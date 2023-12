Se você já conferiu as previsões astrológicas para 2024, percebeu que teremos muitos movimentos importantes e transformadores no novo ano. Para você salvar os períodos mais importantes e poder se organizar, fizemos um guia com as 10 principais datas de 2024 que os astrólogos já estão de olho.

Além disso, você pode ver aqui nas previsões do seu signo para 2024 como cada um desses trânsitos planetários vai interferir na sua vida. E o calendário astrológico completo de 2024 você encontra aqui.

Principais datas de 2024

1. Quatro Eclipses

Novamente teremos quatro eclipses em 2024 (veja aqui as datas). Serão dois eclipses solares e dois lunares, cada um com efeito por até seis meses. Neste ano, os eclipses terão papel importante na avaliação dos relacionamentos, podendo trazer questionamentos e muitas mudanças.

2. Júpiter muda de Touro para Gêmeos

Começamos o ano ainda com a presença de Júpiter em Touro, com mais impulso para buscar segurança financeira, construir riqueza e buscar estabilidade. Por conta disso, o primeiro semestre é o período ideal para crescer e prosperar. No dia 25 de maio de 2024, o planeta da expansão muda para Gêmeos, trazendo novos desafios e oportunidades, mas mais ligados à comunicação e à diversificação.

3. Plutão alterna entre Aquário e Capricórnio

Plutão volta para Aquário no dia 20 de janeiro, trazendo maior abertura, liberdade e muita modernização, incentivando mudanças progressivas e que podem mudar o mundo nas próximas duas décadas. No dia 01 de setembro, Plutão retorna para sua última passagem por Capricórnio. No dia 19 de novembro, é o dia da grande mudança. Finalmente, Plutão fica em Aquário definitivamente por 20 anos.

4. Saturno segue em Peixes

Esta não é exatamente uma data, mas um trânsito muito importante de 2024. O planeta das restrições e dos desafios está no signo das emoções e da espiritualidade. Por isso, Saturno em Peixes pode criar um ambiente em que precisamos enfrentar questões internas que podem estar afetando nossa saúde mental.

5. Mercúrio retrógrado 4x

O famoso planeta Mercúrio fica retrógrado em 2024 vai ficar por 4 vezes (veja aqui as datas). Nesses períodos, que duram em torno de três semanas cada, podemos viver mais desafios na comunicação e, por isso, as decisões e conversas podem ser menos claras. Assim como podemos enfrentar demoras, atrasos e confusões envolvendo sistemas e deslocamentos.

6. Cuidados com Marte retrógrado

Embora não tão famoso quanto Mercúrio, Marte fica retrógrado a cada dois anos e dura cerca de dois meses e meio. Em 2024, o planeta da ação e agressividade vai retrogradar em Leão a partir de 6 de dezembro. Esse trânsito pode significar aumento do sentimento de raiva e maiores chances de brigas.

7. As mudanças da Lua

Cada Fase da Lua favorece algumas atividades específicas e pode impactar em diferentes áreas da vida. Por isso, saber as datas das fases auxilia no planejamento estratégico de ações e na organização da vida prática. Veja aqui o calendário lunar 2024 completo, com a data da mudança de fase e de signos da Lua. Mas, fica o alerta: cada pessoa vive as Fases da Lua de maneira diferente por causa dos trânsitos lunares pessoais. Para saber os seus, acesse seu horóscopo personalizado clicando aqui!

8. Cinco Superluas

Teremos cinco Superluas em 2024! Ou seja, em cinco momentos poderemos ver a Lua maior e mais brilhante, pois ela se aproxima da Terra. Três delas ocorrerão durante a Lua Nova e outras duas, em Lua Cheia. Para a Astrologia, os efeitos podem ser mais sentidos na fase cheia, pois o fenômeno pode amplificar o que estiver no Céu do momento – se forem trânsitos positivos, podem levantar o astral. Mas se forem aspectos tensos, podem sentir ainda mais!

9. A especial conjunção Júpiter-Urano

A conjunção de Júpiter com Urano em Touro, que ocorre entre março e maio de 2024, sugere uma janela de oportunidades, com mais ambição, inovação e potencial disruptivo. O aspecto fica exato no dia 20 de abril. Essa conjunção é uma fusão de energias que envolve Júpiter, o planeta da expansão, e Urano, o planeta da inovação e mudança repentina. Veja nas previsões do seu signo como você pode tirar proveito dessa data!

10. A complicada quadratura Saturno-Júpiter

Com aspectos exatos em agosto e em dezembro, a quadratura entre Saturno e Júpiter marca todo o segundo semestre e pode representar dificuldades financeiras. Para crescer, será preciso empenho, planejamento, racionalidade e persistência. Caso contrário, muitos negócios iniciados no primeiro semestre podem fechar por falta destas características. Além disso, as pessoas podem se sentir mais sobrecarregadas por responsabilidades profissionais ou familiares.

Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seuaqui e. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal . + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral,! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses.

Personare

A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias.

conteudo@personare.com.br

O post As 10 principais datas de 2024 que os astrólogos já estão de olho apareceu primeiro em Personare.