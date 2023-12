Quais são os desafios aos signos em 2024 e como se preparar

Este guia ajuda você a se preparar para os desafios dos signos em 2024. Isso porque os movimentos que os planetas vão fazer neste podem trazer questões específicas e profundas.

Entre eclipses, retrogradações e trânsitos planetários, se desenha um cenário de transformação e aprendizado para todos os signos do zodíaco. Se você se preparar para o que vem por aí, poderá se planejar e até transformar desafios em oportunidades.

Desafios de Áries em 2024

Sua saúde e seus relacionamentos são os principais desafios em 2024. Devido ao eclipse no seu signo, em abril, as pessoas de Áries podem ver surgir problemas de saúde que estavam ocultos.

Para se preparar, você pode começar cuidar melhor de si e adotar hábitos saudáveis. E, claro, manter seus exames de rotina em dia.

Se você não revisar seus hábitos desde agora, possivelmente vai ser ver obrigada (o) a rever a organização do seu dia a dia durante a retrogradação de Mercúrio em Virgem, em agosto.

Seu desafio é fazer as mudanças necessárias para levar uma vida mais saudável e equilibrada, especialmente em relação à saúde e ao trabalho.

Desafios de Touro em 2024

Seu desafio é reestruturar seus relacionamentos com colegas, amigos e grupos dos quais você faz parte. Quem é de Touro precisa estabelecer limites saudáveis e exercer maior responsabilidade ao identificar até onde pode se doar.

É crucial avaliar quais grupos merecem seu comprometimento e de quais você precisa desapegar. Afinal, relacionamentos disfuncionais podem se manifestar em sintomas físicos.

Além disso, os eclipses, podem ser momentos em que problemas relacionados à saúde física e mental, rotina e alimentação de Touro se revelam.

Plutão, por sua vez, desafia Touro a repensar sua identidade pública e a imagem que projetou até agora. Esse não é um sinal de tragédia, mas de uma transformação profunda que pode alterar a direção da sua vida e do seu status social.

Plutão exige mais esforço na Carreira e pode implicar em mudanças significativas, como a mudança de residência para se adequar a um novo emprego ou a chegada de um filho, requerendo adaptações importantes na imagem e no status.

Embora essas transições possam ser difíceis, é importante lembrar que são enriquecedoras e que Touro tem a maturidade necessária para enfrentá-las.

Desafios de Gêmeos em 2024

Até 25 de maio, há risco de Gêmeos sentir vazio existencial e a necessidade de fazer profunda reflexão em busca do propósito na vida. Esse período pode ser desafiador, mas também oferece a oportunidade de um despertar pessoal significativo.

Depois desse período, chega a tentação de se envolver em muitos projetos e oportunidades pode levar à dispersão de energia e à falta de foco.

É importante que você não ceda ao excesso de entusiasmo que Júpiter no seu signo pode trazer. Manter a disciplina e a organização é seu grande desafio neste ano.

Além disso, é fundamental ter cuidado com a comunicação excessiva e a fofoca, que podem ser armadilhas para os geminianos durante 2024.

Por fim, a Quadratura Vênus-Saturno, em agosto, indica a possibilidade de tensão e restrição nas relações pessoais e financeiras.

Desafios de Câncer em 2024

Quem é do signo de Câncer pode sentir a pressão de se especializar, fazer cursos técnicos, mestrados ou doutorados, ou dominar um idioma em 2024, por conta de Saturno.

Este planeta age sobre seu signo de maneira que pode levar você a se cobrar mais intensamente em relação ao seu papel como mentor.

Outro desafio que se apresenta em 2024 é a mudança em sua vida doméstica e profissional devido aos eclipses de 2024 . Isso porque envolve questões relacionadas à família, base familiar e local de residência que estão intrinsecamente ligadas à sua carreira.

Pode ser um momento de reavaliação de sua base, onde você vive, sua relação com a família e como esses fatores afetam sua trajetória profissional. As renúncias que você fez ou evitou enfrentar podem estar pesando contra o seu crescimento.

Em abril, Mercúrio retrógrado pode trazer a necessidade de revisão e reavaliação de questões relacionadas à carreira. É um período de desaceleração e reflexão.

Por fim, a partir de 25 de maio, com Júpiter você pode enfrentar desconforto ao lidar com medos inconscientes e questões que estavam aguardando para serem trabalhadas.

Desafios de Leão em 2024

Em termos de Desafios para Leão em 2024 há Saturno, ao longo de todo o ano, atuando sobre questões financeiras e de poder. Para isso, você vai ter assumir a responsabilidade por dívidas compartilhadas ou eliminar dívidas pendentes.

É como se você recebesse um chamado para criar independência financeira e eliminar dívidas, mas também fortalecer seu senso de poder interno, não dependendo do dinheiro de outras pessoas. Não é fácil, mas é possível.

Além disso, você pode se deparar com situações que forçarão a repensar como exerce poder sobre si e sobre as outras pessoas. É tempo de desenvolver seu senso de autoridade interna, onde você é capaz de assumir o controle de sua vida de maneira madura e responsável.

Em setembro, o eclipse também enfatiza questões relacionadas ao compartilhamento e à intimidade em seus relacionamentos. Seu desafio é repensar como você lida com questões financeiras compartilhadas, de ganhos a gastos.

Desafios de Virgem em 2024

Com Plutão atuando sobre sua Saúde e Saturno agindo sobre seus relacionamentos, estes dois temas muito importantes podem dar problemas em 2024 para quem é de Virgem.

Além disso, o desafio que vem com Plutão é a possibilidade de aumento de obsessões que envolvem seu ambiente de trabalho e a execução das tarefas diárias. Você vai precisar ter cuidado redobrado com seu sistema nervoso, mas também com ansiedade e angústia.

Lembre-se de que isso é um alerta para mudanças de atitudes e abandonar radicalmente hábitos que não servem, mas não você pode entrar em compulsões. Faça o que é preciso fazer. Apenas isso. Confie nos sinais que seu corpo envia.

Pode haver testes de resiliência envolvendo figuras de autoridade, bem como oportunidades para você assumir papéis de maior autoridade no trabalho.

Por conta de Plutão, pode ser que você sinta maior pressão mental neste ano. Por isso, é preciso ter atenção com excesso de agitação.

Como em fevereiro Marte atua exatamente na mesma área que Plutão estará, essa pressão pode aumentar sobre você. Ou seja, se exercitar e gastar essa energia física é muitíssimo importante para que ela não se transforme em agressividade que você pode acabar descontando em colegas, família e no seu relacionamento amoroso.

Desafios de Libra em 2024

Para Libra, Plutão chega com a possibilidade de desencadear transformações profundas na expressão da sua identidade, sua criatividade, seu prazer e seus romances.

Seu desafio é, portanto, examinar suas relações e decidir quais delas podem ser transformadas e quais precisam ser deixadas para trás.

Embora possa haver sensação inicial de perda, muitas relações podem se tornar mais sólidas e verdadeiras, com vínculos inabaláveis à medida que a verdade prevalece.

Mas se um relacionamento já estava enfrentando desafios não resolvidos, os períodos de eclipses podem trazer essas questões à tona de forma mais intensa, exigindo solução.

Pode ser que seja mais fácil (o que é um desafio!) identificar relacionamentos tóxicos. Tenha coragem para deixá-los para trás. A integridade e a autenticidade em seus relacionamentos são fundamentais.

Outro desafio significativo que chega com Plutão é aprender a renunciar ao controle. As mudanças acontecerão, e a resistência pode levar ao sofrimento desnecessário.

É essencial aceitar que as pessoas e as relações nã pertencem a você, e que cada pessoa deve seguir seu próprio caminho. Renunciar ao que não serve mais e permitir a transformação é fundamental.

Portanto, abra-se para transformação em sua própria identidade, em seus desejos e apegos.

Desafios de Escorpião em 2024

Escorpião é conhecido por sua capacidade de enfrentar desafios com coragem e determinação. Em 2024, essa habilidade vai ser testada.

Os eclipses de março, abril e outubro destacarão seu trabalho e sua saúde. Esses períodos podem ser muito críticos e vão exigir que você cuide melhor de si. Tente encontrar maneiras de gerenciar o estresse e evitar que isso prejudique sua saúde.

Além disso, se você ignorou alguma questão de saúde até agora, pode se obrigar a ter de cuidar disso em 2024, principalmente problemas que envolvam sua saúde mental. Sua intensidade natural pode levar a acumular tensões e preocupações, o que pode ser prejudicial. Busque maneiras de liberar e compartilhar essas preocupações em terapia.

No entanto, é fundamental que você não espere por eventos dramáticos para começar a cuidar da saúde e bem-estar.

Em setembro, o eclipse pode obscurecer sua atuação em grupos, equipes e instituições. Essa data desafia Escorpião a refletir sobre até que ponto você está se conformando com um grupo e renunciando a sua identidade.

Desafios de Sagitário em 2024

Sagitário pode sentir que é chamado de maneira muito intensa a se envolver mais ativamente e a assumir responsabilidades em questões domésticas, familiares e financeiras.

Isso pode exigir que você tenha que gerenciar cuidadosamente seu tempo entre os relacionamentos e as obrigações familiares. O desafio será manter a calma enquanto você navega pelas águas emocionais do amor e dos laços familiares.

Você também poderá ter de lidar com seu idealismo excessivo. Com Júpiter envolvido nos seus relacionados, pode ser fácil cair na onda de desenvolver expectativas megalomaníacas em relação à pessoa parceira.

E isso pode causar frustração em você quando tiver que confrontar com a realidade. É importante lembrar que ninguém é perfeito e que nenhum relacionamento é sem falhas. Aceitar as imperfeições e entender que as relações têm altos e baixos é fundamental.

Além disso, a retrogradação de Mercúrio em Sagitário, entre 25 de novembro e 15 de dezembro, pode ser um período irritante e trazer problemas de comunicação. Use esse período para revisar (e limpar) o que for necessário para você ter estrutura para realizar suas metas profissionais.

Desafios de Capricórnio em 2024

Um dos desafios mais significativos que se apresentam a Capricórnio em 2024 é o equilíbrio entre a vida familiar e a carreira.

Seu signo é conhecido por sua ética de trabalho forte e sua busca incessante por sucesso profissional. No entanto, essa dedicação ao trabalho muitas vezes pode criar desequilíbrios na vida pessoal.

Isso pode exigir uma profunda reflexão sobre suas prioridades e o reconhecimento de que o sucesso verdadeiro também inclui a felicidade e a estabilidade em casa.

O novo trânsito de Plutão a partir de janeiro é um evento astrológico que promete desencadear transformações significativas para Capricórnio. Plutão é conhecido por sua capacidade de destruir antigas estruturas para abrir caminho para o novo e autêntico.

Ou seja, é você quem escolhe como ver esse fim e início de ciclo que envolve seus recursos, seus bens, a forma como você ganha dinheiro e sua autoestima.

Embora esse processo possa ser desafiador e até mesmo desconfortável, oferece a oportunidade de empoderamento genuíno sobre esses temas.

Capricórnio pode se encontrar questionando suas crenças sobre o valor pessoal e financeiro. É um momento para descobrir onde reside seu verdadeiro poder e como usá-lo de maneira mais significativa.

Durante todo o ano de 2024, sua comunicação e sua forma de pensar estarão na mira de Saturno, bem como sua mobilidade, incluindo viagens curtas, e sua relação com vizinhos e parentes como primos e tios.

Isso pode ser um desafio, porque você vai precisar elaborar essa responsabilidade. Você fazendo isso de forma madura, pode ser uma oportunidade de, por exemplo, dar palestras remuneradas ou mais viagens a trabalho.

Nos dois exemplos, há a combinação de comunicação e responsabilidade. Ou seja, Capricórnio pode precisar aprender a se adaptar a um ambiente mais fluido.

Desafios de Aquário em 2024

Com Plutão em seu signo Aquário algumas dinâmicas podem se tornar mais intensas. Por exemplo, se você não tiver atenção, pode acabar se envolvendo em jogos de poder, especialmente nas relações pessoais e profissionais.

Por isso, é importante manter equilíbrio entre o foco em você e nas demandas das outras pessoas. O trânsito de Plutão em Aquário, embora empoderador, também envolve a necessidade de mergulhar profundamente em seu próprio ser e enfrentar suas sombras.

Este processo pode ser desafiante e requer honestidade absoluta com você. É um convite para se tornar quem você realmente é, mas exige esforço e autenticidade.

Isso pode envolver o desapego de máscaras e papéis que você assumiu para agradar terceiros. É um processo profundo e pessoal, mas necessário para a autenticidade.

Existe uma questão-chave para lidar com trânsitos de Plutão: honestidade absoluta. Você precisa encarar a sua vida e sua identidade com a mais absoluta honestidade em primeiro lugar.

Desafios de Peixes em 2024

Com Plutão atuando nas suas questões ocultas e inconscientes em 2024, é grande a chance de que medos profundos e aquilo que você tenta esconder de si se revelem.

Um dos eventos mais marcantes de 2024 será o eclipse lunar em 18 de setembro, que ocorrerá no próprio signo de Peixes. Isso é significativo porque questões que você geralmente tenta evitar, como confrontos emocionais e financeiros, podem ganhar força, principalmente em setembro.

Saturno é conhecido por representar restrições, responsabilidades e lições de vida, e está em Peixes ao longo de todo o ano. Saturno se soma a Netuno, que continua em Peixes em 2024. Netuno é o regente de Peixes. Essa associação pode criar uma dinâmica desafiadora.

Saturno em Peixes pode resultar em maior cobrança de responsabilidades, levando as pessoas de Peixes a sentirem mais necessidade de estruturar suas vidas e lidar com questões de forma mais disciplinada.

Isso pode se manifestar como autocobrança mais forte relacionada a dinheiro, relações amorosas e familiares e sua vitalidade. Ou seja, é como um chamado ao seu senso de responsabilidade e realismo.

Além disso, outro desafio que pode se apresentar é a quadratura entre Saturno e Júpiter, que ocorre em agosto e em dezembro. Para as pessoas de Peixes, isso pode resultar em situações que envolvem muitas responsabilidades, especialmente relacionadas a projetos e empreendimentos.

