" e representante oficial do Feng Shui Research Center no Brasil.

contato@alinemendes.com.br

