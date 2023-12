Previsões astrológicas para Larissa Manoela em 2024

Uma publicação compartilhada por Larissa Manoela (@larissamanoela)

Não vai faltar brilho em 2024

O mapa da Revolução Solar de Larissa tem uma configuração planetária chamada pipa ou diamante. Embora não esteja perfeita (com os ângulos em aspecto exato e com o triângulo principal com os planetas no mesmo elemento), é incrível reparar na força da Lua em Leão no alto do seu mapa da Revolução.

Isso mostra um ano bastante importante em matéria de brilho individual, excelência, autenticidade, liderança e reconhecimento facilitado de uma identidade artística.

É como se ficasse mais fácil saber o que é a “cara da Larissa Manoela” e o que tem o toque dela.

Muitas emoções

Com Vênus em Escorpião e Lua em Leão oposta a Plutão no mapa de aniversário, não vai faltar intensidade emocional para Larissa em 2024. É um aspecto de “tudo ou nada” muito poderoso.

A questão a ser evitada aqui é o excesso de posse e controle, para que as relações fluam mais naturalmente sem causar tanta tensão e paranoia.

Além de outros aspectos, o mapa da Revolução indica que Sol em Capricórnio e Marte e Mercúrio em Sagitário estão em destaque na Casa 3, trazendo muita determinação nos estudos e nas trocas. Assim como uma ferocidade maior na busca por objetivos e na hora de comunicar a que veio.

Alertas para 2024

Um alerta esse ano para Larissa é: a régua dela estará lá em cima e Larissa desejará levá-la ainda mais para o alto.

É preciso, contudo, ter muito autocontrole para não assustar os demais com tamanho ímpeto, pois as vontades estarão muito acentuadas, e a paciência, mais baixa.

O Sol angular reforça o brilho e a autenticidade da Larissa ao longo do ano. Além disso, o bom aspecto entre Sol e Saturno traz um senso de responsabilidade mais apurado e uma capacidade de sedimentar e reestruturar sua identidade artística.

Mas como o planeta dos aprendizados e desafios (Saturno) ocupará a Casa 5 no mapa revolutivo, há uma certa dificuldade em se expor por receio de críticas sobre suas escolhas artísticas.

No entanto, são justamente essas iniciativas que podem levar ao desenvolvimento dessa identidade. Só é preciso ter leveza no processo.

O perigo deste posicionamento é ficar séria demais e perder um tanto da vontade de se divertir. Ou o excesso de trabalho será responsável por um certo peso na diminuição dos momentos voltados ao prazer e ao lazer.

Por isso, se eu pudesse dar uma dica à Larissa, é para separar alguns momentos para brincar mais e se distrair. A preocupação com o público mais jovem também estará presente. Como ser uma referência com responsabilidade estará entre as pautas do ano.

Larissa Manoela deve passar por um “reset”

Olhando para o Mapa Natal de Larissa, veremos que ela passará todo o ano de 2024, por um trânsito de Saturno em seu Ascendente — pois Saturno está em Peixes.

É como se fosse um reset em todo o ser. Há uma reconstrução, estabelecendo um novo sentido de identidade, valores e confiança, através do desenvolvimento da autoconsciência.

Esta nova construção exige determinação e perseverança. Pode haver inclusive mudanças no corpo. Há de se ter cuidado com a falta de energia e o cansaço, não abandonando as rotinas saudáveis.

A vantagem deste trânsito, que vai até 2025, além dos fortalecimentos das bases de sua identidade, é a possibilidade do foco em um novo objetivo para o futuro, que a fará desenvolver habilidades que se manifestam em uma nova vocação.

Com Júpiter na Casa 7, Larissa tem tudo para querer expandir contratos e parcerias, inclusive com empresas internacionais.

Nas relações, é preciso diálogo e até adquirir conhecimento sobre o tema relacionamentos, o que pode ajudar muito em caso de insatisfações nesta área da vida.

Muitas mudanças a caminho

Na Casa 8 da Revolução, Urano vai mexer bastante na forma com que Larissa lida com seus investimentos, exigindo mudanças na aplicação de seus valores.

Como a Casa 8 é um lugar de emoções intensas, é possível também adquirir terapeuticamente novas formas de lidar com as emoções profundas. Pode indicar também a descoberta de novos dons.

Netuno na Casa 6 reafirma alguns posicionamentos da Revolução de 2024 de Larissa, chamando a atenção para um excesso de autocrítica e a busca pela perfeição da rotina, da forma de trabalhar e até do próprio corpo e saúde.

O que pode ter um efeito contrário: aí é que a pessoa fica saturada e começa a sabotar as rotinas que trariam a saúde, a boa forma, o bom trabalho, etc.

O melhor, neste caso, é aceitar o possível, pensando que este máximo (mesmo imperfeito) já vai nos levar mais longe do que pensamos. A rotina pode ser agradável se transformarmos cada momento simples em presença de espírito. Por exemplo, ao cuidar de plantas e animais, estar 100% presente, fazendo deste momento uma terapia.

Além disso, é preciso dar limites no trabalho para não sair sugada demais, evitando doenças que surgem por um ritmo profissional um tanto acelerado e robótico.

Plutão na Casa 4 da revolução, traz as crises do passado para serem vistas e curadas. É preciso olhar para essas feridas que estarão bastante ativas logo no início do ano. Isso porque teremos o encontro do trânsito de Sol, Mercúrio, Marte e Vênus com este ponto da Revolução, de 19 de janeiro a 15 de fevereiro de 2024.

A dica final, para este grande renascimento, é buscar apoio terapêutico, para que Larissa ressurja cada vez mais autêntica e verdadeira consigo mesma.

Bela Medeiros

Taróloga, astróloga, reikiana, terapeuta de Cura Interior (Alinhamento Energético) e de outras técnicas holísticas. Realiza o trabalho de facilitadora de Ho'oponopono para grupos há seis anos. Acredita que, com esta e outras técnicas, é possível melhorar a vida em todos os aspectos e, assim, deixar um mundo melhor para as futuras gerações.

