Previsões para as finanças em 2024: quais signos pode se dar bem?

Prosperidade é um dos temas centrais de acordo com a Astrologia para 2024. Por isso, a seguir, detalhamos as previsões para as finanças em 2024 para todos os signos.

Com destaque para Júpiter em Touro, este é um ano em que devemos todos sentir um impulso ainda maior para buscar segurança financeira, construir riqueza e prosperar, sem perder de vista a estabilidade emocional.

A tendência é que o primeiro semestre seja de mais fartura, enquanto o segundo pode ser mais escasso. Portanto, planejamento e organização financeira serão fundamentais.

Mas cada signo pode viver o ano de forma diferente. Por isso, a seguir, veja um guia com as previsões para as finanças em 2024 com base nas informações dos astrólogos Marcia Fervienza, Naiara Tomayno e Yub Miranda.

Previsões para as finanças em 2024

Veja na lista as previsões do seu signo solar e do Ascendente . É sempre importante ler para essas duas partes do seu Mapa para ter um panorama mais completo do ano.

Áries: Expansão e Preparação para o Inesperado

Até 25 de maio, Júpiter estará iluminando a área financeira de Áries, promovendo oportunidades de crescimento e aumento de recursos. Este trânsito favorece a autoestima e oferece chances de ganhar mais dinheiro.

No entanto, é importante não se deixar levar pelo excesso de confiança. Abril traz a conjunção entre Júpiter e Urano, alimentando uma energia de inovação e revolução financeira. Prepare-se para o desconhecido, considerando a constituição de uma reserva financeira para enfrentar possíveis mudanças. Por isso, a prudência e a preparação serão essenciais para aproveitar ao máximo as oportunidades que surgirem.

Touro: Aumento de Renda e Educação Financeira

Júpiter movimenta as finanças de Touro em 2024, sinalizando um potencial aumento de renda. No entanto, é fundamental gerenciar sabiamente os recursos financeiros. A ênfase na educação financeira será crucial para criar riqueza significativa e lidar com gastos maiores que possam surgir após maio.

A fé e confiança devem ser aliadas ao planejamento financeiro. Além de focar em talentos atuais, considere fontes adicionais de renda. Veja aqui todas as previsões para Touro em 2024.

Gêmeos: Atenção Redobrada e Reserva Financeira

O mês de novembro, marcado pela oposição entre Marte e Plutão, sinaliza um período vital para cuidar das finanças com atenção redobrada. Despesas inesperadas podem impactar as finanças pessoais, exigindo a criação de uma reserva financeira.

Considere investimentos de longo prazo e explore opções de ganho de renda. Também esteja ciente da oposição entre Lua e Plutão em janeiro, indicando possíveis despesas relacionadas a questões de justiça. Tudo sobre Gêmeos em 2024 está neste artigo.

Câncer: Oportunidades e Ajustes Financeiros

Em abril, Vênus pode significar oportunidades financeiras para Câncer. Este é um momento para revisar escolhas financeiramente sólidas e focar em metas profissionais. Os eclipses de 2024 destacarão as finanças pessoais e familiares, exigindo ajustes no orçamento.

A retrogradação de Marte, em dezembro, destacará a necessidade de reflexão sobre a comunicação financeira e a organização do dinheiro. A clareza e assertividade na comunicação serão essenciais para o sucesso financeiro em 2024. Aqui estão as previsões completas para Câncer em 2024.

Leão: Controle Financeiro e Independência

Leão sentirá fortemente as suas finanças ao longo de 2024. O trânsito de Vênus em Virgem, em agosto, deve incentivar a ajustar seu estilo de vida, fazendo escolhas mais conscientes. Já Saturno em Peixes, durante todo o ano, e o eclipse em Peixes, em setembro, ressaltam a necessidade de controle e independência financeira.

O período de abril a julho também será significativo para Leão, com trânsitos de Vênus e Marte enfatizando a valorização da estabilidade financeira e o foco nos objetivos de carreira. Leia aqui as previsões completas para Leão em 2024.

Virgem: Autoavaliação e Reciprocidade Financeira

Os eclipses em março, abril e outubro terão um impacto direto na esfera financeira e de valores de Virgem. Além dos ganhos materiais, esses eventos trarão à tona reflexões sobre hábitos financeiros passados e a importância da reciprocidade nas relações de trabalho.

A presença de Vênus em Virgem, coincidindo com o Mercúrio retrógrado em setembro, enfatiza a importância de alinhamento com sua verdadeira essência para atrair de fato o que você deseja. Leia tudo sobre Virgem em 2024 aqui.

Libra: Oportunidades de Crescimento Financeiro

Para Libra, Júpiter ativa oportunidades de crescimento relacionadas a estudos, conhecimento, viagens internacionais e espiritualidade a partir de 25 de maio. Isso pode resultar em benefícios financeiros por meio do compartilhamento de conhecimento, como palestras e workshops. Tudo sobre Libra em 2024 está aqui.

Os trânsitos de Vênus em áreas de carreira e investimentos imobiliários, entre junho e julho, destacam possíveis benefícios financeiros para os librianos. Além disso, entre setembro e outubro, questões mais profundas relacionadas a investimentos estratégicos ou parcerias financeiras podem surgir.

Escorpião: Novas Oportunidades de Renda

Escorpião, em 2024, se depara com oportunidades evidentes para aumentar a renda. O trânsito de Vênus de 17 de outubro a 11 de novembro pode impulsionar promoções no trabalho, novas fontes de renda ou negociações financeiras favoráveis.

Enquanto isso, o trânsito de Marte a partir de 20 de julho oferece a chance de abrir novas fontes de renda, especialmente para aqueles envolvidos em vendas ou renda variável. O guia completo para Escorpião em 2024 está aqui.

Sagitário: Responsabilidade e Controle Financeiro

Sagitário enfrenta um ano de foco na responsabilidade financeira, principalmente devido à influência de Saturno na área doméstica e familiar. Isso requer uma abordagem cautelosa para estabelecer um planejamento financeiro sólido e lidar com despesas imprevistas. Leia tudo sobre Sagitário em 2024 aqui.

Enquanto Plutão adentra a área de comunicação, indicando oportunidades financeiras por meio do compartilhamento de informações, a volta desse planeta à área financeira entre setembro e novembro pode trazer à tona questões pendentes e disputas financeiras.

Capricórnio: Revolução Financeira e Transformação

Para Capricórnio, 2024 trará um ciclo de transformação financeira com a entrada de Plutão em uma área que abrange valores e finanças e ocorre a cada 200 anos. Isso promete abrir novas perspectivas na forma como ganha dinheiro e valoriza seus recursos.

No entanto, a ligação entre poder e dinheiro exigirá uma gestão responsável dessas energias, lidando com medos relacionados a ganhos e perdas financeiras. Por isso, você deve se concentrar na maturidade emocional ao enfrentar crenças limitantes sobre dinheiro. O guia completo para Aquário em 2024 está aqui.

Aquário: Responsabilidade e Oportunidades Financeiras

Aquário enfrenta um ano que exige responsabilidade financeira, com Saturno pressionando por planejamento de longo prazo. Os eclipses e Júpiter em Touro até maio abrem portas para ganhos financeiros, mas também exigem estruturação para construir bases sólidas no futuro.

A necessidade de gerenciar as finanças de forma cautelosa será crucial, especialmente durante o eclipse lunar em setembro, um período de incertezas financeiras. Aquarianos devem aproveitar esse momento para reavaliar suas posses e fazer ajustes. O guia completo para Aquário em 2024 está aqui.

Peixes: Reavaliação e Planejamento Financeiro

Para Peixes, 2024 apresenta oportunidades promissoras de sucesso profissional, especialmente durante os trânsitos favoráveis de Vênus e Júpiter. Leia tudo sobre Peixes em 2024 aqui.

Entretanto, os eclipses e as retrogradações, como as de Mercúrio, sugerem a necessidade de revisões financeiras e cuidado ao assumir responsabilidades excessivas. Peixes deve estar atento aos próprios limites e à importância de uma gestão financeira equilibrada.

