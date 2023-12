Se você tem curiosidade para aprender mais sobre o Ho’oponopono, já ouviu elogios sobre essa prática ou sente que precisa perdoar alguém, este artigo é para você.

O Ho’oponopono tem suas raízes na sabedoria milenar do povo havaiano. Mas, originalmente, eram os sacerdotes que guiavam as aldeias na prática do perdão e da gratidão.

No entanto, não é preciso muito para começar a praticar o Ho’oponopono e utilizar esta sabedoria de autotransformação. Vem que te conto tudo.

Como começar a praticar Ho’oponopono?

Para começar a praticar o Ho’oponopono, você não precisa fazer um grande ritual, ler um guia profundo ou se dedicar muitas horas. Na verdade, basta recitar as quatro frases-chave do Ho’oponopono com sinceridade:

Sinto muito.

Me perdoe.

Eu te amo.

Gratidão ou obrigada

Neste momento, você deve estar me perguntando: É só isso?

Sim, conforme o Dr. Ihaleakala Hew Len, Mestre do Ho’oponopono e PhD em Psiquiatria, mesmo que você não acredite no início, deve continuar repetindo as frases.

Com o tempo, você vai desbloqueando as crenças negativas e a autotransformação ocorrerá.

Dicas para iniciantes em Ho’oponopono

Minha jornada com o Ho’oponopono começou cerca de 25 anos atrás. Inicialmente, fiquei intrigada com a história do próprio Dr. Len, que curou uma ala inteira de pacientes criminosos com doenças mentais em um hospital usando apenas essa técnica.

Li mais sobre o Ho’oponopono (entenda mais sobre a prática aqui) e comecei uma grande mudança comportamental em minha vida.

Não planejo aprofundar muito neste tópico precioso agora, mas quero compartilhar minha prática contínua ao longo dos anos e algumas dicas que podem te ajudar, se você está começando.

1. Ordem das frases

Repito as frases de forma aleatória, dependendo do que estou sentindo, mas na maioria das vezes sigo um raciocínio específico para dar mais credibilidade à minha mente e ao meu inconsciente.

Por exemplo, em relacionamentos conflituosos:

Sinto muito: Reconheço todas as emoções e aspectos em mim que contribuem para esse conflito.

Reconheço todas as emoções e aspectos em mim que contribuem para esse conflito. Me perdoe: Aceito a responsabilidade por minha parte no conflito e expresso humildemente minha disposição de mudar.

Aceito a responsabilidade por minha parte no conflito e expresso humildemente minha disposição de mudar. Eu te amo: Reconheço a centelha de luz em mim e na outra pessoa, conectando-nos energeticamente na criação do universo. Escolho ver o melhor em você.

Reconheço a centelha de luz em mim e na outra pessoa, conectando-nos energeticamente na criação do universo. Escolho ver o melhor em você. Gratidão: Agradeço pela oportunidade que esse conflito me oferece para crescer e acalmar minha mente e coração.

2. Repita com intenção

Experimente, de verdade, dizer essas frases “Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato(a)”, seja em voz alta ou em pensamento, em todas as situações de desconforto na sua vida,

Mas pratique com honestidade e responsabilidade, gerando gentileza e gratidão. Então, após recitar essas frases com essa intenção, permita silenciosamente que sua sabedoria interior alivie a emoção negativa.

No início, quando meu cérebro ainda duvidava, o sentimento negativo levava mais tempo para desaparecer. No entanto, agora isso acontece rapidamente, e aplico essa prática a tudo o que me incomoda.

3. Pratique diariamente

Por isso, para aqueles que desejam experimentar o Ho’oponopono, sugiro começar agora e não esquecer de praticar diariamente.

É porque a continuidade desse exercício que levará a um maior autoconhecimento, revelando camadas do inconsciente, mais paz interior e relacionamentos melhores.

Por isso, sugiro que você experimente durante 21 dias ininterruptos. Garanto a você que, gradualmente, fará sentido e tudo começará a mudar. Seja em você, seja no que está à sua volta, nos seus relacionamentos e na sua disposição interna para viver a vida.

Mas se quiser praticar Ho’oponopono de forma guiada, você pode ouvir a meditação abaixo diariamente.

Vamos começar?

Essa prática se tornou minha filosofia de vida. Tudo o que analiso e atribuo significado passa pela autorresponsabilidade do que estou sentindo e julgando.

Entendo que tudo o que percebo ao meu redor encontra significado em meu passado. Se não quero repetir escolhas inconscientes, devo abandonar conceitos antigos, frequentemente baseados em traumas e crenças.

Se você deseja aprender mais sobre o Ho’oponopono, tenho aqui uma ampla variedade de vídeos, meditações e artigos relacionados a essa valiosa sabedoria ancestral, tão relevante nos tempos de hoje. Não perca tempo, aproveite!

Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Gratidão.

